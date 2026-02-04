Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (04/02)
ANTONIO SANTOS DE LIMA, 76 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Filiação: MIGUEL ALVES DE LIMA e ROSA DOS SANTOS DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
APARECIDA DE SOUZA DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO AUGUSTO DA SILVA. Filiação: BENEDITO COELHO DE SOUZA e APARECIDA MOTA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
CARMELINA CEZARIO LEITE GONCALVES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO GONCALVES DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE CEZARIO LEITE e ANA CEZARIO LEITE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
ELEM LUCIA APARECIDA PEREIRA, 53 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: BENEDITO PEREIRA e LUCIA LEONOR PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
ELIANA DE CASSIA FARIA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE EDMUNDO DE FARIA e MARIA BENTO DE FARIA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 04/02/2026.
ELTON DA SILVA NUNES, 38 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ELIETE MARIA DA SILVA NUNES. Filiação: PAULO ASSUNCAO CAMILO NUNES e ISILDINHA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO BORDA DO CAMPO, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
ELTON PEREIRA DA COSTA, 44 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ROMILDO PEREIRA DA COSTA e NAIR ENDRIGO PEREIRA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
ESPERDITO DIAS, 74 ano(s). Cônjuge: MARIA DE FREITAS DIAS. Filiação: GERALDO DIAS e RISANTINA FERNANDES DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
ILDA MOREIRA DE LIMA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CORNELIO MOREIRA DA SILVA e ODETTI ALVES MOREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARIA DOS SANTOS e NORMA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
JENESSI RIBEIRO DE SOUSA, 83 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOSE RIBEIRO DE SOUZA e LUZIA MORAES DE SOUSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 04/02/2026.
JOAO MIGUEL ZEFERINO, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MILTON ZEFERINO e HELENA PUCOSWSKI ZEFERINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
JONATHAN GABARDO DA SILVA, 35 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ZITO ROCHA DA SILVA e LINDAMIR GABARDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 04/02/2026.
JUREMA DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE BENTO DE OLIVEIRA FILHO e SEBASTIANA APARECIDA DINIZ. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
LENY DE LOURDES AZEVEDO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DURVALINO KUSTER DE AZEVEDO e ONDINA DOMINGUES DE AZEVEDO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 7 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 04/02/2026.
LUCAS GONCALVES DOS SANTOS, 23 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GILSON JOSE GONCALVES DOS SANTOS e JOZIANE DA APARECIDA TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
MAIKON CLEITON DA SILVA, 28 ano(s). Filiação: EDVALDO PEDRO DA SILVA e CREUDEKUA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
MARI CLEIA PORTELA LUVIZOTTO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUVELINO FERNANDES PORTELA e ODEDE PEREIRA PORTELA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
MARIA ELIZA ARANTES DOMINGUES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NESTOR ARANTES e ROSA CRISTIAN ARANTES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
MARIA JOANA MOTA BUENO, 72 ano(s). Filiação: BENEDITO MOTA e APARECIDA GOMES DA MOTA. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
MARIA MENDES DE ARAUJO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OTAVIANO CANGUSSU e JOVELINA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
MARIA NILDETE NASCIMENTO TEIXEIRA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARLINDO NASCIMENTO PEREIRA e JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
MARIA TEREZA CARARO, 87 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: NELSON CARRARO. Filiação: ALCIDES PORTES DE TOLEDO e MARIANA CIPRIANO DE TOLEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
MARIKO YOCHIDA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RUISABURO SHIOTA e SAKAE SHIOTA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 04/02/2026.
NEIDE FERREIRA DOS PASSOS, 82 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: JOSE FERREIRA DE ANDRADE e OLIMPIA ROLA FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
ONDINA POLAK, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: EDWINO JOSE POLAK. Filiação: PEDRO DE OLIVEIRA e ODETTE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
ORACILHA AMARAL DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTERIO FELIPE DE OLIVEIRA e ALEXANDRINA JULIA DO AMARAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
OTACILIA MENDES ANTERO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OTAVIO MENDES e PEDRINA MACHADO MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
PEDRO PAULO PADIN AMIM, 73 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: RENATO BECHARA AMIM e ELOAH PADIN AMIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
PONCIANO DOS SANTOS FILHO, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: PONCIANO VICENTE DOS SANTOS e IOLANDA SOUZA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
RITA DE CASSIA FERREIRA GUIMARAES, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ CARLOS SILV FERREIRA e DIVA DOS SANTOS FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
ROSANGELA TEIXEIRA GOES, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADEMAR TEIXEIRA GOES e GENESSI TEODORO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
STELA MARIS MARQUETE, 50 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: PEDRO MARGUETE e BEATRIZ AYRES DE AGUIRRE MARQUETE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
SUZANE HAGER, 37 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: IVANILDA HAGER LEITE. Sepultamento: CEMITÉRIO BOM JESUS GUARATUBA, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 04/02/2026.
TEIKO SASAKI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TERU SUGISAWA e SEIGORO SUGUSAWA. Sepultamento: DEFINIR, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 04/02/2026.
TIAGO HENRIQUE DE LIMA LEITE, 24 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: VALTER LEITE e FERNANDA CRISTINA DE LIMA LEITE. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
