Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 04/11/2026

ALBARI MANOEL DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLEUSA DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS e CATARINA LEAL DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 4 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ALZIRA PROCOPIO SAVITSKI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PROCOPIO e FRANCISCA BIALUCHA PROCOPIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ANTENOR TEIXEIRA LEITE, 88 ano(s). Cônjuge: ELENA QUEDS LEITE. Filiação: NESTOR TEIXEIRA LEITE e TEREZA TABORDA LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ANTONIO DE GODOY, 76 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: CLEIDE BARBOSA LIMA GODOY. Filiação: JOAQUIM ANTONIO DE GODOY e MARIA DE JESUS. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANA RITA ARISTIDES DOS SANTOS. Filiação: SERGIO ROBERTO DOS SANTOS e MARIA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO A DEFINIR, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ANTONIO ROQUE DE FREITAS, 78 ano(s). Cônjuge: NOELI FATIMA DE FREITAS. Filiação: EURIDES JOSE DE FREITAS e EMILIA FABRICIO DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
BRASILIO PEDROSO DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PEDRO COLACO DA SILVA e MARIA MADALENA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
CARMELITA BADOTTI GARCIA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BADOTTI e FLORENTINA FEDATTO BADOTTI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
CARMEN DA APARECIDA FREGONEZE, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: HILARIO FREGONEZE. Filiação: GABRIEL JOAQUIM e MARGARIDA LEALL DE MATTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
CERISE SFAIR SUNYE, 95 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Cônjuge: JAYME MADDER SUNYE. Filiação: AISSAR KALIL SFAIR e HEMD SFAIR. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
CLAUDINEI AUGUSTO DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO e ODETE AUGUSTA DA SILVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 4 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 03/11/2026.
DICESAR WALDEMIRO CARAM PEREIRA, 87 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: WALDEMIRO PEREIRA e MARIA CLARA CARAM PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 4 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 03/11/2026.
DIRCEU ALVES DE OLIVEIRA, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO ALVES DE OLIVEIRA e OTILIA BONFIM DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 4 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ELIANA EMIDIA PORTES BORGES, 60 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JORGE INEZ BORGES. Filiação: NAO CONSTA e EVANI PORTES DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 4 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ELIZEU CASSIANO, 66 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOSE CASSIANO e MARIA NUNES CASSIANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ELOIR PLUCHEG, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LIDIA PLUCHEG. Filiação: WALDOMIRO PLUCHEG e LEONILDA AZAILDE PLUCHEG. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 4 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 03/11/2026.
FRANCISCO VIEIRA, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ADOLFO LEOPOLDO VIEIRA e VITALINA BATISTA DE ACUNCAO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
FREDOLINO KNAPIK, 85 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: THERESA SANTINA KNAPIK. Filiação: EDWIN KNAPIK e MARIA KNAPIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
GILSON BORA FERREIRA, 60 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: HEITOR BORA FERREIRA e ALDAMIR FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
GILVAN ALCIONES SILVA ACEVEDO, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCIONES MARIO ACEVEDO e SOLANGE DAS GRACAS SILVA ACEVEDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
IDILIA OLIVEIRA BUENO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO DONATO DE OLIVEIRA e FRANCELINA DA CONCEICAO OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
IGNEZ TOKARSKI, 70 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: ROMAO TOKARSKI e LUDOVINA TOKARSKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
JOAO CARLOS MACHADO, 54 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MARIA DAIR MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
JORGE JOSE MIGUEL, 75 ano(s). Filiação: JOSE MIGUEL e LAZARA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
JULIETA RAQUEL SCOTT GASPARELLO, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MOACYR GASPARELLO e JULIETA SCOTT GASPARELLO. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
JURACI FRANCISCA DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA e CLARICE BORINE. Sepultamento: MUNICIPAL, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
LAURECY FRANCISCO SERAFIM, 55 ano(s). Filiação: SEBASTIAO FRANCISCO SERAFIM e MARIA JOSE DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
LEONIDAS DOS SANTOS GOBBO, 80 ano(s). Profissão: TÉCNICO EDIFICAÇÕES. Cônjuge: MARIA DAS GRACAS GOBBO. Filiação: ERNESTO GOBBO e LEONOR ROSA GOBBO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
LEONIDAS FARIAS AFONSO, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARLENE WANTUCH AFONSO. Filiação: PEDRO GARCIA AFONSO e BENVINDA FARIAS AFONSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
LOURIVAL GONCALVES, 74 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: ANTONIA ROSELI TAVARES GONCSLVES. Filiação: WALDOMIRO GONCALVES e IRENE GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 3 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 03/11/2026.
