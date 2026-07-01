Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 01/07/2026

ALESSANDRA PANDOLFO ROMAO MAGRO, 37 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: GUILHERME AUGUSTO MAGRO. Filiação: OSMAR QUINTINO ROMAO e ROSA APARECIDA PANDOLFO ROMAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 1 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ALEXANDRE SOUZA RODRIGUES FILHO, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARILSA PEREIRA DA ROCHA RODRIGUES. Filiação: ALEXANDRE DE SOUZA RODRIGUES e MARIA ROSA MACHADO RODRIGUES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
AMELIA ANTUNES DE SOUZA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SIMAO ANTUNES DE SOUZA e DIONISIA LOPES TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ANA CRISTINA PENELAS, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO AUGUSTO CORTIZO PENELAS. Filiação: JECONIAS RODRIGUES DE BRITO e MARIA ANUNCIADA DE BRITO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ANTONIO CARLOS DE JESUS, 68 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: LAUDELINO DE JESUS e JOSEFINA DA SILVA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ANTONIO OZAIR RABELLO, 73 ano(s). Cônjuge: LUCIAMARA. Filiação: JOAO MARIA RABELLO e OMARIA MARIA TRINTAO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ARICLE PUGSLEY, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON PUGSLEY. Filiação: ANTONIO DORIGO e INES DORIGO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
AVANY RICHTER SCHULTZ, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RODOLPHO RICHTER e ANNA RICHTER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
CAETANO MANOEL BUENO, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BERNARDO BUENO e LENIRA ALVES BUENO. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
DIVA MARIA VALES DE SA, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ILDEFONSOVALES DE SA e ZORAMAR BARONE DE SA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
DOLORES AYRES DE FRANCA MOURA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL ALVES DE FRANCA e ROSA DAVID AYRES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/06/2026.
DORIVAL FERREIRA DO VALE, 83 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: FRANCISCA PAULINA. Filiação: ANTONIO FERREIRA DO VALE e LAZARA DE OLIVEIRA DO VALE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ELINEU PAVARIN, 72 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIZA PAVARIN. Filiação: JOAO THEODORO PAVARIN e BRIGIDA CORREA PAVARIN. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ELIZAMA DE MEIRA, 34 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANIBAL LEAL DE MEIRA e MIQUELINA DE MEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ELVIRA DIOGO DE LIMA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO DE LIMA. Filiação: JOAO PEREIRA DE ANDRADE e MARIA PEREIRA DIOGO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 1 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ELY DA ROCHA OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA D LOURDES OLIVEIRA. Filiação: ELECIR DA ROCHA OLIVEIRA e ELECI DA ROCHA OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 1 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ELZA DE SOUZA FERREIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUAREZ FERREIRA. Filiação: SOCRATES SORIANO DE SOUZA e NILZA CARLOS DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
HELENA LEVANDOSKI DIAS, 74 ano(s). Filiação: ALEXANDRE LEVANDOSKI e MARIA LEVANDOSKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 1 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/06/2026.
HERBERT BRUNSFELD FILHO, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SANDRA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS BRUNSFELD. Filiação: HERBERT BRUNSFELD e ALBA SANTAMARIA BRUNSFELD. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
HUGO ALBERTO CARRIZO, 76 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) QUÍMICO. Cônjuge: SANTANA FIRMINO DA SILVA. Filiação: IGNACIO CARRIZO e YOLANDA GORI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ILARIO SANTOS, 95 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JANUARIO ALVES DOS SANTOS e JUSTINA CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ILIDIA CHESTOSKI DE ANDRADE, 95 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: OZIRES FERREIRA DE ANDRADE. Filiação: ANTONIO CHESTOSKI e VALERIA RADICHESKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ILKA MARIA GUIMARAES PAOLINI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALO GUIMARAES e NAZIRA SURUGI GUIMARAES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ISMAEL DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Cônjuge: DAYANE CRISTINE CHAVES. Filiação: FRONTINO ESMAEL DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
IVANILDO ALVES NOGUEIRA, 70 ano(s). Filiação: MOACIR NOGUEIRA e ZENI ALVES NOGUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/06/2026.
