Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (05/11)
ADILSON COSTA PINTO, 42 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: ADAO DE OLIVEIRA PINTO e EUNICE MIRANDA COSTA PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
ARILDO ALVARO ULRICH, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARMINDO WALTER ULRICH e ERONILDA FATIMA GONZATTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
BELMAR GOMES DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: ZILA LUIZ DE SA. Filiação: JOSE DUARTE BARBOSA e MARIA ANITA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
CACILDA MARIA BANAK, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: AMILTON BANAK. Filiação: ERNESTO TOMAZ FRANCISCO ANACLETO e MARIA DOMETILE ANACLETO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
DILCEIA DO AMARAL SOUZA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE SOUZA. Filiação: ANTONIO CORGENAS DO AMARAL e AUREA MACENO DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
EDELMIRA ZANARDINI MACIEL, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON CORDEIRO MACIEL. Filiação: ANTONIO ZANARDINI e MARIA DA CONCEICAO ZANARDINI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
EDIT VENDRAMI, 90 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: JOAO VENDRAMI e MARIA SCOZ. Sepultamento: CEMITÉRIO DE RODEIO / SANTA CATARINA, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
FELIPE DE PAULA, 24 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Filiação: JOCELEI TEIXEIRA DE PAULA e JUREMA LISBOA. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
HEITOR RAMOS RODRIGUES PRINTES, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: JOED PRINTES CASTRO e VERONICA RODRIGUES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
JOANA PIOLA VAZ, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: VITORIO PIOLA e JOSEFINA TRESSA PIOLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 05/11/2025.
JOAQUIM ANTONIO CIRINO DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: VERA BERNARDI DE SOUZA SANTOS. Filiação: JOAO CIRINO DOS SANTOS e IZABEL MUSSURUNGA DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 04/11/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (05/11)
MANOELINA FERREIRA DA SILVA BARBOSA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HOROZIMBO PETRONILIO BARBOSA. Filiação: EPAMINONDAS FERREIRA DA SILVA e ANA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
MARCIO NESI, 62 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: SINEIDE GUEDES DA SILVA. Filiação: OTACILIO NESI e MAFALDA FRASSETTO NESI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 05/11/2025.
MARIA BERTHOLINA CICHON, 91 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: FRIDOLINO AUGUSTO KOERICH e MARIA LUIZA LOHN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
MARILUZ BERTAPELLI, 79 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: ALBERTO BERTAPELLI e ROSA SCROCARO BERTAPELLI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
MONICA NARDONE XIMENES FURTADO, 63 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: NELSON RIBEIRO FURTADO. Filiação: NEWTON XIMENES e ILKA NARDONE XIMENES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 8 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
NELLY WOLF, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSCAR WOLF. Filiação: ANGELO GOTARDI e MIQUELINA GOTARDI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 05/11/2025.
NELSON OLIVEIRA DA ROCHA, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ELZO BUENO DA ROCHA e CACILDA OLIVEIRA DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
OSVALDO JOSE DE SOUZA, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CELIA MARIA DE SOUZA. Filiação: JOSE SILVEIRA DE SOUZA e ANGELINA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
ROSI CLEIA CASTRO DE NORONHA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILBERTO NORONHA DA SILVA. Filiação: BENONE DE BRITO CASTRO e ANTONINHA DE SOUZA CASTRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
SEBASTIANA DE OLIVEIRA DOMINGUES, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL LESZUK. Filiação: SEBASTIAO LUIZ DA ROCHA e ANA JULIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 05/11/2025.
WANDERLEIA ONOFRE, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MOISES ARTUR DE MELO ONOFRE. Filiação: JOSE ONOFRE e MARIA APARECIDA OTAVIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (05/11)