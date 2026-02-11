Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (11/02)
ADEMIR DE JESUS CARDOSO, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DAIDES JISE CARDOSO e ANA PEREIRA DO SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 10/02/2026.
ALZIRA BITANTI LONGHINI, 94 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANTONIO BITANTI e AMELIA BIRASOL. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
ANTONIO JOSE FILHO, 93 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Cônjuge: TEREZA JOSE DOS SANTOS. Filiação: JOSE FRANCISCO e MARIA MAGDALENA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
AUGUSTO REINALDO DE JESUS, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: TEREZINHA SIRLEY MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
CECILIA CARON, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DANIEL CARON e CLARA NADOLNE CARON. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
DIEGO LUIZ DISSENHA, 32 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: SERGIO LUIZ DISSENHA e GILZA DE FATIMA CARDOSO DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS PINHAIS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
EDISON CILIZINSKI DA CRUZ, 56 ano(s). Filiação: LEONARDO DA CRUZ e DJANIRA CILIZINSKI DA CRUZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
EDUARDO ALVES DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ALVINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
FRANCISCO MARIANO ALVES, 80 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA NORMA NEVES FERREIRA. Filiação: JOSE MARIANO ALVES e MARIA ALVES DE GODOY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
GETULIO LANGE, 72 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: LURDES DE FATIMA LANGE. Filiação: CARLOS LANGE e HELENA ANTUNES LANGE. Sepultamento: CEMITERIO MARIOPOLIS – PATO BRANCO/PR, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
JOAO FRANCISCO LOPES, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CATARINA DE FATIMA RIBEIRO LOPES. Filiação: ALVINO AYRES LOPES e JUVINA SILVEIRA DOS REIS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
JOSE ALOISIO TRAMUJAS MARTINELLI, 78 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: MARLY MOREIRA MARTINELLI. Filiação: ALTAIR TRAMUJAS MARTINELLI e ALBINA TRAMUJAS MARTINELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
JOSE ROBERTO DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOSE BARBOSA DOS SANTOS e TERESINHA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
JOSIEL COSTA DA CRUZ, 47 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: AMADEUS PAULISTA DA CRUZ e SILVANIRA COSTA DA CRUZ. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO JAGUATIRICA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 10/02/2026.
MARIA ANTONIETA SCHNIRMAN, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FELIPE ISAC SCHNIRMAN. Filiação: GREGORIO GRACILIANO RODRIGUES e MERCEDES DE SOUZA PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
MARIA DARCI DE MATTOS, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANTENOR DE MATTOS. Filiação: LEOPOLDO LEFER PADILHA e FRANCISCA GREN PADILHA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
NELSON STRESSER, 69 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: SOILENE STRESSER. Filiação: JOAO PEDRO STRESSER e MARIA AUGUSTA STRESSER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
OSNI MANOEL TAVARES, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA JOANITA DOS SANTOS TAVARES. Filiação: MANOEL TAVARES e CAROLINA TAVARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
PAMELA PAULO RODRIGUES, 24 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: GILMAR FERREIRA RODRIGUES e JOSIANE DA SILVA PAULO. Sepultamento: CEMITERIO ROLIM DE MOURA /RONDONIA, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
ROMILDA CORDEIRO DA SILVA, 101 ano(s). Filiação: OLAVO CORDEIRO e MARIA CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
SARA SANTOS JESUS CASTRO, 62 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAO DOS SANTOS CASTRO e AGLAIR CAMILES CASTRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
SERGIO DE CARVALHO, 79 ano(s). Cônjuge: ROSALINA GONCALVES PEREIRA CARVALHO. Filiação: TITO DE CARVALHO e APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
SONIA MARIA DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ BARBOSA DA SILVA e ELAIDE MARIA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
VALDECIR BENTO DE SOUZA, 57 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: BADICO BENTO DE SOUZA e DORACI LEAL DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
