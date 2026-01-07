Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (07/01)
ANA MARIA DA SILVA, 98 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JORGE IRCO BERTOLDO e MARIA LUIZA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 07/01/2026.
ANDERSON XAVIER DA COSTA, 48 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELAINE JACLINE PEDROSA. Filiação: JANDIR XAVIER DA COSTA e HILDA RIBEIRO DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
BENEDITA SEBASTIANA TRISTAO AMARO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS AMARO. Filiação: SIMAO BENTO TRISTAO e MARIA LUIZA DE PAULA TRISTAO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
BRUNO DEZAN NETO, 47 ano(s). Profissão: PROGRAMADOR(A). Filiação: BRUNO DEZAN FILHO e JANETE DE SOUZA DEZAN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
CHIN MIW HENG, 90 ano(s). Filiação: CHAN FOOK MUN e WONG LAN SIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 07/01/2026.
ESTELINA ALVES SILVA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SANTOS RIBEIRO DA SILVA. Filiação: ANTONIO FRANCISCO ALVES e ADELIA ALVES. Sepultamento: CEMITERIO ROSEIRA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
FRANCISCO CARLOS LEANDRO DE ARAUJO, 59 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: VICENTE LEANDRO DE ARAUJO e FRANCISCA VIEIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
GERALDA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUSCELINO DIASNDOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM PEREIRA SERPA e CARLOTA LEODORA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 07/01/2026.
GLAUCE DOS REIS PINTO, 43 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MAYCON GOMES DE LIMA. Filiação: NEIVALDO DOS SANTOS PINTO e DAISY LUCIDI DOS REIS PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
IRENE AUGUSTO BOSA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AROLDO ANGELO BOSA. Filiação: PAULO AUGUSTO e EVA AUGUSTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
JOAO PEREIRA, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DALVA VERA PEREIRA. Filiação: VICTOR PEREIRA e MATILDES PEREIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 06/01/2026.
JOAO SENA RIBEIRO, 95 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: GERALDA SOARES DA SILVA SENA. Filiação: BERNARDINO SENA RIBEIRO e MARIANA BOTELHO CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
JOSE CARLOS DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANTONIO AVELINO DOS SANTOS e MARINALVA JOANA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
JOSE CUPERTINO DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: JOSE JOAQUIM FILHO e ANTONIA GOMES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
JOSE DE JESUS ALVAREZ GALINDEZ, 54 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE DE JESUS ALVAREZ ALVAREZ e FRANCISCA ANTONIA GALINDEZ RADA. Sepultamento: ADEFINIR, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 06/01/2026.
LINDALVA CEZAR FERREIRA, 67 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: BENEDITO CEZAR e BALBINA DE MOURA CEZAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 07/01/2026.
LORENZO GABRIEL LISBOA PELACINI, 13 ano(s). Filiação: ENEIAS DE OLIVEIRA PELACINI e ELOISA MOTTA LISBOA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 06:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
LOURIVAL BUENO DE MORAES, 64 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: MARIA INES DA SILVA MORAES. Filiação: DURVAL BUENO DE MORAES e FRANCISCA DE LOURDES MAIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (07/01)
MARCUS VINICIUS DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: AUXILIAR LOGÍSTICA. Filiação: JOAO MARIANO DA SILVA e GILCA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
MARIA DE LOURDES FERREIRA PROENCA, 68 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: CASIMIRO FERREIRA PROENCA e MARIA LUIZA RIBAS PROENCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 07/01/2026.
MARIA DE LURDES AMURIM COSTA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RIBEIRO DE AMURIM e ALCEMIRA AUGUSTA DE MIRANDA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 06/01/2026.
MARIA ELUAR MONTEIRO, 57 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: SEBASTIAO MONTEIRO e DALVA PEREIRA MONTEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
MARIA NILZA DE MORAES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO JANUARIO DE MORAES. Filiação: MANOEL CRIZOSTOMO TEIXEIRA e ADELINA MARIA TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
ROBERTO MASSAMITSU HIRASHIMA, 68 ano(s). Filiação: HIRASHIMA TAKAGI e KIYOKO MIYASHITA HIRASHIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
SEBATIAO ALVES DE FARIA, 72 ano(s). Filiação: MANOEL ALVES DE FARIA e BENEDITA ALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
TEREZA PEREIRA GODOI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO PEREIRA GODOI e SEBASTIANA MENDES GODOI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
URIEL HENRIQUE IGNASZEWSKI CARVALHO, 18 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: WASHINGTON ANTONIO CARVALHO e DANIA RUBIA IGNASZEWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
VALDEMAR BIONDO, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FLORINDO BIONDO e ROSA DA ROCHA BIONDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 07/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (07/01)