Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (06)

Obituário Curitiba; Lista de falecimentos desta quarta-feira (06)

AGUEDA APARECIDA BENATO, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTENOR LAURO BENATO e ALAIDE ABATI BENATO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 15:00h.

ALSANA PAULINO DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO PAULINO DA SILVA. Filiação: THEODORO PAULINO e MARIA PAULINO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 17:00h.

ALVARO JOSUE DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JUDITE DOS SANTOS. Filiação: SANTINO ALVES DE OLIVEIRA e MARVINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 14:00h.

AMELIA KOASKI MEDINA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON MEDINA. Filiação: CAROLINA KOASKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 6 de novembro de 2024.

ANTONIA LIMA FOLLADOR, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE NOEL FOLLADOR. Filiação: FRANCISCO LIMA e MARIA VILDES LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:30h.

ANTONIA MARLENE MACIEL FERREIRA, 77 ano(s). Profissão: ASSESSOR(A). Filiação: CAMILO ALVES FERREIRA e GENERINA MACIEL FERREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO MARTINS DOS SANTOS, 73 ano(s). Cônjuge: EVA PRESTE DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM MARTINS DOS SANTOS e OCTILIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 14:00h.

BENDITO MOREIRA, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA ODETE DE SOUZA MOREIRA. Filiação: SEBASTIAO MOREIRA e JEORGINA FRANCISCA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 16:30h.

CARLITO RIBEIRO DE RAMOS, 84 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: ROSA MARTINS SANTOS RAMOS. Filiação: JUVENAL RIBEIRO RAMOS e JURMELINA ALVES DE RAMOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 11:00h.

CELMIRA DE LARA CARDOSO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SANTIAGO DE JESUS CARDOSO. Filiação: DINARTE FERREIRA DE LARA e RAMIRA DE CASTRO LARA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 12:00h.

CELSO CAETANO, 63 ano(s). Filiação: ISAIAS CAETANO e ASTESIA RIBEIRO CAETANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 11:00h.

CLEUCIR PAVAN, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOVENIL PAVAN e EDIR MARIA PAVAN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 09:00h.

CLEUSA DIAS DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: JOAO CARLOS PORTO GOMES. Filiação: ANQUISES DIAS DOS SANTOS e MARIA JOSE MARTINS. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, terça-feira, 5 de novembro de 2024.

EDITH WEBER, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO WEBER e ADELAIDE WEBER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 18:00h.

ESMARILDO VIEIRA RODRIGUES, 26 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ESMAER RODRIGUES e NERCI VIEIRA RODRIGUES. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, terça-feira, 5 de novembro de 2024.

FLORENTINA RITA COQUEIRO, 97 ano(s). Cônjuge: ANEZIO COQUEIRO. Filiação: FRANCISCO DE CARVALHO e LAURINDA RITA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 09:30h.

GILMARA GONCALVES DE AMORIM, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: SEZINO GONCALVES DE AMORIM e IZABETE DA CRUZ AMORIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 11:30h.

HERMELINA DAMASO SERAPIAO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMARO SERAPIAO. Filiação: ADAO DAMASO DE SANTANA e BENEDITA MARIA MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 17:30h.

JAMIL EFIGENIO, 82 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: MANOEL EFIGENIO e CIDALIA DOS SANTOS EFIGENIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 15:00h.

JEFERSON POVOAS ARANTES, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: MARCIA DA SILVEIRA SOBOCINSKI ARANTES e ANESIA POVOAS ARANTES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 15:00h.

JOSE DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MARIO JOSE DE OLIVEIRA e ORALIA BENVINDA DE ARRUDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:00h.

JOSE FRANCA DO NASCIMENTO, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: TEREZINHA QUEDAS DO NASCIMENTO. Filiação: LUIZ SOUZA DO NASCIMENTO e MARIA JOSE FRANCA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 17:00h.

JUVENIL ROQUE DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: NEUSA CANDIDO DA SILVA. Filiação: JOSE DA SILVA e MARIA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 11:00h.

KAUAN SENNA RODRIGUES, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: CLAUDIO SENA SANTOS e MARIA CRISTIANE COSTA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:00h.

LORACI PEREIRA, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LUCILIA DE LIMA PEREIRA. Filiação: MANOEL VIDAL DE OLIVEIRA e MARIA JULIA CARDOZO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 11:00h.

LUCAS VINICIUS RODRIGUES, 28 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: DIRCEU ALVES RODRIGUES e ANA PAULA DIONISIO SIMIONI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:10h.

MADALENA AFONSO VIEIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO DE PAULA VIEIRA. Filiação: ARTUR FERNANDES DE BARROS e FRANCISCA AFONSO DE BARROS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 17:00h.

MARIA DO ROCIO DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO LEITE DE OLIVEIRA. Filiação: DAVID LEITE PINTO e MARIA ANTONIA HENRIQUES. Sepultamento: RIOSINHO GUARATUBA PR, quarta-feira, 6 de novembro de 2024.

MARIA DO ROSARIO MACEDO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ MACEDO. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS SOUSA e JOAQUINA VAZ DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO CAMPESTE DO PAULA EM MANDIRITUBA – PR, terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 17:00h.

MARIA IRENE OLIVEIRA DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ALCINO FELIX DA SILVA. Filiação: TEODORO SOARES DE OLIVEIRA e ALVINA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 15:00h.

MARIA JOSE PAUL CORREA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EREMIR BLEY CORREA. Filiação: AFONSO PAUL e IRACEMA PAUL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 15:30h.

MARIA ODETE DAS NEVES, 71 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: NERCILIA TEIXEIRA DAS NEVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 12:00h.

MARIO DANIEL LOVATO, 83 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ALVARA QUISLER LOVATO. Filiação: FRANCISCO LOVATO e FELOMENA WOTECOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:00h.

MAURILIO LUIS CARNEIRO, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MARIO CARNEIRO e MARIA DE LOURDES CARNEIRO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:30h.

OLINDA TERESINHA CARVALHO SELL, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO ANTONIO SELL. Filiação: JOSE CARVALHO e EUGENIO RIBEIRO CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 11:30h.

RICARDO EXPEDITO DAVID, 59 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: LUZIA APARECIDA BRAGA DAVID. Filiação: WALMOR DAVID e VILMARIZE HEY DAVID. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 17:00h.

RONALDO ADRIANO DIONIZIO FERREIRA, 46 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: EUFRAZIO DIONIZIO FERREIRA e ARGENTINA DIONIZIO FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 10:00h.

SILVIA RAKSA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDRE RAKSA. Filiação: JOAQUIM CHINISKI e MARIA PEREIRA CHINISKI. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA BISS PROBST, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL PROBST. Filiação: ANDRE BISS e MARGARIDA BISS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 10:30h.

VALDENICE MARIA RODRIGUES, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: AMADEUS RODRIGUES e VALDECI RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 17:00h.

VICENTE DIONYSIO NETO, 80 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: TEREZA VERONICA DIONYSIO. Filiação: ELEVIR DIONYSIO e EVA BANICOSKI DIONYSIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 17:00h.

