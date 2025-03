Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (05)

ALCIDES JULIO DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CONCEICAO DA PAIXAO DOS SANTOS. Filiação: ALCIDES JULIO DOS SANTOS e MINERVINA NUNES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 5 de março de 2025 às 13:30h.

ALFREDO KIRTSCHIG, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ILDA TOMCZEK KIRTSCHIG. Filiação: HENRIQUE JOSE ALFREDO KIRTSCHIG e LAURA SOARES KIRTSCHIG. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:00h.

ANTONIA HENRIQUE CORDEIRO, 91 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: MARCELINO CORDEIRO DO ROSARIO. Filiação: CLARIMUNDO HENRIQUE e MARCILIA LUIZA CHAVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 10:00h.

ANTONIA PIRES RIBEIRO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IVO PIRES RIBEIRO e BRASILINA MARIA ANTONIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 13:00h.

APARECIDA NILZA AMARAL DA ROSA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: POMPILIO. Filiação: JOAO DO AMARAL e APARECIDA ROGERIO DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:00h.

BENVINDA DOS SANTOS CABRAL, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO ALVES CABRAL. Filiação: JORGE SOARES DOS CAMPOS e MARIANA WALTER DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:00h.

CLOVIS PORTELA SANTOS, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ARACI FELIPE SANTOS. Filiação: JACOB SANTOS BUENO e DURVINA PORTELA SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 13:00h.

CRISTIANO LUIZ FREITAS, 49 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: LUIZ CARLOS FREITAS e CARMEN DALVA FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:00h.

DALMIR SEBASTIAO VIEIRA, 69 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: MARIA HELENA ROCHA VIEIRA. Filiação: BENTO ANTONIO VIEIRA e NILZA LCHNKUHL VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 4 de março de 2025 às 19:30h.

DAVID ROSINA, 93 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELZA JULIA LOPES ROSINA. Filiação: AGIDE ROSINA e MARIA ALBINI ROSINA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 10:00h.

DIOMAR BALCEVICZ SCHAEDLER, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CASEMIRO BALCEVICZ e EMILIA BALCEVICZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de março de 2025 às 10:00h.

DOMICIO GOMES DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: JANDIRA VEIGA DA SILVA. Filiação: PEDRO GOMES DA SILVA e OSCARLINA GOMES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 4 de março de 2025 às 16:30h.

EVALDO PEREIRA, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ERNESTINA PONCIANO DE ARRUDA PEREIRA. Filiação: FRANKLIN PEREIRA e LIDIA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:00h.

GERALDO BATTISTINI, 89 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: MARIA MAGDALENA BERTOLINI BATTISTINI. Filiação: PEDRO BATTISTINI e ANGELA CAPITANIA BATTISTINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 11:30h.

GERMANO KOVALSKI, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NAIR LEAL DE SALLES LOPES. Filiação: ADAO KOVALSKI e HELENA PAWLAK KOVALSKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:30h.

IEDA SIEDSCHLAG, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AZAURY MARES DE SOUZA. Filiação: RICARDO SIEDSCHLAG e JANDIRA GONCALVES SIEDSCHLAG. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de março de 2025 às 10:00h.

ISAAC DANTAS DOS SANTOS, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: ZAQUEU DOS SANTOS e RUTE QUEREN CAMARA DANTAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 4 de março de 2025.

IVANILDA DE BARROS ROBES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBISON. Filiação: OTAVIO FERNANDES DE BARROS e AURORA SILVA DE BARROS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 15:30h.

IZALTINO JOSE PORDECTE, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: LEONEL PORDECTE e ADELAYDE PORDECTE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 13:30h.

JISE ELIAS DE SOUZA, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: OLGA DIAS DE SOUZA. Filiação: SERVO ELIAS DE SOUZA e CARIDADE JOSEFA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 14:00h.

JOAO MARIA BATISTA, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ALVINA CAMARGO BATISTA. Filiação: ALCINO MENDES BATISTA e MARIA DE OLIVEIRA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 4 de março de 2025.

JOAQUIM MIGUEL BERTOLIN DOS REIS, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: GUSTAVO DOS REIS SANTANA e BRUNA APARECIDA SANTANA DOS REIS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:00h.

