Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 10/06/2026

ANTONIO EMILIANO DE MORAIS, 83 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA EDITE DE MORAIS. Filiação: IBRAIM EMILIANO DE MORAIS e ROSA EMILIANO. Sepultamento: CEMITÉRIO PINHO DE BAIXO / IRATI, quarta-feira, 10 de junho de 2026. Data do Falecimento: 09/06/2026.
BENEDITA LELI MARTINS, 84 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO MARTINS e DOMETILA BARBOZA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
CECILIA TEIXEIRA DE MATTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON DE MATTOS. Filiação: CUSTODIO TEIXEIRA e CATARINA FODI TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
CLAIR BELLE DE SIQUEIRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA. Filiação: ARNALDO BELLE e IDA STARKOWSKI BELLE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
CRISTINA CASTELLANO CHAGAS, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: AROLDO LOPES DAS CHAGAS e ROSI CASTELLANO CHAGAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
CRISTINA COELHO MARTINS, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADALBERTO MARTINS. Filiação: JESUS PEDRO DE MOURA ALVES e IDA COELHO ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
DELVAIR DUARTE, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBERTO DUARTE. Filiação: PLACIDO TOZIN e ADELAIDE TREVISAN TOZIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
DENIZE CRUZ DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Cônjuge: JURANDYR LIMA OLIVEIRA DA SILVA. Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTO e ROSALINA CRUZ. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
EDMUNDO SKRZYPIETZ, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA ELIZABETE SKRZYPIETZ. Filiação: PEDRO SKRZYPIETZ e EDWIGES NEGOSEKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
ELIZADEA DE MESQUITA BOESEL, 93 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: RAUL DE MESQUITA e DEA TAQUES DE MESQUITA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
EMANUELI ANTONELLA SOARES FUHR, 9 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JUSEFEI VAGNER FUHR e KARLA FABRICIA APARECIDA SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 11 de junho de 2026. Data do Falecimento: 10/06/2026.
ESMAEL CARDOSO, 72 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: ELISIO JOSE CARDOSO e LEONILDA LIDIA CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de junho de 2026. Data do Falecimento: 09/06/2026.
FABIOLA APARECIDA SOARES, 48 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ROBERTO CEZAR SOARES e IVONE MARIA ESTER SOARES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
FANI DE ANDRADE, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITORIO DE ANDRADE. Filiação: JOSE VALCANAIA e ALVINA VALCANAIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
GERSON DE SOUZA, 62 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ODEMAR DE SOUZA e GENI MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
HELENA SCHULTZ KRAST, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO KRAST. Filiação: FRANCISCO SCHULTZ e ANGELICA SCHULTZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
HUGO GREGORIO DE CAMPOS, 59 ano(s). Profissão: MARINHEIRO. Cônjuge: SOELI DA SILVA COSTA. Filiação: GONCALO GREGORIO DE CAMPOS e ANA DOMINGAS DE CAMPOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 9 de junho de 2026. Data do Falecimento: 09/06/2026.
IONE DA PIEDADE CORDEIRO CALVO, 91 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: JOSE ANTONIO CALVO. Filiação: ANTONIO CORDEIRO JUNIOR e MARIA JOAQUINA FRANCO PADILHA CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
IRENE JASINSKI, 69 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: LUIZ DEJALMA ANDRADE FERREIRA. Filiação: ANDRE JASINSKI e ANTONINA JASINSKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
ITALO JUNIOR BATISTA, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: MARIA APARECIDA RIBEIRO. Filiação: MANOEL BATISTA NETO e ANGELINA DA SILVA BATISTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 10 de junho de 2026. Data do Falecimento: 09/06/2026.
JOAQUIM TADEU SILVEIRA, 68 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: ELIANE GEGENBAUER. Filiação: HERCILIO SILVEIRA e ADELAIDE SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
JULIO CESAR MORAES MANFREDI, 84 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: CARMEN MARTA SCHROEDER MANFREDI. Filiação: ISDEMOLO MANFREDI e DJANIRA MORAES MANFREDI. Sepultamento: SAO JOAO BATISTA, quarta-feira, 10 de junho de 2026. Data do Falecimento: 09/06/2026.
LUIZ ROBERTO CORDEIRO RIBAS, 70 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ROSELI TEREZINHA RIBAS. Filiação: IVO CORDEIRO RIBAS e JULIETA BOAMORTE RIBAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 10 de junho de 2026. Data do Falecimento: 09/06/2026.
