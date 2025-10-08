Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (08/10)
ADEMIR DA SILVA DE OLIVEIRA, 64 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELAINE JUSSARA AMIN OLIVEIRA. Filiação: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA e ANA DA SILVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 08/10/2025.
ADRIANA MUNHOZ, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSNEY JOSE MUNHOZ. Filiação: EUZIR ALVES SALGADO e JACIRA CLARA VEIGA SALGADO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
AIR NOGUEIRA DE ARRUDA, 52 ano(s). Profissão: CARREGADOR(A). Filiação: JAIR VIEIRA DE ARRUDA e ROSALINA NOGUEIRA DE ARRUDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
ALGEMIRO ALVES FERREIRA, 88 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA RIBEIRO FERREIRA. Filiação: JUVENTINO ALVES FERREIRA e DEMETILDA ALVES FERREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DAS DORES, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
ANGELO VINICIUS NUNES DE ALMEIDA, 18 ano(s). Profissão: PIZZAIOLO. Filiação: FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA. Sepultamento: CEMITÉIRO BOM JESUS / GUARATUBA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 08/10/2025.
ARNALDO CORREIA BORGES, 69 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ERVINO CORREIA BORGES e NADIR BORGES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
DIOLINDA VINCI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENESIO VINCI. Filiação: MANOEL RIBEIRO e CECILIA MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
DOLORES CARDOSO PORTO, 71 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: IRAN SERGIO GRECA PORTO. Filiação: OLIMPIO RODRIGUES CARDOSO e MATHILDE BRITO CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
ERALDO JOSE ESSER, 86 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: ADOLFO GERALDO ESSER e MARTA DA ROSA ESSER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
GILSON NEY DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: MAURI DOS SANTOS e ZILDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
ITACILIO CUSTODIO DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CLEIA ANTONIA DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO CUSTODIO DA SILVA e SEBASTIANA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
IVETE ABAGE DEUD, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MASSAD DEUD FILHO. Filiação: NASSIB ABDO ABAGE e BARBARA ABAGE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
IVONE FARIAS DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: JOSE CARLOS FARIAS DA SILVA e ANGELINA DZIEDSEZ DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
JOSE CARLOS MARTINELLI, 66 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: ANTONIO MARTINELLI e LUZIA EXPESITO MARTINELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
JULIO CESAR YOUSSEF, 29 ano(s). Profissão: OUTORGADO. Filiação: KHALED YOUSSEF e SARA YOUSSEF. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 08/10/2025.
LIVINA DA SILVA MONTEIRO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GALDINO AFONSO MONTEIRO. Filiação: DONILIA SOARES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
MARIA APARECIDA DUARTE, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DJALMA BENJAMIM e MARIA DUARTE FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
MARLENE FOLTRAN, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELI FOLTRAN. Filiação: EUGENIO SGARBOSSA e CHRISTINA SGARBOSSA. Sepultamento: CEMITERIO SANTO ANTONIO, quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 08/10/2025.
TEREZINHA DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JORGE GONCALVES DE OLIVEIRA e MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
VALDECI MANOEL JOSE DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA. Filiação: MANOEL JOSE DA SILVA e ANECILIA JOAQUINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 08/10/2025.
VICENTE SEBASTIAO PEDRO, 76 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: SEBASTIAO PEDRO RODRIGUES e CATARINA MARIA RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 08/10/2025.
WANEZA ALVES DE LARA, 45 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: NILSON ALVES DE LARA e NEURA MARIA DE LARA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
