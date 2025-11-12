Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (12/11)
ANDERSON BUENO DE ANDRADE, 30 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MOACIR BUENO DE ANDRADE e VERA LUCIA BUENO DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
ANTONIO CARLOS PADULA, 74 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: CELIA FRAGA PADULA. Filiação: SALVIO ANTEMIO PADULA e MARIA RODRIGUES PADULA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 12/11/2025.
ANTONIO KURPEL, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO MARIA KURPEL e ISAURA KURPEL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO EVANGÉLICO DA CACHOEIRA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 11/11/2025.
ARILDO BECHTLOFF PAES, 60 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JORGE MOREIRA PAES e LEONY BECHTLOFF PAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
CELESTE BET, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CLAUDINA CORADI BET. Filiação: ROBERTO BET e ANTONI DEL CASTANHEL BET. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
CLARINA SMANGOSZEVSKI, 44 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: SEVERINO SMANGOSZEVSKI e ANITA CITRA SMANGOSZEVSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
CLEMENTE NIDOCZEKO, 76 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: IOLANDA CERRI NIDOCZEKO. Filiação: BASILIO NIDOCZEKO e TECLA NIDOCZEKO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
DAIR JOSE DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: CARLITO MANOEL DA SILVA e AIDIL MARQUES PORTELA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
DANIELA REGINA REICH, 41 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: IRACEMA REICH. Sepultamento: SÃO JOAO BATISTA, quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 12/11/2025.
DENISE MARIA PAULA MEIRA, 64 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: NELSON PAULA MEIRA e DEOLINDA PAULA MEIRA. Sepultamento: PONTAL DO SUL, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
ERNESTO SILVA VILLATORE, 68 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: VALDERES DE ARAUJO. Filiação: ERNESTO VILLATORE e LINDAMIR SILVA VILLATORE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
FABIO ALVES DOS SANTOS, 31 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: DOMINGOS DOS SANTOS e JOANA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: DO BREJAL, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
GAEL BASTOS RYSKA, 20 hora(s). Filiação: NICOLY BASTOS RYSCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
HAROLDO FELIX DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIA MARIA CLARETI DE JESUS. Filiação: JOSE FELIX DA SILVA e ELFRIDA MARQUES FELIX. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 12/11/2025.
IURI VINICIUS LOBO COSTA, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO RODRIGUES DA COSTA e VILMA CRISTINA LOBO COSTA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 11/11/2025.
JACIRA SOLIERI CORDEIRO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON ANDRADE CORDEIRO. Filiação: JOAO SOLIERI e JOSEPHINA SOLIERI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
JOAO MANICKA, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARLENE MANICKA. Filiação: ESTEVAO MANICKA e CRISTINA OTTO MANICKA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
JOSE ANTONIO RODRIGUES, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: BENEDITO SOARES RODRIGUES e MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA. Sepultamento: FAXINAL DOS PRETOS, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
JOSE LUIZ PINHEIRO, 72 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: ANA CELIA FERREIRA PINHEIRO. Filiação: LUIZ GONZAGA PINHEIRO e REGINA LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
KARLA SANTOS OLIVEIRA, 20 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RUY CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA e ROSILENE ALMEIDA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 11/11/2025.
LIDIO JOSE ROTOLI DE MACEDO, 81 ano(s). Profissão: DESEMBARGADOR. Cônjuge: HILDA MARIA BARROZO DE MACEDO. Filiação: NAHOR RIBEIRO DE MACEDO e FRANCISCA DE BASTOS ROTOLI DE MACEDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 12/11/2025.
LUCILENE DE CARVALHO FERREIRA, 42 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: RODRIGO BARBOSA FERREIRA. Filiação: JAIR DE CARVALHO e CLARINDA ELIAS DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 12/11/2025.
LUISA SOARES VIANA, 1 dia(s). Filiação: DIOGO HENRIQUE DA SILVA VIANA e MARIA EDUARDA SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 12/11/2025.
MARIA LUISA DOS SANTOS KALINOWSKI, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURILIO KALINOWSKI. Filiação: ORLANDO DOS SANTOS e MARIA BENEDITA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 12/11/2025.
MITSUNO SAKAMOTO, 78 ano(s). Filiação: KAZUTO PAULINO SAKAMOTO e MASAE SAKAMOTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
NAIR MARIA AMELIA, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SEBASTIAO ANTONIO CALISTO e ROSA LINA MARIA AMELIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
ODILIA GOMES, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO GOMES e MARIA MAFALDA DOS SANTOS GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 12/11/2025.
PAULO ROBERTO ELIAS, 61 ano(s). Filiação: PEDRO ELIAS e EUFELIA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 11/11/2025.
ROSELI ORTIZ, 76 ano(s). Filiação: BENEDITO TEIXEIRA e ANANIAS DE SOUZA TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
SOPHIA SOARES VIANA, 45 minuto(s). Filiação: DIOGO HENRIQUE DA SILVA VIANA e MARIA EDUARDA SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 11/11/2025.
TERESINHA DO NASCIMENTO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVID ERNESTO A DO NASCIMNETO. Filiação: AUGUSTO MARTINS PACHECO e ALVINA PACHECO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 12/11/2025.
THEREZA CASTRO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ALBERTO CASTRO. Filiação: ALBERTO BERGER e ELIZA FERREIRA BERGER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
URUBATAN BRITES GONCALVES, 59 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: SANTIRO GONCALVES e DORACY BRITES GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 12/11/2025.
VALDOMIRO VICENTE FILHO, 57 ano(s). Filiação: VALDOMIRO VICENTE e LEONOR VICENTE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
