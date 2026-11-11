Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (11)
ANDRE HORYLKA NETO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELIX HORYLKA e HILDA SILVEIRA HORYLKA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
ANDREA MARTENDAL, 52 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: ELIO CESAR MARTENDAL e VALDEVINA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
BENY GONCALVES DE AVELLAR, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERVOLO DE AVELLAR. Filiação: MANOEL GONCALVES e LUZIA RODRIGUES GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
CLAUDETE CAVALLI, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTO e MARIA VANDAMIR CAVALLI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (11)
CLOTILDE GONCALVES BAIL, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVINO BALL. Filiação: VERGILIO DE PAULA e IDALINA GONCALVES. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
DANIEL DO NASCIMENTO CHAVES, 59 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARLI. Filiação: JOABE DA CRUZ CHAVES e MARIA DO CARMO BORGES CHAVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
DINOR OLEGARIO VOSS JUNIOR, 71 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: SUELY TEREZINHA ZANON VOSS. Filiação: DINOR OLEGARIO VOSS e MARY ELIS VOSS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
ELIS MARY VOSS PIMPAO, 68 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Cônjuge: ANTONIO CARLOS SILVEIRA DA MOTA PIMPAO. Filiação: DINOR OLEGARIO VOSS e MARY ELIS VOSS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
ERONDINA PONTES DA CRUZ, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCINDO MENDES DA CRUZ. Filiação: MARIA DE JESUS PONTES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (11)
EVALDO JOSE DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: JOYCE MIRIAN PINTO DA CRUZ SILVA. Filiação: HONORIO JOSE DA SILVA e ENIDA DA ROCHA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
GISELE VOSS BERGMANN, 63 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: JACIR CORDEIRO BERGMANN II. Filiação: DINOR OLEGARIO VOSS e MARY ELIS VOSS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
GRAZIELLE SILVA DOS SANTOS, 44 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: ROBINSON ADRIANO KRUEGER. Filiação: AIRTON DOS SANTOS e NATALINA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
HELGA HOFMANN, 96 ano(s). Cônjuge: HARRO GUNTVAM HOFMANN. Filiação: OSWALDO VETTERLEIN e THEREZA VETTERLEIN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
IARA DO ROCIO PEREIRA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO TOMAZ PEREIRA. Filiação: FRANCISCO MASCHIO LOPES e ALZIRA CARLINS LOPES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
IRVANINA ADANSKI PIANARO, 85 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: CARLOS ADONSKI e AMANTINA RIBAS ADANSKI. Sepultamento: CEMITERIO MARMELEIRO, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
IZABEL DA COSTA MARKOWICZ, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: OSCAR MARKOWICZ. Filiação: MANCELITO DA COSTA e ANI DA COSTA. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ – IRATI – PR, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
JANDIRA RIBAS SCHWEGER, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WALTER SCHWEGER. Filiação: JOAQUIM DE SOUZA SCHWEGER e MARIA DA TRINDADE DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
JERRY GERALDO DO AMARAL ROBERT, 74 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: GENE JACKES ROBERT e IOLANDA DO AMARAL ROBERT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
JOAO CAETANO DE SOUZA, 71 ano(s). Profissão: FISCAL DE TRANSPORTE. Filiação: FRANCISCO CAETANO DE SOUZA e IZABEL FELIX FRAGOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
JOSE TIMOTEO BITTENCOURT FILHO, 75 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: VERA REGINA CARDOSO BITTENCOURT. Filiação: JOSE TIMOTEO BITTENCOURT e LUIZA LUCIANO BITTENCOURT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
JOSUE ANTONIO DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ALSIRA DE OLIVEIRA. Filiação: VIRGILIO ANTONIO DE OLIVEIRA e APARECIDA BELINATO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
JULENA DIAS FRANCO, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JUAREZ DIAS FRANCO e HELENA DIAS FRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (11)
JULIO JOSE PEPICELLI, 86 ano(s). Cônjuge: MARIA ANGELA DE CASTILHO PEPICELLI. Filiação: VIOLANDO PEPICELLI e ISMENIA FAVAN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
LEONARDO SOUSA SILVA, 37 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: ALCEMIR DA SILVA e ANTONIA SOUSA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE PIAUI, quarta-feira, 11 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 10/11/2026.
