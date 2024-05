Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a terça-feira (21)

ADEMAR MAURICIO PEREIRA, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: APARECIDA DE FATIMA PEREIRA. Filiação: JOAO MAURICIO PEREIRA e LAZARA MARIA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 21 de maio de 2024.

ANTONIO VAZQUES MORIANA, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ANTONIO VAZQUEZ MENDEZ e MARIA MORIANA CARNERERO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 21 de maio de 2024 às 15:00h.

ATALIBA CONSTANTINO, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DA SILVA CONSTANTINO. Filiação: ANTONIO ALVES e ANA CONSTANTINO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 15:00h.

AUREA DE LIMA OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO MARCOS DE LIMA OLIVEIRA. Filiação: NAO CONSTA e IRAIDE ARRUDA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 21 de maio de 2024 às 16:00h.

BERNARDO ARENAS FILHO, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA GERALDINA DE SOUZA ARENAS. Filiação: BERNARDO ARENAS e SEBASTIANA FERREIRA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE SAO JOAO DO CAIUA, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 11:00h.

BRUNNO NUNES SANTOS, 30 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS e ROSEMERI NUNES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 15:00h.

BRUNO SERGIO DOS SANTOS, 30 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARLENE DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 16:00h.

CELSO VIEIRA, 75 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARLEI DE ABREU VIEIRA. Filiação: HORACIO VIEIRA e HENRIQUETA SOARES. Sepultamento: CEMITÉRIO BAIRRO PQ SÃO PEDRO SANTA CATARINA, terça-feira, 21 de maio de 2024.

CLARINDA ROSA DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: NAO CONSTA e ADELAIDE VALENTE DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 15:30h.

CLAUDINEI MANFRON, 55 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SIRLEI TERESINHA VIEIRA. Filiação: JOSE NEI MANFRON e JACIRA REINALDIN MANFRON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 16:30h.

CONSTANTI ZAFIRIS, 67 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: ALCIDIA MARA DALCASTAGNE ZAFIRIS. Filiação: PANTELIS STERGOU ZAFIRIS e VASSILIA LERIA ZAFIRIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 21 de maio de 2024.

DARCY DA SILVA TEIXEIRA, 89 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Cônjuge: LUCIA TEREZA TEIXEIRA. Filiação: MANOEL DA COSTA TEIXEIRA e MARIA DA GLORIA TEIXEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 16:00h.

DAYANE FERNANDA ANCAY, 37 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: FELIPE PIZZATTO. Filiação: MARCOS ROBERTO ANCAY e ROSELI MACHADO DE LIMA ANCAY. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 21 de maio de 2024.

DILCLEIA PINHEIRO RIBEIRO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO APARECIDO RIBEIRO. Filiação: HORACIO JOSE PINHEIRO e MARIA SANTOS PINHIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 11:00h.

ELCIO JOSE NUNES, 46 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE NUNES e VERA LUCIA ALVES RANTHUM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 13:00h.

EMERSON WLADIMIR FELIX, 51 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRÔNICO. Filiação: MAURICIO JOSE FELIX e MARIA DE LOURDES FELIX. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 15:00h.

FABIO ADALBERTO CHUEDA, 44 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: MARIANE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES. Filiação: JOSE ARAMIS CHUEDA e MARIA DE LOURDES IEDOSKI CHUEDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 11:00h.

GISLAINE GRACINDO PEREIRA, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ALVARES ABEL PEREIRA. Filiação: JOAO GRANCINDO PEREIRA e APARECIDA DE JESUS PEREIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 21 de maio de 2024.

HERALTA ROSA RIBAS, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: DIRCEU RIBAS. Filiação: VALDOMIRO DE LARA RIBAS e ELVIRA MARIA DA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 16:00h.

IOSAFAT HALITSKI, 81 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA BRECAILO HALISKI. Filiação: TOMAZ HALITSKI e ESTEFANIA HALITSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ PR, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 15:00h.

IVO SEBASTIAO WEIGERT, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA EMA OLIVEIRA WEIGERT. Filiação: SATURNINO WALFRIDO WEIGERT e LAUDINA ZANRELENO WEIGERT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 21 de maio de 2024.

IVONI ORLATO LEMOS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON ABRAO LEMOS. Filiação: ARTUR ORLATO e JOSEFINA GGROLDO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 09:00h.

