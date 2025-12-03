Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (03/12)
CELSO ANTONIO CZAIKOSKI, 73 ano(s). Profissão: ELETRICISTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. Filiação: LEONARDO CZAIKOSKI e ROSA CZAIKOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
CONRADO JOSE DREHER, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: CONRADO DREHER FILHO e EMA GUSSO DREHER. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 03/12/2025.
DHONATAN CUSTODIO DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DINIZAL DE OLIVEIRA MARTINS e ROZELI CUSTODIO DE OLIVEIRA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 02/12/2025.
DORACI DAS GRACAS FERREIRA RAMOS, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ARISTARGO FERREIRA RAMOS e ANTONIA FERREIRA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
EDISON CRISTOVAO DA SILVA JUNIOR, 36 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: EDISON CRISTOVAO DA SILVA e HELECI TELES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
EDISON LUIZ DE RAMOS, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO DE RAMOS e JURACI DE ALMEIDA RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 02/12/2025.
GLECI MALHEIROS SCHULTZ, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO SCHULTZ. Filiação: BENEDITO MALHEIROS e ELZIRA MALHEIROS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
IZABEL RIBEIRO KIELT, 64 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARTIN KIELT. Filiação: DELFINO RIBEIRO e JOANA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 03/12/2025.
JEFERSON FERREIRA FERNANDES PEREIRA, 25 ano(s). Filiação: SANDRO FERNANDES PEREIRA e ELIANE FERREIRA DA CRUZ. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 02/12/2025.
JOAO GONCALVES DA LUZ, 81 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: BENEDITO GONCALVES DA LUZ e ZELINDA MARIA DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
JOCIMARA TOME DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOVINO TOME DA SILVA e JORGINA PAULINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
JOSE DALTON DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA DE GLORIA OCIR RODRIGUES DA SILVA. Filiação: DINIZ OTAVIO DA SILVA e TEREZA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
JOSE FRANCISCO DE JESUS PEREIRA, 95 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAQUIM PEREIRA e RITA DUARTE DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
JULIO CESAR DO ROCIO RIBEIRO, 32 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEBASTIAO BENEDITO RIBEIRO e NELI GOMES CORREA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 02/12/2025.
MARIA LUCIA SILVA DE VASCONCELLOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MENDES DE VASCONCELLOS. Filiação: FRANCISCO MARQUES DA SILVA e ELIZABETH MARQUES DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 03/12/2025.
PARANIA JARMOLA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WASYL FECINEC e ANNA BOJKO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 03/12/2025.
PEDRO AFONSO MACHADO NEWTON, 96 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ALLY PIE MACHADO NEWTON. Filiação: AFONSO MACHADO DE NOVAES NEWTON e OSVALDA MACHADO DE NOVAES NEWTON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
VALDEREZ APARECIDA SAMPAIO, 60 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: GODOFREDO ESTACIO SAMPAIO e MARIA AFONSO GUIMARAES. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 08:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
YOSHITER YAMASHIRO, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MASAKO YAMASHIRO. Filiação: ZENTOKO YAMASHIRO e IOKO YAMASHIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