LUCIA TEREZINHA PRZYBELAK, 65 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NELSON JOSE PRZYBELAK. Filiação: PAULO BUIAR e EMILIA BUIAR. Sepultamento: CEMITERIO SERRINHA CONTENDA PR, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
LUIS ROGERIO BUSATO, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA CLARA BUSATO. Filiação: JOSE BUSATO SOBRINHO e ASSUMPTA PAVIN BUSATO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
MARIA DA CONCEICAO TAKEUTI, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HERCULANO DUARTE e ELVIRA DUARTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 11 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 10/11/2026.
MARIA GREGORIO SWIECH, 89 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: EUCIO ERTHAL CAETANO. Filiação: ANTONIO GREGORIO e MARIA CONSERVAN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
MARIA IZEL DE ANDRADE CARDOZO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NARCIZO DE ANDRADE e DORALICE CARVALHO. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
MARIA JOSE PINHEIRO DE SOUZA, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ANTONIO ALBERTO DE SOUZA e ANTONIA PINHEIRO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 10/11/2026.
MARIA ROSARIA CARDOSO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DELCIDES DE OLIVEIRA CARDOSO. Filiação: JOSE JUSTINO DA SILVA e MARIA NAZARE DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
MARISA DE FATIMA SANZOVO FERREIRA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RENE IOLANDO SANZOVO e OLIVA JUSTINA AFFORNALLI SANZOVO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
MARLENE CROCETTI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IRINEU AFONSO CROCETTI. Filiação: JOAO BAHL JUNIOR e HELENA ZEMBIK BAHL. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
MOISES ADRIANO DE LIMA, 57 ano(s). Profissão: CHEFE. Cônjuge: LUCIRLEI DE PAULA LIMA. Filiação: ANTONIO DE LIMA e MARIA DA LUZ DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
MOISES AGUSTIN AYALA DOMINGUEZ, 58 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: AGUSTIN AYALA e ELODIA DE AYALA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 11 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 10/11/2026.
NADYA SCRAFIDE, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: FELIPPE SCRAFIDE e JULIA SCRAFIDE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
ODETTE AGARI ALGODOAL, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SHINGUICHI AGARI e HORDALIA FERNANDES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
RAILSON SOUZA DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: RAIMUNDO FONSECA DA SILVA e DEISE SOUZA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
RAIMUNDO DA SILVA CONCEICAO, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JUSSARA DA APARECIDA MORAES DA SILVA CONCEICAO. Filiação: MOISES DA SILVA CONCEICAO e MARIA DA SILVA CONCEICAO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
RAUL BRIXEL, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADALBERTO BRIXEL e OLGA MALON BRIXEL. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
ROSELI KLENK, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO KLENK FILHO e AMELIA KLENK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
ROSICLEIA DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: INSPETOR TÉCNICO. Filiação: PAULO PEREZ DE LIMA e LEONEZIA SERAPIAO DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (11)
SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: VERA LUCIA RIBEIRO DA SILVA. Filiação: MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
TERESA LEITE PEREIRA HAUARI, 82 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ALCEU HAUARI. Filiação: JOAO LEITE PEREIRA e EMILIA LEITE PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
TEREZINHA DIONILIA DE CARVALHO, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO JOAO DE CARVALHO e DIONILIA JULIA DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
VIVIANE APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA, 51 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARCO ANTONIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO JURANDIR MARQUES e MARTINHA COUTINHO MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
ZILDA APARECIDA DE OLIVEIRA DO VALLE, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROQUE APARECIDO DO VALLE. Filiação: HILARINO DE OLIVEIRA e MARIA GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
ZILDA DE GOIS MARQUES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALCEU MARQUES. Filiação: OSCAR PEREIRA DE GOIS e ADI LARA DE GOIS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
ZILDA DOS SANTOS, 53 ano(s). Profissão: PSICOPEDAGOGO(A). Filiação: FRANCISCO CAVALHEIRO DOS SANTOS e OCALINA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – GUAIRA/PR, quarta-feira, 11 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 10/11/2026.