Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (12)

ADALGIZA RAIMUNDA DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA. Filiação: ANTONIO HONORATO DA SILVA e RAIMUNDA MAOZITA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

ADILSON GODOY, 55 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MELISSA ADRIANA MASCHIO GODOY. Filiação: ACIR GODOY e HERONDINA DA LUZ GODOY. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

AHILTON GUIMARAES, 94 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NANCY JEANETE CHIESORIN GUIMARAES. Filiação: URBANO GUIMARAES DA CRUZ e ANTONIA ALEXANDRE GUIMARAES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

AIRTON ALVES, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LOURIVAL ALVES e VALDOMIRA RODRIGUES BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

ALOINA ANTUNES NOVAK, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TRAJANO ANTUNES LIMA e ALZIRA MARIA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

ANA JULIA DA SILVA, 99 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOAO FLAUSINO DE OLIVEIRA. Filiação: JULIO VICENTE DA SILVA e JESUINA ANA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

ANTONIO ALBERTO SUTIL FERNANDES, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARION IRIKE FERNANDES. Filiação: ANTONIO AUGUSTO FERNANDES e TERESA DE JESUS SUTIL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

CATARINA KIT MOREIRA, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: THEODORO KIT e PALACIA PIDWALNA KIT. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025.

CELINA MATICO CHIKAZAWA DE OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: ACINDINO DE OLIVEIRA FILHO. Filiação: MASAIYUKI CHIKAZAWA e CHIE CHIKAZAWA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025.

DENILSON LUIS RISSATTO, 58 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: DARCY RISSATTO e LOURDES MARIA RISSATTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

DIRCE PINHEIRO GONCALVES, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GONCALVES. Filiação: LAURINDO PINHEIRO e DOLORES DOS SANTOS PINHEIRO. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

DOUGLAS QUEIROZ, 80 ano(s). Cônjuge: JOSE AUGUSTO QUEIROZ. Filiação: ALIPIO CARVALHAES LOUREIRO e CARMEN LARA LOUREIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025.

FLORA WILL, 77 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: GERMANO WILL e FRIDA STAROSCK WILL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

ILDE DE FATIMA GROSSKOPF GONCALVES, 69 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: RUDOLF BRUNO e IRENE MATILDE GROSSKOPF. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025.

JAQUELINE CRISTINA MATHIAS LEITE, 37 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: ANDERSON SOARES MACHADO. Filiação: DARCI PEREIRA LEITE e SILVIA CRISTINA MATHIAS LEITE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

JOANA SEGIELA TOLDO CORREA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO DE MORAES CORREA. Filiação: ANTONIO JOAO TOLDO e INOCENCIA CECILIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

JOAO ARAUJO DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CECILIA DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM JONAS DE SOUZA e JOSINA ARAUJO DE SOUZA. Sepultamento: (ARAUCARIA) CEMITÉRIO COLONIA CRISTINA, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

JOAO BATISTA LOPES, 78 ano(s). Profissão: ARTISTA. Filiação: CLARINDO JOSE DA SILVA e MARIA PEREIRA LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

JOSE AFONSO PEREIRA, 70 ano(s). Profissão: ARTES PLÁSTICAS. Filiação: MANOEL AFONSO PEREIRA e MARIA AMALIA PEREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025.

JOSE HENRIQUE HUMPHREYS, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: NEUSA MARIA MUNARI HUMPHREYS. Filiação: FREDERICO HUMPHREYS e ILIADA FALCE HUMPHREYS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

JUCARA LIMA PERES, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HUGO ALVES PERES e ENEDINA LIMA PERES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE BAGE, terça-feira, 11 de fevereiro de 2025.

KAREN CRISTINA SALGUEIRO, 29 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JESUS LOURENCO DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025.

LAURICI PREPLOSKI, 72 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: ODAIR MUCHENSKI CORDEIRO. Filiação: MIGUEL PREPLOSKI e SOFIA PREPLOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025.

LINEU GUSSO, 81 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: JOSENEI LOPES NASCIMENTO. Filiação: OSVALDO GUSSO e ANGELA KRUG GUSSO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

LUCIA GLACI KARAS WEIDMAN, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DANIEL RODNEY WEIDMAN. Filiação: JOSE KARAS e ROSA KARAS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:00h.

MAGALI LUIZ LOPES, 46 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Filiação: ADJAIR LUIZ LOPES e IRACILDA ALVES LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 21:00h.

MANOEL DE MORAIS, 85 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ANTONIO JOSE DOS SANTOS e MARIA DE JESUS MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

MANOLITO MOISES DE BRITO, 46 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LOURIVAL RENATO DE BRITO e ROSELI DE BRITO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

MARCOS ROBERTO MARCHIORO, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: RUBENS JOSE MARCHIORO e ANDREZA DE FREITAS MARCHIORO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

MARIA MARTA IVASKIU ANDREIU, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTEFANO ANDREIU. Filiação: DEMETRIO IVASKIU e SOFIA CHELIGA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

MARIANE VITORIA SANTOS DA CRUZ, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: CLAUDEMIR DA CRUZ e MARIA CARNEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

MARILENA OLIK, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NICOLAU OLIK e PAULINA OLIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:30h.

NEUSA CAETANO GALVAO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GETULIO GALVAO. Filiação: EURIDES CAETANO DO NASCIMENTO e MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025.

OSWALDO SALANDIN, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLEUSA DE FATIMA SALVARIO. Filiação: FRANCISCO SALANDIN e AMELIA CABRAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 12:00h.

OTHILIA GODZINSKI GUSSO, 108 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO GODZINSKI e VALERIA GOIDZINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

SALETE ANITA BERTOLI, 80 ano(s). Profissão: ESCRIVÃO(Ã). Filiação: AFONSO LEANDRO BERTOLI e GERSINA BERTOLI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

SOFIA KOVALSKI PASSENKO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ARNALDO BEZERRA. Filiação: ESTEFANO PASSENKO e ROZA KOVALSKI PASSENKO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

SUELCY ALMEIDA DA ROSA, 89 ano(s). Filiação: ORCINIO DOMINGUES DA ROSA e OLINA ALMEIDA DA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025.

TEOFILO PARTALA, 95 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MILKA PARTALA. Filiação: ALEXANDRE PARTELA e ANTONINHA PARTELA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

TEREZA MARIA DAMASCENO E SOUZA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO MORAES DE ALMEIDA. Filiação: JOAO LUIZ DE MOURA e CONCEICAO MARIA DE MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 13:30h.

TIEKO HOKAZONO TOKUNAGA, 74 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: SUEYOSHI HOKAZONO e TSURUO HOKAZONO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

YOLANDA DOS SANTOS NOGUEIRA, 82 ano(s). Cônjuge: ALZIRO NOGUEIRA. Filiação: JOSE GALDINO DOS SANTOS e CONCEICAO PIRES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025.