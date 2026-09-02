Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 02/09/2026

AHMED ISKANDAR, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANITA ISKANDAR. Filiação: HUSSEIN ISKANDAR e ZAIRA ISKANDAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, quarta-feira, 2 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 01/09/2026.
ALFREDO RIBEIRO, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: AMADOR RIBEIRO e MARIA DA LUZ DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
AMARILDO GUIMARAES, 44 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO GUIMARAES e NAIR DA SILVA GUIMARAES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 2 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 01/09/2026.
ANA PAULA APARECIDA RODRIGUES, 46 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Filiação: EZEQUIEL RODRIGUES e CLAUDETE MARIA MOLOM RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
ANDREIA KIOTHECKA, 44 ano(s). Profissão: AGENTE SAÚDE. Filiação: EDUARDO KIOTHECKA e VITORIA KIOTHECKA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
ANTONIO RUIZ COLACO, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: IEDA LAGO. Filiação: AGOSTINHO COLACO e MARIA RUIZ COLACO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
ARTUR WILSON STINGHEN, 91 ano(s). Profissão: TENENTE. Cônjuge: DAMACENE ROSA STINGHEN. Filiação: ALBANO STINGHEN e MARIA EDUARDA PEREIRA STINGHEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
BRAINER FELIPE LATALISA FRANCA, 43 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: IVAN LATALISA FRANCA e EDNA MARIA FELIPE LATALISA FRANCA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
CARLOS BASTOS DE QUEIROZ, 69 ano(s). Profissão: DESENHISTA. Cônjuge: JANINE ANDREIV RODRGUES. Filiação: ANIZIO RODRIGUES DE QUEIROZ e SANDRA MARIA BASTOS DE QUEIROZ. Sepultamento: RECANTO DA PAZ, quarta-feira, 2 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 01/09/2026.
CARLOS RIVELLES DA FONSECA JUNIOR, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: CARLOS RIVELLES DA FONSECA e LILIA FARIA DA FONSECA. Sepultamento: DEFINIR, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
CIBELE VALENTE DE OLIVEIRA, 47 ano(s). Profissão: AGENTE VIAGEM. Cônjuge: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA. Filiação: PAULO VALENTE DE OLIVEIRA e LUCILA MARIA VALENTE DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
DANILO HAUSER, 59 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: MARJORIE HILARIA GEIGER HAUSER. Filiação: ARNO HAUSER JUNUIOR e MARIA DA CONCEICAO HAUSER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 2 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 01/09/2026.
DIRCEU PEDROSO DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: JUCEMERI ZENI ZAITTER DOS SANTOS. Filiação: AMADEU PEDROSO DOS SANTOS e MARGARIDA MARCELINO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
EDER BLEIN ALVES, 48 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ALCEBI FREITAS ALVES e NELI BLEIN ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
ELIANE DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALGACIR DE LUCA. Filiação: SIMPLICIO DOS SANTOS e MARIA DA LUZ DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
ELISETE MARTINS, 73 ano(s). Filiação: PEDRO MARTINS e INNOCENCIA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
ESTHER CANAVARRO FLUGEL, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA FLUGEL. Filiação: JOSE FERREIRA CANAVARRO e CARMELINA DE OLIVEIRA CANAVARRO. Sepultamento: CEMITERIO FUNDÃO – AREA RURAL – PIRAI DO SUL/PR, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
FRANCISCA SOARES BLANC, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DONATO SOARES BLANC. Filiação: FRANCISCO NEMECEK e JOSEFA NEMECEK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
GENI DE OLIVEIRA PEREIRA, 68 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ROBERTO SOARES PEREIRA. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA e MARIA GOMES PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
HERCULANO LEOCADIO DE LARA, 78 ano(s). Profissão: LABORATORISTA. Cônjuge: TEREZINHA BONETE DE LARA. Filiação: HERCULANO DE LARA e SERAFINA CORREIA DE LARA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 1 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 01/09/2026.