JOSE BATISTA PIRES, 86 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Cônjuge: VANDA DE JESUS SILVA PIRES. Filiação: BENTO PIRES e ROSALINA PIRES DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 10:30h.

JOSE DE MARCHI, 83 ano(s). Profissão: CHAVEIRO. Cônjuge: ALICE SALETE BACHIEGA DE MARCHI. Filiação: ANTONIO BATISTA DE MARCHI e ANGELA PRIORI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 10:30h.

JOSE TIBURCIO MACAHADO, 82 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ROSA GODOI MACHADO. Filiação: MANOEL TIBURCIO MACHADO e IZOLINA CAETANO DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 12:00h.

KLAUS BERGER, 75 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) NAVAL. Filiação: HANS BERGER e ROSA BERGER. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO EM PARANAGUA PR, quarta-feira, 5 de março de 2025.

LENITA RIBAS DE OLIVEIRA, 34 ano(s). Profissão: TERAPEUTA OCUPACIONAL. Cônjuge: CELIO SANTOS DE OLIVEIRA. Filiação: CLEONILSON JOSE RIBAS e LENIRA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 5 de março de 2025.

MARCIA REGINA CECCON ZANETTI, 67 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: PEDRO IVO ZANETTI. Filiação: GIOCONDO MILANI CECCON e JOVINA ANGELICA ARCIE CECCON. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL CAPIVARI, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:00h.

MARIA ALICE SERAFIM, 1 ano(s). Filiação: LEONI SERAFIM CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 13:00h.

MARIA DA LUZ LEAL DOS ANJOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM LEAL DOS ANJOS. Filiação: LAURENTINO FERREIRA DOS SANTOS e JOAQUINA COLACO DOS SANTOS. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:00h.

MARIA SANTINA MACEDO DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ALBERTINO GABRIEL DE OLIVEIRA e DORFINA ESMERIA MACEDO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quarta-feira, 5 de março de 2025.

NILSA DA CRUZ CAMARGO, 85 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: EMIDIO DA CRUZ e LUZIA MADALENA DE NOVAES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 13:30h.

PIERINA DALANORA, 73 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ONORATO DALANORA e MARIA JOANA DALANORA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 5 de março de 2025 às 09:30h.

QUERINO BAPTISTA DA SILVA JUNIOR, 97 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: ROSY BASSETTI DA SILVA. Filiação: QUERINO BAPTISTA DA SILVA e ANTONIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 4 de março de 2025 às 17:00h.

RODRIGO RIBAS DE MACEDO, 32 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: HERALDO TIBURCIO RIBAS DE MACEDO e MARILY DO ROCIO SILVA MACEDO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:00h.

ROSENIR MARIA DE BORBA, 77 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: AUGUSTINHO JOSE DE BORBA. Filiação: FRANCISCO ALCEBIADES DE AGUIAR e MARIA JOSE DE AGUIAR. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:00h.

VERA LUCIA MEIRA, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GENESIO AFONSO DE MEIRA. Filiação: OLANDO JACYSZEN e ANILCE PROGEL JACYSZEN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:00h.

VERA MARIA DE FREITAS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MERCIO PINTO DE OLIVEIRA PASSOS. Filiação: JOAO BATISTA DE FREITAS e DONARIA ANTUNES DE FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de março de 2025 às 02:00h.

WALDETAR NASCIMENTO CARVALHO, 76 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ANTONIA DA SILVA CARVALHO. Filiação: JOAO FERREIRA CARVALHO e LIVANIRIA NASCIMENTO CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:00h.

WALMIR FERREIRA TOMAZ, 78 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: IRENE LOURENCO TOMAZ. Filiação: JOSIAS FERREIRA TOMAZ e DOMITILA ALVINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:30h.

WESLEY APARECIDO BARBOSA, 33 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ODILIO MARIA BARBOSA e SILVANA APARECIDA DE CASTRO BARBOSA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – SANTA MARIANA/PR, quarta-feira, 5 de março de 2025.

YEDA BECKER, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES SILVEIRA e ELFRIDA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 5 de março de 2025.

