Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (10)

AGNES MARIA DA SILVA DOS SANTOS, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS NETO e JESSICA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 10 de julho de 2024.

AILTON ANTONIO FERREIRA, 79 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIZA SALATA FERREIRA. Filiação: ANNA CAROLINA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 09:00h.

ALTEVIR JOSE CANELLAS NETO, 44 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Filiação: JOAO MARIA CANELLAS e ROSA DE ALMEIDA CANELLAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 17:00h.

ALZEMIRO CORDEIRO DE CASTRO, 69 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: OLINDA GODOI DE CASTRO. Filiação: MATIAS CORDEIRO DE CASTRO e ALZEMIRA LOPES CASTRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 10 de julho de 2024.

AMELIA LANDOWSKI, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JAIME LANDOWSKI. Filiação: JOSE FERREIRA DE SOUZA e VALERIA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 10:00h.

BRUNA THAIS DE OLIVEIRA TORMES, 30 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERICO MARCOS TORMES e ELIZETE MARCAL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, terça-feira, 9 de julho de 2024.

CECILIA CAMARGO CORDEIRO, 87 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE DE NAZARE CORDEIRO. Filiação: RAUL MARQUES DE CAMARGO e ALTINA MATIAS DE CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 10 de julho de 2024.

CONCEICAO DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CAETANO DA SILVA. Filiação: ILDEFONSO PEDRO DA SILVA e EMILIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 16:00h.

CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS, 47 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: SANTINA GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 17:00h.

DANIEL ROMPAVA, 64 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA SUELI PINHEIRO ROMPAVA. Filiação: VICENTE ROMPAVA e MARIA ROMPAVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TIETE, quarta-feira, 10 de julho de 2024.

DEOMAR FERMINO DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: IRACIL SABEL GOMES DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO FERMINO DOS SANTOS e DOLORES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:00h.

EDMAR CARDOSO LUNA, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE LUNA SANTA HELIA e MARIA DE MORAIS LUNA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 10 de julho de 2024.

ELISABETE DRECHSLER MAYNARDES ANDERSON, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DALTON LUIZ MAYNARDES ANDERSON. Filiação: ISMAEL LOPES FERREIRA e LINDAMIR BRESSAN LOPES FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 16:00h.

FLAVIO FELIPE FARIAS, 71 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: EXPEDITO FARIAS DA PENHA e JANDIRA FELIPE DA SILVA ALVARO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quarta-feira, 10 de julho de 2024.

FLORIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA TRINDADE, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FLORIVAL TRINDADE e MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TRINDADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 17:00h.

HUGO BERNSTORFF, 90 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Cônjuge: SILVETE BOSCO BERNSTORFF. Filiação: JOAQUIM BERNSTORFF e MARIA AUGUSTA DA COSTA PEREIRA BERNSTORFF. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 17:00h.

ILSON JOSE DOS SANTOS COSTA, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO TABORDA COSTA e DONATILA DOS SANTOS COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 17:00h.

IRENE BINI, 96 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: LUIZ BINI SOBRINHO e EMILIA TISOTTI BINI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 11:00h.

JAIR FERREIRA DE SOUZA, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DJALMA FERREIRA DE SOUZA e MARILENE RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 10:00h.

JOAO VALDIR MENDES, 58 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA MENDES e MARIA MADALENA MENDES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, quarta-feira, 10 de julho de 2024.

JULIANA ALVES VIEIRA NETA GONCALVES, 43 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: CICERO RIBEIRO GONCALVES. Filiação: FRANCISCO ALVES VIEIRA e IZABEL RIBEIRO VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 20:00h.

LAURO UHLMANN, 94 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARTA UHLMANN. Filiação: ROBERTO UHMANN e ANNA SCHAFAUSER UHLMANN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 17:00h.

LINDOLFO LOURENCO MATIAS FILHO, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SANDRA AMARA RIBEIRO DA SILVA. Filiação: LINDOLFO LOURENCO MATIAS e ANTONIA DA CUNHA MATIAS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 10 de julho de 2024.

LUIZ EDUARDO GOMES DOS SANTOS, 45 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: EDUARDO GOMES DOS SANTOS e JUSSARA DE FATIMA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 13:00h.

MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA, 55 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SHIRLEI COSTA ROSA DE SIQUEIRA. Filiação: JOSE MARIA CORREA DE SIQUEIRA e MARIA GOMES DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 15:00h.

MARIA ANGELA MOREIRA BUBNIACKI, 76 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: IZIDORO BUBNIACKI. Filiação: OCTAVIO MOREIRA e BENEDITA MONTEIRO DE SOUZA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL ÁGUA AMARELA ANTONIO OLINTO PR, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 17:00h.

MARIA DA CONCEICAO BECKER CORDEIRO, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NESTOR BECKER CORDEIRO. Filiação: JOAQUIM LOURENCO PEREIRA e IZOLINA DE OLIVEIRA PEREIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:00h.

MARIA EUGENIA MARIUCCI PICCININI, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DESIDERIO PICCININI e JULIA MARIUCCI PICCININI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de julho de 2024.

MARIO GRZYBOWSKI, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DIRLEI REGINA GRZYBOWSKI. Filiação: SIMAO GRZYBOWSKI e MARIA SOCCAR GRZYBOWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de julho de 2024 às 20:00h.

MARIO MIRANDA DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: INES DE LARA SOUZA. Filiação: JOAQUIM MIRANDA DE SOUZA e LUCIA VENTUROSA QUEIROZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 17:00h.

NELCI DOS SANTOS AZZULIN, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ANTONIO AZZULIN. Filiação: ANANIAS RODRIGUES DOS SANTOS e BERNARDINA COELHO DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 17:00h.

NILZA MAGALHAES DE MORAIS, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL FRANCISCO DE MORAIS. Filiação: FERNANDES MAGALHAES e ROSARIA TEREZA MAGALHAES. Sepultamento: CEMITÉRIO DE GOIOERE /PR, quarta-feira, 10 de julho de 2024.

OLGA ODILEIA DA SILVA MOLINO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO JORGE DA SILVA e OLGA PASSOS DA SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 10:00h.

ONDINA EVARISTO DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: JOSE EVARISTO DE SOUZA e MARIA DE SOUZA E SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 15:00h.

PAULO VILMAR BOEIRA DE MELO, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ADRIANA BOROWSKI DE MELO. Filiação: LAURIANO MACIEL DE MELO e BENTA BOEIRA DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 09:00h.

PEDRO RODRIGUES PEREIRA, 89 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: JANDIRA GODINHO PEREIRA. Filiação: ANTONIO MENDES PEREIRA e LUZIA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 11:00h.

PETRONILIA DE JESUS SANT ANA DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MARIO DA SILVA. Filiação: RUY DIAS SANTANA e MARIA VANY DOS SANTOS SANTANA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 16:30h.

RAIMUNDO ANTONIO BOSA, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA FRANCISCA BOSA. Filiação: ANTONIO BOSA e JULIA BOSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 16:00h.

ROSA SVIRBUL, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JACOB SVIRBUL e LEONTINA SVIRBUL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 16:30h.

ROSELIS MARIA SANTOS FROESE, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADOLF FRIEDRICHS OTTO FROESE. Filiação: JULIO SANTOS LIMA e JOSEFINA SANTOS LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 15:00h.

ROSEMERI DALMASO LUCHESI, 50 ano(s). Profissão: GERENTE LOJA. Filiação: EDEMIR JACINTO LUCHESI e ZORAIDE DALMASO LUCHESI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 10 de julho de 2024.

SIDNEY DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR ALMOXARIFADO. Filiação: CLEMENTE DE OLIVEIRA e DOLORES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 12:00h.

SOLANGE ROCHA, 50 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Filiação: ATAIDE ROCHA e MARIA LINDACIR ALVES FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 9 de julho de 2024.

WALDOMIRO FERREIRA, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VIRGELINA DE ALMEIDA FERREIRA. Filiação: PEDRO GERONIMO FERREIRA e MARIA FERREIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO JD PARAÍSO EM PONTA GROSSA PR, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 17:00h.

ZILA CHAVES, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: SEBASTIAO DANIEL CHAVES e MARIA AZELESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 10 de julho de 2024.