IRACY RIBEIRO CARDOZO, 87 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: OSORIO DE CARVALHO. Filiação: JOSE RIBEIRO CARDOSO e DIVINA FERREIRA CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
ISMAR BARCHECHEN, 77 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: METROFAN BARCHECHEN e HELENA PAVINSKI BARCHECHEN. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 2 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 01/09/2026.
IVAIR GEREMIAS DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRANCISCO JEREMIAS DA SILVA e BENEDITA JEREMIAS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
JOAQUIM BENTO DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: IRENE CONDE DE SOUZA. Filiação: JOSE BENTO DE SOUZA e ELIZABETH BETIOL DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 2 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 01/09/2026.
JOSIANE PERPETUA MOURA DA SILVA, 44 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: LENOMIR CAETANO DA SILVA e MARIA DAS GRACAS MOURA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
JURACI VICTORINA DE MOURA, 73 ano(s). Profissão: TÉCNICO RADIOLOGIA. Filiação: JOAO VICTORINO DE MOURA e AMELIA ALVES DE MOURA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
LEANDRO VILELLA ARRUDA, 45 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: PAULO VILELLA ARRUDA e MARIA DO ROCIO VILELLA ARRUDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
LIVANIR FERREIRA DE LARA, 82 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ALZIRO FERREIRA DE LARA e BRANDINA PINTO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
LUCIMARA DE ALMEIDA MOREIRA CASTRO, 52 ano(s). Profissão: COORDENADOR(A). Cônjuge: CLODOALDO CASTRO. Filiação: SALATIEL ALVES MOREIRA e LINDALVA DE ALMEIDA MOREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
MARA RUBIA AMARAL, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO ANTONIO DO AMARAL e IRACI GOMES AMARAL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
MARIA AMELIA DIAS, 78 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: SEBASTIANA LUIZA DIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: HELEODORO BATISTA RIBEIRO e FRANCISCA BATISTA JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
MARIO AOTO, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JANUARIA RITA BARROZO AOTO. Filiação: TOSHIKUNI AOTO e SHIGE AOTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 2 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 01/09/2026.
MARISA DE LIMA VIEIRA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DARCI CARRIEL DE LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
MERCEDES NIKOSKA TUCHINSKI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL NOKOSKA e FRANCISCA DE CAMARGO NIKOSKA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
MIRIAN CRISTINA DA CRUZ, 33 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIDIO ANDRETTA FILHO. Filiação: VANDERLEI DA CRUZ e VERONICA ANTONIA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
NADIRCO RAMOS, 83 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: MARIA JOSE SEVERINO RAMOS. Filiação: HENRIQUE MAXIMO RAMOS e VITERVINA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
OSVALDO CRUZ, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARILENE VIEIRA PARDIM CRUZ. Filiação: ORLANDO CRUZ e MARIA HELENA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
OVIDIO MUNHOZ BAPTISTA, 86 ano(s). Profissão: MAITRE. Cônjuge: TEREZINHA DOMINGUES BAPTISTA. Filiação: ARGEMIRO LEMOS BAPTISTA e ARACY MUNHOZ BAPTISTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
PAULO CAOVILLA RAMOS, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JUDITH CAOVILLA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
RUDINENER MARCEANDRO DOS SANTOS DA ROCHA, 46 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SEBASTIAO FERREIRA DA ROCHA e MARIA DE LOURDES DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
SONIA DO ROCIO SANTOS PIOVEZAN, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HILTON SANTOS e SANTINA BIORA SANTOS. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
SONIA MARIA FURLANETTO ARAUJO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELISEU DE LIMA ARAUJO. Filiação: JOAO FURLANETTO e LUIZA PEREIRA FURLANETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
VALDIR DURAL DE MATOS, 61 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: JOSIANE DE MATOS. Filiação: EURIDES ANTUNES MATOS e LEONI DURAL DE MATOS. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 2 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 01/09/2026.
ZENY GOMES AMORIM, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE NARCISO DE AZEVEDO FILHO e JORGINA GOMES DE AZEVEDO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.