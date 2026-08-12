Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 12/08/2026

ADEMIR PAZELLO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MOACYR PAZELLO e LOURDES PAZELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
ALBERTO BACAN FILHO, 71 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: ALBERTO BACAN e CLEA MOREIRA DA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 11 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 11/08/2026.
ANTONIO ADEMAR TRINDADE, 73 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: CANDIDO MAGALHAES TRINDADE e MARIA FRANCISCA TRINDADE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
APARECIDA FARIAS, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: RODOLFO RIBEIRO DE FARIAS e RITA FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 11/08/2026.
ASCANIO BAPTISTA DE CARVALHO, 97 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ASCANIO MOREIRA DE CARVALHO e ELIASIB MACHADO DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 11/08/2026.
CARLOS RIBEIRO FILHO, 93 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: CARLOS RIBEIRO e LIEGE RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
CELIA POLI KREUTZER MIRANDA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CARLOS ALONSO. Filiação: OTTO KREUTZER FILHO e TARGINA FELICIANO DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO SAO BENEDITO, quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 11/08/2026.
CRISTINO VIEIRA PINTO, 89 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: CARMELITA QUITRERIA PINTO. Filiação: RICARDO VIEIRA PINTO e CATHARINA ANDRIGO. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 10:40h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
DEISE BETANIA CANEDO CHAMPOSKI, 52 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JOSELIO DE OLIVEIRAS MORAES. Filiação: BENEDITO CANEDO FILHO e DEUSA APARECIDA RUFATTO CANEDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
DILSON GOMES BARRETO, 73 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: ELISIO OLIVEIRA BARRETO e ONEZI GOMES BARETO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
DIVONZIR SENCA CARDOSO, 65 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: LODOVICO CARDOSO e CARMELINA SENCA CARDOSO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 11/08/2026.
ERNI PEREIRA DA ROSA, 70 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: NADIR TREVISAN GONCALVES DA SILVA. Filiação: VIVALDINO DA ROSA e ENEDINA PEREIRA DA ROSA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
EURIDES PEREIRA ROQUE, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: APARECIDO ROQUE. Filiação: MANOEL FELIPE PEREIRA e IZAIRA MARIA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
EVA MARIA DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HILARIO IGNACIO DA SILVA. Filiação: EVA CARDOSO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
HAMILTON JOSE BALDIN, 69 ano(s). Profissão: ECONOMIA. Filiação: JENIS BALDIN e CARMEN CARVALHO BALDIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
HILARIO DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Filiação: EDUVIRGENS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
IVANIR FORTUNATO DE LIMA, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ERONI ALMEIDA FORTUNATO DE LIMA. Filiação: JOAQUIM MATOS DE LIMA e THEREZINHA SANTOS FORTUNATO DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
IZABEL BATISTA DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MIGUEL BRUNING. Filiação: MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO e ALCINDA SILVA CRUZCRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
JOAO SERGIO MARQUES VELOSO, 36 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Filiação: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS VELOSO e ROSELI MARQUES ZEN. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 11/08/2026.
JOSE JULBERTO MEIRA, 87 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: LEONOR LIRMANN MEIRA. Filiação: ABILIO ALVES DE MEIRA e ANNA CANUFRE ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
LAUDEMIR ITALIANO, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA LUZIA DO NASCIMENTO ITALIANO. Filiação: JOSE ITALIANO e ALADIA AVELINA DE JESUS ITALIANO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
LUCIA MARIA FREITAS COELHO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTAIR COELHO. Filiação: ODORINO JOSE FREITAS e INES RIBEIRO HOEFLING FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
MADALENA RAMOS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMAR DE RAMOS. Filiação: JOSE SCHEIFER e MARIA SCHEIFER. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
MARDIL SALETE CESARINO GRACIANO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVAN GRACIANO. Filiação: ODILON CESARIO e MARCELLA PIOTTO CESARIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
MARIA ALICE DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMADEU CYPRIANO DA SILVA e BENEDITA REZENDE DA SILVA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
MARIA ANGELINA SASSO, 89 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JUVINO FORMIGHERI e LUIZA FORMIGHERI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
MARIA APPARECIDA BASTOS PERES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ATTILA DE ANDRADE BASTOS e CLARA RAMOS DE ANDRADE BASTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 11/08/2026.
