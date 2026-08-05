Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 05/08/2026

ANTONIO PIMENTEL RODRIGUES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS SOARES RODRIGUES e BENEDITA PIMENTEL RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ROSEIRA, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
ANTONIO ROCHA, 79 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ALVINO JOSE DA ROCHA e JESUINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
ATAIDE BRAGA DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: SEVERIANO BRAGA DA SILVA e OTILIA RIBEIRO DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
CARLOS SALOM, 81 ano(s). Filiação: ANTONIO SALOM e MARIA GABILAM SALOM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
CELINA IRENE DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERNESTO DE OLIVEIRA. Filiação: RICARDO PETRY e NATALIA PETRY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 5 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 04/08/2026.
CLEUSA MARILIA ANDRETTA, 85 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: SIDNAR ANDRETTA. Filiação: FORTUNATO CORTES e EUNICE TONIOLO CORTES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
DANIEL GONCALVES JUNIOR, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DANIEL GONCALVES e MERCEDES DE OLIVEIRA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
DEJAIR APARECIDO ALMEIDA RAMOS, 70 ano(s). Profissão: LUBRIFICADOR(A). Cônjuge: TEREZINHA CARMO DOS SANTOS ALMEIDA RAMOS. Filiação: FRANCISCO ALMEIDA RAMOS e AURORA CORREIRA RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
DIVONE DE QUEIROZ RIBAS, 75 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Cônjuge: ANITA LEMISZKA RIBAS. Filiação: JOSE MARIA NOCERA RIBAS e MERCEDES DE QUEIROZ RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
DORIS GRECA LAUBENBACHER, 98 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: REINALDO ERICH LAUBENBACHER. Filiação: DOMINGOS INACIO GRECA e MARIA LUIZA PALADINO GRECA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
DOSULINA TOBALDINI ALE, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE TOBALDINI e MARIA TOBALDINI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
EDISON VIANA, 71 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: ONICE PINHEIRO VIANA. Filiação: SEBASTIAO VIANA e MARIA DA CONCEICAO BATISTA DA COSTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
ENILDO RODRIGUES BORGES, 58 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: GERSON BORGES SOBRINHO e MARIA RODRIGUES SOBRINHO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
EUSA ALVES ANTUNES DAL SANT, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIVIO DAL SANT. Filiação: SATURNINO ANTUNES DE CAMARGO e ROSA ALVES DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
FRANCISCA AUREA NUNES DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GERALDO CASAS e CLOTILDES RODRIGUES CASAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
GEREMAS RIBEIRO MESSIAS, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CECILIA CASTILHO MESSIAS. Filiação: TEOLINDO RIBEIRO MESSIAS e EVA PIRES MESSIAS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE TABATINGA – TIJUCAS DO SUL PR, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
GILBERTO DOS REIS, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ELIZIA GRACIANO DOS REIS. Filiação: GERMANO DOS REIS e MARIA DE LOURDES DOS REIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
HELENA CAETANO RAMOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO DE MIRANDA RAMOS. Filiação: JOAO CAETANO DA CRUZ e CANDIDA BATISTA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
HELGA GIESBRECHT, 75 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA EXECUTIVA. Filiação: JACOB GIESBRECHT e ELSA GIESBRECHT. Sepultamento: CEMITERIO COLONIA WITMARSUM, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
ILDA GALVAO DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALEXANDRE BUCCHERI e CARMELITA MARQUES BUCCHERI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
INGE MARQUES PEREIRA FRIEDMANN, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO PAULO FRIEDMANN. Filiação: BALTHAR MARQUES PEREIRA e MARTHA MARQUES PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
IVONE COSTA IMAY, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CHOUGI IMAY. Filiação: ANTONIO COSTA e MARIA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
JANETE SCHUANK, 78 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: RAUL MACHADO e HERMELINDA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
JEOVAR ANTONIO TEIXEIRA DE FREITAS, 71 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: URACELIA DE FATIMA PIRES DE FREITAS. Filiação: PEDRO TEIXEIRA DE FREITAS e MARIA DAS DORES DE FREITAS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
