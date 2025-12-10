Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (10/12)
ALCIONE GONCALVES WELTER, 77 ano(s). Cônjuge: ANTONIO TERICO WELTER. Filiação: ALCEU GONCALVES CORDEIRO e NERILITA PINTO CORDEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
ALTAIR JOSE DE ASSIS, 74 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: FRANCISCO DE ASSIS e MARIA CUNHA DE ASSIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
ANDERSON ALVES DE SOUZA, 45 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JUAREZ SANTOS DE SOUZA e MARIA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 10/12/2025.
ANTONIO JOSE RUFINO, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIA DE OLIVEIRA RUFINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
ANTONIO MICHALSKI, 95 ano(s). Filiação: BRASILIO MICHALSKI e MAGDALENA MICHALSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 10/12/2025.
ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA, 67 ano(s). Filiação: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA e QUITERIA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
DIRCE ROSA DE LIMA, 87 ano(s). Cônjuge: NELSON DE LIMA. Filiação: JOSE ROSA e CAROLINA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
DURCILIA VIEIRA DA SILVA, 83 ano(s). Filiação: DOMINGOS LINO DA SILVA e JOAQUINA FERREIRA DA PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
ERMELINDA MARCHIONE, 94 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: FRANCISCO MARCHIONE. Filiação: ANTONIO DE MOURA e MARIA DE MOURA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
EURIPEDES ALVES PEREIRA, 93 ano(s). Filiação: JOSE ALVES PEREIRA e DUVALINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
FRANCISCA VIEIRA ARAUJO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL NUNES DE ARAUJO. Filiação: JOSE BERNARDES VIEIRA e FAUSTINA GARCIA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
JOAO CARLOS BORMANN, 74 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Filiação: ALFREDO BORMANN e ROSA FERREIRA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
JOAO FRANCISCO DA CONCEICAO DE LIMA, 53 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: MANOEL DE LIMA e MARIA DA CONCEICAO DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 09/12/2025.
JOAO GUIDELLI SOBRINHO, 64 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: RAQUEL RODRIGUES GUIDELLI. Filiação: ANTONIO GUIDELLI e LUCIA BRUNELLI GUIDELLI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
JOAO VITOR GONCALVES, 24 ano(s). Filiação: ARLETE MARIA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
JOSE POLAKOSKI, 86 ano(s). Cônjuge: AMELIA THURMANN POLAKOSKI. Filiação: PEDRO POLAKOSKI e CECILIA POLAKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
LEVINO VALMORBIDA FILHO, 87 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: CURDES ZEM VALMORBIDA. Filiação: ALEVINO VALMORBIDA e EMILIA FASCHNAR VALMORBIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
LINEU FERNANDO SILVERIO, 83 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ABIGAIL LINERO GARCIA SILVERIO. Filiação: THEODOALDO SILVERIO e EURIDECE GONSALVES CORDEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 12:30h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
MARTA HETKOWSKI ANZOLIN, 95 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: SASNTO PASQUAL ANZOLIN. Filiação: ESTEVAO HETKOWSKI e ROSA MACOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: PAULO CESAR DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO ARAIDES CEZAR e MARIA DAS GRACAS BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
OLIVINO SOARES DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JOAO SORES DE OLIVEIRA e MARIA HILARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
ROSA IKO HASHIMOTO, 84 ano(s). Filiação: SHIDEO NITA e NAMI NITA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
SEBASTIAO VEIGA, 68 ano(s). Cônjuge: SILVANIA FERREIRA VEIGA DE SOUZA. Filiação: LUIZ VEIGA e HERCILIA MEIRA VEIGA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 10/12/2025.
VENINA SALES RIBEIRO, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AVELINO THEODORO RIBEIRO. Filiação: HARNOLDO GOMES DE SALES e MARIA ANTONIA DE CARVALHO SALES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
VITOR DALAZUANA, 78 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ANGELO ARCHANGELO DALAZUMA e ANA RODRIGUES DALAZUANA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 10/12/2025.