MARIA DAS DORES GOUVEA SANTOS, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO GOUVEA SANTOS e MARIA DE SOUZA SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
MARIA DE LURDES FRARE, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO CORREA DE QUADROS e FLORIPA CORREA DO AMARANTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
MARIA ERCILIA SIQUEIRA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAUL DOMINGUES SIQUEIRA e NUNCIA GONCALVES SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 11/08/2026.
MARIA GLACINA BORNANCIN, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO IZALTINO BORNANCIN. Filiação: FRANCISCO VSLERIO e THEREZA VALERIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
MARIO FRANCISCO RUCKER, 87 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: HEINZ RUCKER e LYDIA RUCKER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
MAURICIO GASPAR GAPSKI, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARIA FERREIRA GAPSKI. Filiação: CACILDA BURGARDT GAPSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
NEUSA DE TOLEDO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARLINDO DE TOELEDO e ELVIRA SAPORSKI DE TOELEDO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
ODETE RAITER, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NILO FERNANDES DOS SANTOS. Filiação: IRINEU RAIT e MARIA CESAR DE JESUS RAIT. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 11/08/2026.
OLIVIA CARLOS CAVALHEIRO, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ARGEMIRO CAVALHEIRO. Filiação: JOAO CARLOS e MARIA LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
ORLANDO MOREIRA DE GODOY, 90 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: GLEIDE BISSOLI DE GODOY. Filiação: JOSE MOREIRA DE GODOY e MARIA JOSE DE GODOY. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
PAULINA MARTINS DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL SALUSTIANO DOS SANTOS. Filiação: LEONINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
PEDRO NUNES MACHADO, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SANTOS NUNES MACHADO e DONARIA QUIRINO DOS REIS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 11/08/2026.
PEDRO SARTORI, 84 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA LUCIA DOMINGOS. Filiação: JOSE SARTORI e MARIA DA LUZ SARTORI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
RODRIGO TABORDA IUCKSCH, 42 ano(s). Filiação: ARANLDO TABORDA IUCKSCH e CLEOUCY MARCIA DE FATIMA GONCALVES TABORDA IUCKSCH. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
ROSANA GORETI WENDLER, 64 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JOSE WENDLER e HELENA POLAK WENDLER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
ROSANE MARIA SOUZA NASCIMENTO, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ALAILTON NASCIMENTO e NENOIR SERAFINA DE SOUZA NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 01:03h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
RUBENS DE MOURA RESENDE, 95 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: VERA BEATRIZ DE ABREU REZENDE. Filiação: FRANCISCO MOURA RESENDE e MARIA ELADIA HENRIQUES REZENDE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
SARA GARCIA DE MATOS DE FARIA, 63 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: OZAIR DE FARIA. Filiação: JOSE RODRIGUES DE MATOS e FELICIA GARCIA DE MATOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
SIONI TERESINHA MOREIRA MOSCIBROSKI, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DAVINO RODRIGUES MOREIRA e MARIA DE JESUSFERREIRA ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 11/08/2026.
SOTER SCHILLER, 79 ano(s). Filiação: MIGUEL SCHILLER e ANASTACIA SCHILLER. Sepultamento: SÃO JOAO JOSAFAT, quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 11/08/2026.
TEREZINHA DE JESUS COMPARIN DRULA, 87 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: FAUSTINO DRULA. Filiação: FRANCISCO COMPARIN e RITA BORGES COMPARIN. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO BATEIAS – CONCEIÇÃO DA MEIA LUA, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
TEREZINHA DE JESUS MACHADO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM JUSTINO MACHADO e IZAURA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
WILSON SUTIL DE OLIVEIRA, 92 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: IOLANDA SUTIL DE OLIVEIRA. Filiação: OLEGARIO SUTIL DE OLIVEIRA e ANA LUIZ MAINARDES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
YSADORA KVIATKOSKI CHINK MULLER DOS SANTOS, 12 ano(s). Filiação: RAFAEL MULLER DOS SANTOS e MARIA EDUARDA KVIATKOSKI CHINK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 11/08/2026.