JESSICA EVANGELISTA LOPES, 33 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: ALCINEIA DOS PASSOS RIBEIRO DA CUNHA. Filiação: AIRTON PEREIRA LOPES e MARILENE DE FATIMA EVANGELISTA LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
JOAO ALVES DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: PEDRO ALVES DOS SANTOS e LAURINDA NARDINHA DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
JOEL CARDOZO SABINO, 19 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ELISEU SABINO e FATIMA MACHADO CARDOZO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
JONATAS ALEXANDRE HAHL, 24 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: HUGO LUIZ PAZINI HAHL e ROSANGELA ALEXANDRE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
JOSE BLASZCZAK, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CECILIA BLASZCZAK. Filiação: BAZILIO BLASZCAZK e CATARINA BLASZCZAK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
JOSE CARLOS MARQUES DO NASCIMENTO, 70 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAO MARQUES DO NASCIMENTO e LEONORA ALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
LEVI HENEMANN, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO HANEMANN e JUDITH BIORA HENEMANN. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
LUANA DORNELES, 43 ano(s). Filiação: ENOEL ANTONIO DORNELES e SERLY AZEVEDO DORNELES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO ROBERTO DA SILVA. Filiação: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA e MARIA JOAQUINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
MARIA DAS GRACAS JORGE AVELINO, 77 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: SEBASTIAO AVELINO GOMES e MARIA JORGE AVELINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
MARIA MERCEDES DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EXPEDITO PEREIRA DA SILVA. Filiação: ANTONIO TEODORO DA SILVA e MARIA DONATA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
MARIA ROZAS VIEIRA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HORACIO PAULINO VIEIRA. Filiação: JOSE MESSIAS RODRIGUES e SATURNINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
MARINO GOMES DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LOURDES DIVINA DOS SANTOS. Filiação: AMELINO JOAO DOS SANTOS e ANESIA NAZARIA GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
MARLI TEREZINHA BOSSARDI VIGANO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAINAR BATISTA VIGANO. Filiação: DOMINGOS BOSSARDI e ANASTACIA MARCOLINA PEDROTTI BOSSARDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
MERCEDES DAS GRACAS CHOROBINSKI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIANO CHOROBINSKI. Filiação: JOAO MUNHOZ e CLOTILDE MUNHOZ. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
NEUZA VICENTINI BELLO, 97 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: DIRCEU BELLO. Filiação: LUIZ VICENTINI e MARIA CARMELLA STRANO VICENTINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 5 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 04/08/2026.
NORBERTO REIS AMATNECKS, 71 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: JAMILE RIECHI AMATNECKS. Filiação: OSVALDO AUGUSTO AMATNECKS e AMIRADI RIBEIRO DOS REIS AMATNECKS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
OSVALDO SOUZA FILHO, 82 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: OSVALDO SOUZA e ELIZA ANTUNES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
REINARTE LEAL, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ADENIR MACIEL. Filiação: CANDIDO LEAL e ANAIR FAGUNDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
RONALDO FRANZEN, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NANCY FRANZEN. Filiação: HENRIQUE FRANZEN e PAULA FRANZEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
ROSANE DE FATIMA KALINOWSKI, 68 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: ARTHUR RUBINS KALINOWSKI e LENY ZANETTI KALINOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
ROSANGELA URIAS MIRANDA CAMINOTO, 47 ano(s). Filiação: JOSE APARECIDO MIRANDA e NADIR URIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
RUTH NICOLELLI RAMOS, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOSE CUCCO RAMOS. Filiação: MIGUEL D NICOLELLI e ELOINA REIS NICOLELLI. Sepultamento: MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA PR, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
SANDRA APARECIDA GUESSO SMANHOTTO, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELOIR ANTONIO SMANHOTTO. Filiação: NATAL PONINI GUESSO e ELZA FERNANDES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 5 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 04/08/2026.
TANIA MARA BUDOLA, 60 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ERNESTO BUDOLA e EURIDICE BUDOLA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
VERONICA DE FATIMA LIMA SANTOS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DOS SANTOS e LEONOR LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 5 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 04/08/2026.