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES, 65 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: BELOIR DE JESUS MORAIS SOARES. Filiação: SEVERINO GUEDES DOS SANTOS e MARINA AMANCIO DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
MARIA CORREIA STAES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REINALDO STAES. Filiação: SEBASTIAO LEMES CORREIA e FERMINA PEREIRA CORREIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
MARIA DA LUZ SZERNEK, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO SZERNEK FILHO. Filiação: OSORIO LAURES DA ROCHA e JULIA PEREIRA TABORDA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
MARIA DE SOUZA PAULA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PASCHOAL PAULO. Filiação: JOAQUIM THEODORO DE SOUZA e MARIA RITA DAS DORES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
MARIA DELURDES FAGUNDES DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: JORGE FERREIRA DE SOUZA. Filiação: OLIMPIO FAGUNDES DA SILVA e NARCIZA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 10 de junho de 2026. Data do Falecimento: 09/06/2026.
MARIA ESTER DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: MARIO GOMES PIMENTA e LUZIA ALVES PIMENTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
MARIA MEDEIROS DO CARMO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADELINO RIBEIRO DO CARMO. Filiação: CICERO MEDEIROS DE SOUTO e MINERVINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quarta-feira, 10 de junho de 2026. Data do Falecimento: 09/06/2026.
MARIA RITA GONCALVES PEREIRA, 90 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: GERMINIO MATTOS PEREIRA. Filiação: JACINTO GONCALVES e ENEDINA FLORENCIA DE AMORIM. Sepultamento: CAPELA MUNICIPAL DE RONDON, quarta-feira, 10 de junho de 2026. Data do Falecimento: 09/06/2026.
MARIA THERESINHA SIMAS DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ETEVALDO DA SILVA. Filiação: EVILASIO DA SILVA SIMAS e MARIA MARTINS SIMAS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
MIGUEL FRANCISCO DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MARINA INCERTI DA SILVA. Filiação: JOAO FRANCISCO DA SILVA e FRANCISCA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 10 de junho de 2026. Data do Falecimento: 09/06/2026.
NELSA MARIA PETRY, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARCOLINO PETRY e ANGELINA JUNCKES PETRY. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
OSMAR HENRIQUE GRONCOSKI, 62 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: TANIA MARA FERREIRA GRONCOSKI. Filiação: SIMAO GRONCOSKI e LIDIA GRONCOSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
OSMARINO RIBEIRO, 88 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: MATHEUS RIBEIRO e CELINA NUNES RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
OTACILIO FERREIRA, 90 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: SOFIA IANCZYK FERREIRA. Filiação: PEDRO FERREIRA e DORALICE DE MIRANDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 10 de junho de 2026. Data do Falecimento: 09/06/2026.
PEDRO TEOFILO GRANDE, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSA JUDITE GRANDE. Filiação: JOAO GRANDE e ANA BENATO GRANDE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
ROBERTO DE LA CRUZ LORENZO AMOROS, 59 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ZAIDA VACAS ROMERO. Filiação: ROLANDO LORENZO GARCIA e MILAGROS AMOROS ALFONSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
ROSALINA CARDOSO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTIVIR PAULINO CARDOSO. Filiação: ALFREDO BODZIACK e LAURITA BODZIACK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 10 de junho de 2026. Data do Falecimento: 09/06/2026.
SARITA FERREIRA GONCALVES, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO BENTO GONCALVES. Filiação: SERGIO JOSE FERREIRA e PERPETUA MARIA FERREIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
SONIA PETRAGLIA DE ALMEIDA, 90 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: AGUINALDO BARBOSA DE ALMEIDA. Filiação: JOSE BENITO PETRAGLIA e MARIA ETTLIN PETRAGLIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
TERESINHA DE JESUS BATHKE KUKLIK, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE ALOIZE KUKLIK. Filiação: EVALDO BATHKE e JUDITH STOCO BATHKE. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, quarta-feira, 10 de junho de 2026. Data do Falecimento: 09/06/2026.
VANIA REGINA DE GODOI, 60 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: OSCALINO TOMAZ DE GODOI e JANDIRA VIEIRA DE GODOI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
VERLI TEREZINHA ALVES DE LIMA RIBEIRO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIVONET PINTO RIBEIRO. Filiação: NEZIO ALVES DE LIMA e GERCINA DIAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
WADISLAVA GORKA, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LADISLAU GORKA e AGDA GORKA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
WALTER RAMIRES LUZ, 91 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: EUNICE SOARES RAMIRES LUZ. Filiação: GABRIEL RAMIRES e CARMEN LUZ RAMIRES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 9 de junho de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
YUKA TAKEI, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MITSUGU TAKEI e MARIA SOCHIE TAKEI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.