LOURIVAL PROENCA, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: CONCEICAO APARECIDA PROENCA. Filiação: LOURENCO PEREIRA PROENCA e LAZARA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
MARIA HELENA GAZANA CORRIEL, 72 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: VICENTE CARRIEL NETO. Filiação: FRANCISCO GAZANA e APARECIDA CAPELIS GAZANA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
MARIA JOSE DE ALMEIDA CAMPOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO RODRIGUES DE CAMPOS. Filiação: JOSE ALVES DE ALMEIDA e MARIA DO CARMO DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 4 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 03/11/2026.
MARIA LEOPOLDO DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: JOSE LEOPOLDO e LAYDE FIRMINIA LEOPOLDO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 3 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 03/11/2026.
MARIA REGINA DE MORAES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GUILHERME MORAES e LOURDES MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
NALMIR TREVISANI LE CARA, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: AGENOR LUIZ CASAGRANDE. Filiação: JOAO TREVISANI e AUREA TREVISANI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
PEDRO IRINEU TEIDER, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARILDA COLMAN TEIDER. Filiação: DIONISIO TEIDER e ANTONIA DE LOURDES BONIN TEIDER. Sepultamento: CEMITERIO CASTROLANDA, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
RICARDO AUGUSTO VIEIRA, 32 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: REGINALDO VIEIRA e ROSALVA DE MOURA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ROMEU BOITA, 85 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IVANI MARIA FATIMA. Filiação: SALVADOR BOITA e IVONE BOITA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ROSEMARI DE OLIVEIRA DE FREITAS, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: TULIO VENANCIO DE OLIVEIRA e CARMEN MACUCO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ROSI DE SOUZA HAUS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILBERTO HAUS. Filiação: JOSE LUIZ DE SOUZA e OLINDA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
SHEYLA TRAVISANI MILASCH, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO TRAVISANI MILASCH. Filiação: SATURNINO TRAVISANI e NILZA MOHR TRAVISANI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
SONIA MARIA LUCINO DE QUADROS, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ANTONIO LUCINO e BENEDITA DE MELO LUCINO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
SUEHIRO TAKASHIMA, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LEDY CASSOU TAKASHIMA. Filiação: HIROSCHI TAKASHIMA e TUZI TAKASHIMA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 3 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 03/11/2026.
VALDERINO FELIZARDO PINTO, 94 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: LAURA DE LIMA. Filiação: BERTOLDO FELIZARDO PINTO e QUERINA BISCAIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
WALDOMIRO DUTRA, 61 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: ADELIO MACIEL DUTRA e FRANCISCA PEREIRA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
WALENTYNA SZYBISTY TINCANI, 91 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: JOAO TINCANI FILHO. Filiação: GRZEGORZ SZYBISTY e ARWILINY SZYBISTY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
WALLY PECINATO, 84 ano(s). Filiação: WILLY VESTEWIG e IDA VESTEWIG. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 4 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 03/11/2026.
WELLINGTON MICHAEL DA SILVA, 37 ano(s). Filiação: JOSNEI CARLOS REIS DA SILVA e NILZA AMADEUS DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 4 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 03/11/2026.