JOAO ABDON TOMAZ, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IZENE RAIMUNDO TOMAZ. Filiação: ABDON TOMAZ e MARIA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 11:00h.

JOAO DONIZETE DE MELO, 57 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: HOMEIRO ANTONIO DE MELO e ANA MARCOLINA DE FREITAS MELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 15:00h.

JOCELITO BOMFIM DE OLIVERIA, 58 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: EDNA APARECIDA BALEIRA DE OLIVEIRA. Filiação: JOAQUIM LEAO DE OLIVEIRA e MARIA BOMFIM DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 18:30h.

JOSE ANTONIO FERREIRA, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CELIA REGINA NADALINI FERREIRA. Filiação: ELIDUVICO FERREIRA e JULIA GIACOMITTI FERREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 21 de maio de 2024.

JOSE RENATO DE LIMA, 57 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: ADOLFO PIRES DE LIMA e MARIA PIRES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 16:30h.

LECI JASINSKI, 69 ano(s). Profissão: ASSISTENTE CONTABILIDADE. Cônjuge: GERALDO JASINSKI. Filiação: ARNOLD SCATTURIN e CECILIA SCATTURIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 16:00h.

LEOVANIL FARIAS DE ANDRADE, 76 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: LUCI DE FATIMA BENEDICTO DE ANDRADE. Filiação: JUVENAL TRAVASSO DE ANDRADE e ISABEL FARIAS DE ANDRADE. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 17:00h.

LETICIA MARTA MORETTO STECANELLA, 88 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ARLINDO STECANELLA. Filiação: JOSE MORETTO e JUANA CATARINA FLARE MORETO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 14:00h.

LOURIVAL SCHEIDWEILER, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JEANE MARIA LIMA SCHEIDWEILER. Filiação: ROBERTO SCHEIDWEILER e ANNA SCHEIDWEILER. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 18:00h.

LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: CARMELUCIA DOS SANTOS ALVES DA SILVA. Filiação: VIVALDINO ALVES DA SILVA e CARMEN MARLENE XAVIER DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 21 de maio de 2024 às 09:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a terça-feira (21)

LUIZA BEATRIZ ZEN TABORDA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENTO TABORDA. Filiação: DOMINGOS ZEN e HERMINIA BRANDALISE ZEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 16:30h.

MAGALI ALVES DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: MANOEL ALVES DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES BISS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA HELENA DE CARVALHO, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO EVENCIO DE CARVALHO e JORGINA MARIA DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 11:30h.

MARIA SHIRLEI PONTES RIBEIRO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALES AMADOR PONTES e IRENE PONTES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 10:00h.

MARIA TEREZA CAMARGO, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: EUCLIDES LOURENCO CAMARGO e ANA HANNIG CAMARGO. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, terça-feira, 21 de maio de 2024.

NELSIO CORDEIRO MENEGUETE, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: IRENE MENEGUETE. Filiação: CARLOS MENEGUETE e ALEXANDRA CORDEIRO MENEGUETE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 10:30h.

OSIRES SCHROEDER, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DORVALINA SCHROEDER. Filiação: EVALDO HENRIQUE SCHROEDER e ELIZA SCHROEDER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 10:00h.

PEDRO AMARAL, 75 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA DA LUZ AMARAL. Filiação: WALTER AMARAL e ALVINA AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 17:00h.

RAUL NAUFFAL, 89 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ELISIA CORDEIRO NAUFFAL. Filiação: MANOEL JOSE NAUFFAL e HILDEGARD ELISABETH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 16:30h.

ROBERVAL APARECIDO JURASKI, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: BENEDITO JURASKI e IVETE PADILHA JURASKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, terça-feira, 21 de maio de 2024.

SHIRLEY TEREZINHA DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: WALTER COLACO DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 21 de maio de 2024.

VAGNER VARGAS VEIGA, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADAIR DOS SANTOS VEIGA e ARLENE VARGAS VEIGA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 20 de maio de 2024.

VALDEMOR ALVES DE MORAIS, 71 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA MORAIS. Filiação: RODOLFINO DE MORAIS e AFONSINA INACIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de maio de 2024.

ZILDA DIAS CORREIA MANGGER, 75 ano(s). Cônjuge: ODAZIR DE SOUZA MANGGER. Filiação: FRANCISCO BENTO CORREIA e MAURA DIAS SAMPAIO CORREIA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 11:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a terça-feira (21)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!