JACYR SALIM, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ELMO SALIM. Filiação: ALFREDO SCHIESSEL e JUDITH CORAIOLA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
JOANA D ARC DA ROSA PEREIRA, 64 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Filiação: LAMARTINE NASCIMENTO PEREIRA e VICENTINA DA ROSA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
JOSE MARIA OLIVEIRA MARTINS, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CECILIA FLORENCIO MARTINS. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS e OLIVIA LIMA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
JOSE MONTEIRO SCHUSTER, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DIRCE HELENA BUENO SCHUSTER. Filiação: AMBROSIO SCHUSTER e CLARA MONTEIRO SCHUSTER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
JOSE RODEL BARTOLOME, 68 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: CRISTIANE MIRANDA DE SOUZA PINTO. Filiação: JULIO BAUTISTA BARTOLOME e URSULA BARTOLOME. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
LAERCIO SALANDIN, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: LOURIVAL SALADINI e LEONOR RIBEIRO SALANDIN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
LAURALANE CARVALHO BRANDAO, 60 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: ROOSEVELT MACIEL LIMA. Filiação: EDUARDO OLIVEIRA BRANDAO e IRENE LAURICY DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
LEOFRIDES LEMES DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA. Filiação: LUIZ LEMES DA SILVA e JANDIRA OLIVEIRA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
LEOPOLDINA BORGES ANGELO, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ADEMIR ANGELO. Filiação: JOAO AFONSO BORGES e NARCIZA ABREU BORGES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
MARIA CAVALLI BUDEL, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DULCIDIO BUDEL. Filiação: ANTONIO CAVALLI e FLORIPA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
MARIA COVACCI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GIUSEPPE COVACCI. Filiação: FERDINANDO TAMBURINI e STEFANIA PERNAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
MARIA DA CONCEICAO ROZA BAIER, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR LUCIO BAYER. Filiação: JULIO GONCALVES DA ROZA e EMILIA CANDIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
MARIA DE FATIMA TENORIO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IRES BATISTA DOS SANTOS. Filiação: ERNESTO GONCALVES TENORIO e JOANA CAETANO TENORIO. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
MARIA JOSE CORREA RIBEIRO, 86 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: MARIO LOPES RIBEIRO. Filiação: FRANCISOC MARTINS LISBOA e ANDRELINA CORREA DE BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
MAURA BIANCHI DA CRUZ, 87 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSE JOAO DA CRUZ. Filiação: PEDRO BIANCHI e MARFIZIA MARIA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
NARA RAQUEL PAULICHI, 43 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: APARECIDO PAULICHI e VALDIRA DOS ANJOS PAULICHI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
NELSON PALMEIRO FILHO, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA SIRLEI PALMEIRO. Filiação: NELSON PALMEIRO e WANDA SESOLA PALMEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
NEUZA DA SILVA HAMMERSCHMIDT, 72 ano(s). Cônjuge: NICOLAU. Filiação: ESTEBIO SABINO DDA SILVA e CECILIA RAMALHO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
OLIVAR LARA DOS SANTOS, 90 ano(s). Filiação: FRANCISCA MIORANDA DOS SANTOS e INDALECIR DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
OLIVIA LOPES DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ALDO LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS. Filiação: JOSE LOPES e JULIA CARNEIRO LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
OSMAR FERREIRA FERREIRA, 69 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: MARIA DA LUZ RODRIGUES FERREIRA. Filiação: AFONSO FERREIRA e PAULINA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
PATRICIA CIM, 49 ano(s). Profissão: FONOAUDIÓLOGO(A). Filiação: JOSE DOMINGOS CIM e LEONILDA POPOVISKI CIM. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
PAULO CESAR MONTEIRO GUIMARAES, 77 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: CAMEN ISABEL DE PAULA GUIMARAES. Filiação: GUILHERME JORGE MOREIA GUIMARAES e NEUSA MONTEIRO GUIMARAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
PIERINA ALDAIR BONATO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO BONATO. Filiação: VICENTE COSTA e MARIA ELIZABET COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
RAIMUNDO DA SILVA CORREIA, 74 ano(s). Filiação: JOSE SEVERINO CORREIA e JUDITH BALBINA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 1 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/06/2026.
RENE JORGE AGUIAR, 72 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: JOAO JORGE AGUIAR e INGRID HELGA KOSTER JORGE AGUIAR. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
ROQUE MARCONCINI, 93 ano(s). Cônjuge: ILDA COSTA MARCONCINI. Filiação: CLODOVEO MARCONCINI e ANGELA DUQUEZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
THAIZ PEDROSO ALVES DE LIMA, 33 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ODILIO ALVES DE LIMA e LUCIANA PEDROSO ALVES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
VALDYR JOSE DE SIQUEIRA, 47 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: PAULINA DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
WALDEMAR RHINOW, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LILIANA HUMPHREYS RHINOW. Filiação: HENRIQUE BERNO RHINOW e ALZIRA RHINOW. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
WILSON LUIZ OBERGER, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVETE PIRES OBERGER. Filiação: ALBINO ALOISIO OBERGER e LEONTINA DE OLIVEIRA OBERGER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 1 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/06/2026.