Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (10)

ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA, 43 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: JENNIFER DA ROCHA RODRIGUES DOS SANTOS ALMEIDA. Filiação: PAULO BARRETO DE ALMEIDA e EDNA LIMA DOS SANTOS ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ANEZIA PEREIRA DO PARAIZO MONTEIRO, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: BENEDITO MONTEIRO. Filiação: ANTONIO PEREIRA DO PARAIZO e GOERGINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 09:00h.

ANTONIO MINORU ITO, 75 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: TADAKO ITO e SHOYA ITO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 10:00h.

APARECIDA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ MANOEL DA SILVA. Filiação: BENEDITO JOSE DA SILVA e ANGELA ROZETTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 17:00h.

AVANIR TABORDA DE LIMA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO TABORDA DE CARVALHO e OTILIA DA SILVA LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 17:00h.

CARLOS MARTINEZ, 79 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: DALVA MARTINEZ. Filiação: PASCOAL MARTINEZ e JOSEFA CEDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024.

CLARA PROHNY SFORZA, 2 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: ANDREI EDUARDO CAVALLI SFORZA e ANA CLAUDIA STANISLOVICZ PROHNY. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 09:00h.

CLAUDIA FERNANDA SILVA ROCHA, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NORALDINO PICANSO CARDOSO FILHO. Filiação: ALTAMIRO DA SILVA ROCHA e MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024.

CLAUDINEIA IGNACIO TAVARES MARTINS, 54 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSE CARLOS DOS SANTOS. Filiação: MALAQUIAS TAVARES e MAURA LAURINDA IGNACIO TAVARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 10:00h.

CONCHITA TONIOLLO, 92 ano(s). Profissão: DESEMBARGADOR. Filiação: JULIO TONIOLLO e CACILDA SEELING TONIOLLO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ELIZETE DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: JOSE DE OLIVEIRA e MARIA HELENA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

FABIOLA CRISTINA MOREIRA DE PAULA, 42 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: ISAIAS FRANCO DE PAULA. Filiação: ILES ANTONIO MOREIRA e TEREZA BANDEIRA DOS SANTOS MOREIRA. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 16:00h.

HANS WERNER PAULS, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: GUDRUN MARIECHEN JANZEN PAULS. Filiação: PETER PAULS e ANNA PAULS. Sepultamento: CEMITERIO WITMARSUM, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 13:00h.

HELENA LUCIA DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DURVAL DOS SANTOS e REGINA LUCIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 16:30h.

HIDEU KAWASSAKI, 88 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: CATARINA MINAKO KAWASSAKI. Filiação: HAGIME KAWASSAKI e HISSA KAWASSAKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 17:00h.

HILDA DE CASTRO NEVES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGOSTINHO LIVRAMENTO NEVES. Filiação: PEDRO DE CASTRO e MARGARIDA TRIGO OLMOS DE CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL DE PUNHALAO, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 10:00h.

IGNACIO BESCIAK, 94 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ZORIDES BESCIAK. Filiação: LUIZ BESCIAK e MARIA BESCIAK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 11:20h.

JAIME RIBEIRO DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: ROSALVO RIBEIRO DOS SANTOS e DEONISIA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024.

JOAO VITOR PEREIRA QUILANTE, 22 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO QUILANTE e VERA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JOAQUIM DE ALMEIDA, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA GRACIA TRENTO DE ALMEIDA. Filiação: MANOEL DE ALMEIDA e MELINDRA RICA JORGE DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 15:00h.

JOSE MARSIO BUENO CUNHA, 57 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SALETE DE OLIVIERA CUNHA. Filiação: LOURIVAL NASSAR CUNHA e ALBARINA BUENO CUNHA. Sepultamento: CEMITÉRIO PARAISO DE PONTA GROSSA – PR, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JURACY MARQUES MARTINS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO WILSON MARTINS. Filiação: CANDIDO MARQUES e ARMINDA MARQUES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL FREI MATIAS CASTRO/PR, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 15:00h.

LUCIA HELENA NUNES, 65 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JACO PAULO DA VEIGA COUTINHO. Filiação: HAROLDO JACINTO NUNES e MARIA EDIR NUNES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 13:30h.

LUCIA SCHEIBE, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARTIVO SCHEIBE. Filiação: ADAM GALKOWSKI e OLGA GALKOWSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 11:00h.

MARIA ESQURKI DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA. Filiação: BASILIO ESQURKI e ANA ESQURKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 14:00h.

MARIA GLONIL ROSA CAMPOS, 82 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: UBALDINO ROSEIRA CAMPOS. Filiação: VICENTE ROSA e JUDITH REZENDE ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 14:00h.

MARLENE RAMOS BISPO, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: PEDRO JOSE BISPO e JURACY HONORIA DE SOUSA RAMOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 13:00h.

MARTA BATISTA MILIARIS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURINDO MILIARIS. Filiação: JOSE SEBASTIAO BATISTA e RITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024.

MERCEDES FRANCISCO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO FRANCISCO e DJANIRA COELHO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 15:30h.

NEUZA FRANCISCO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROSALVO VIEIRA. Filiação: JOAQUIM FRANCISCO e LAZARA DE JESUS FRANCISCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 16:30h.

OMIR MIRANDA, 90 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: EVANIR SANTOS DE LIMA. Filiação: OSCAR MIRANDA e HELENA CALLEGARO MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ORESTES DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CELIA SANTOS DA SILVA. Filiação: ULISSES JOSE DA SILVA e MARIA OLIVIA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 09:00h.

ROSI SIQUEIRA, 87 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Filiação: ROBERTO SIQUEIRA e DONAIDE CASTILHO SIQUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 17:00h.

VERONICA FEDIUK, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELIPE FEDIUK. Filiação: ALACTION GERELES e MARIA SALAK GERELES. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE MARINGA – MARINGA/PR, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024.

