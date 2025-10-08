Falecimentos em Curitiba: obituário desta quarta-feira (08/10)

ALVELINA CORREA DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSE CARLOS SANTOS. Filiação: ANTONIO CORREA DOS SANTOS e MARIA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
AMADEUS DA COSTA, 69 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: ILIZETE DE LARA MAYER DA COSTA. Filiação: SEBASTIAO FELICIANO DA COSTA e PEDRA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
ANTENOR PADILHA DA SILVA, 103 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HELEODORO FRANCISCO DA SILVA e CICILIA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 07/10/2025.
ANTONIO CARLOS LANDARIM, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: BENEDITO LANDARIM e MARIA DE LOURDES RODRIGUES LANDARIM. Sepultamento: MUNICIPAL DA LAPA PR, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
CLAUDENIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: VERA LUCIA BARSKI DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA e FRANCISCA GOES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
CLAUDIONOR CARDOSO, 76 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: IRENE JUSTO CARDOSO. Filiação: RAMIRO CARDOSO e INEZ NARCISO CARDOSO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
DARCI FERREIRA DE LIMA, 84 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CALDEIRA. Cônjuge: MARIA IRENE BUENO DE LIMA. Filiação: SEBASTIAO LEAL DE LIMA e JOAQUINA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
DOLORES COSTACURTA VALENTE, 94 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DINARTE VALENTE. Filiação: FELICIANO COSTACURTA e ANA CAVALARI COSTACURTA. Sepultamento: CEMITERIO DO CAPIVARI, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
EDSON JORGE FERREIRA DE MELLO, 66 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ANTONIO CARLOS FERREIRA DE MELLO e GUILHERMINA ALVES DE MELLO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 07/10/2025.
HAYDE FRANCA DONI, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GERALDO DONI. Filiação: DEODATO ANTERO DE FRANCA e ARACY CONCEICAO FRANCA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
IRACI DA SILVA SILVEIRA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNOLDO JOAO PEDRO SILVEIRA. Filiação: SALUSTIANO DA SILVA e JOSEFA KANTOWITZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
IRANDI BEALPINO CICILIATO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO CICILIATO. Filiação: BEALPINO JOSE NETO e OZILHA BUENO. Sepultamento: MEMORIAL PARQUE JARAGUA/SAO PAULO, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
IRENE PTOK MARTINS, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CONSTANTINO PTOK e ANNA PTOK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
JOSE DA COSTA ATAIDES, 95 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: JOAO DA COSTA ATAIDES e ELVIRA MARIA DE ATAIDES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
JOSE PEDRO BONIN, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO BONIN e MERCEDES ANDRIGUETO BONIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 07/10/2025.
JOSE PEDRO DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: AMELIA ELIAS DE SOUZA. Filiação: ANTONIO PEDRO DE SOUZA e FRANCISCA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
LUIZ KOGA, 74 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA DE FATIMA KOGA. Filiação: INACIO KOGA e FRANCISCA ZIEMBIK KOGA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
MARIA APARECIDA JACYNTHO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO DE JESUS JACYNTHO. Filiação: ANSELMO JACINTO e DURVALINA SCORPIONI JACINTO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
NADIR CABRAL DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE INACIO CABRAL e MARIA APARECIDA CABRAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
NOEL DA CRUZ GALLO, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: EVA APARECIDA TEIXEIRA GALLO. Filiação: CARLOS DA CRUZ GALLO e DOLORES DA CRUZ GALLO. Sepultamento: CEM MUNICIPAL DE ARAUCARIA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
TEREZA PONDELEK, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GASPAR SEVERO PONDELEK. Filiação: ESTANISLAU CHOINSKI e MARIA CHOINSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
ZENAIDE SANTOS MELO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EMERITO EVARISTO SANTOS e LUZIA RIBEIRO SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.