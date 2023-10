Obituário Curitiba: Lista de falecimentos deste domingo (1º)

Alessandro Gonçalves Pinto, 36 anos. Filiação: Rubens Gonçalves Pinto e Mirian do Rocio dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Amália dos Santos, 80 anos. Filiação: Pedro Luiz dos Santos e Natália Rodrigues de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Município de Caçador (SC), saindo da Capela Municipal do Município de Caçador (SC).

Ana Cláudia Ribeiro, 36 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zercirio Ribeiro e Izaura Delfes Ribeiro. Sepultamento ontem.

Ângelo Antônio da Silva, 87 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Sabino da Silva e Santina Girolla. Sepultamento ontem.

Antônio Hermany de Souza Mota, 62 anos. Filiação: Urculino Ferreira Costa e Manoela de Souza Mota. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal do Boqueirão – Curitiba -PR.

Antônio Jorge Schemberg, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Schemberg e Inah Lourdes Fligikoski. Sepultamento ontem.

Aparecida de Lourdes Arantes, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Faustino Arantes e Ursulina Andrade de Moura. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Benvindo Paulini Cardoso, 79 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Aníbal Paulini Cardoso e Lídia Binda. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo de na residência Rua Francisco Pereira Cruz 565 São José dos Pinhais (PR).

Casturina Rodrigues Camargo de Paula, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izaltino Rodrigues de Camargo e Noêmia Rodrigues de Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Catarina Miyuki Yatsugafu, 63 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Toshimaro Yatsugafo e Massako Kawamura. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Maringá (PR), saindo da Capela do Cemitério Municipal de Maringá (PR).

Charles Presley Molina, 50 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Aloysio Molina e Nazir Rogeria Molina. Sepultamento ontem.

Clementina Machado do Rosário, 85 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Martins e Hermelina Machado Martins. Sepultamento ontem.

Danilo Darci da Costa, 71 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Tomé Costa e Edith da Cruz Costa. Sepultamento ontem.

Darcilio Pires, 79 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Bento Pires e Rosalina Pires de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Municipal do São Francisco de Paula CuritibaPR.

David Antônio Baduy, 83 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: José Gabriel Baduy e Vitória Baduy. Sepultamento ontem.

Dejair Kestering, 73 anos. Profissão: grafico. Filiação: Walmor Kestering e Amélia Pazeto Kestering. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Dirce Verinizi Albini, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Enio Vernizi e Maria Vernizi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Emanoel Wollmann, 88 anos. Filiação: Ferdinando Wollmann e Ovidia da Silva Wollmann. Sepultamento ontem.

Ernesto Eigler, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ernesto Alberto Eigler e Erna Eigler. Sepultamento ontem.

Filomena Langner Hornung, 54 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Langner e Maria Filomena Lima Langner. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal Mariental, saindo da Capela Municipal de Mariental.

Gabriel Alves Domingues, 29 anos. Profissão: segurança. Filiação: Enes Domingues e Sônia Maria Alves Domingues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Geraldo Radicheski, 68 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Miguel Radicheski e Maria Mernatovicz Radicheski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo da Capela Colônia Muricy – São José dos Pinhais.

Glória Jaskiw Nogueira, 53 anos. Filiação: Vitor Jaskiw e Teodora Koroluz Jaskiw. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Helza Raimundo de Oliveira, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Raimundo Sobrinho e Ana Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério de Rolandia, saindo da Capela Cemitério de Cornélio Procópio -PR.

Iolanda Franzoi Dernis, 79 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Manoel Franzoi e Carlota Franzoi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Santa Mônica.

Isolina da Luz Carneiro, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Andrelino Francisco da Luz e Alzira Martins da Luz. Sepultamento hoje, Sagrada Família, saindo da Capela Bom Pastor.

Itamar de Castro Paredes, 24 anos. Profissão: entregador(a). Filiação: Lázaro Garcia Paredes Filho e Maria Madalena Leandro de Castro Paredes. Sepultamento ontem.

João Mateus de Oliveira, 82 anos. Filiação: Manoel Mateus de Oliveira e Conceição Ambrosina. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 02 Água Verde.

Joel Pereira dos Santos, 61 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Darmiro Pereira dos Santos e Carmen Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Joelina Neres dos Santos da Silva, 66 anos. Filiação: Antônio Neres dos Santos e Elvira Rita de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – 01 Boqueirão.

José Nunes da Silva, 95 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Francisco Nunes da Silva e Hipolita Santos da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

José Rios Taborda, 71 anos. Profissão: gerente logística. Filiação: Durvalino dos Reis Taborda e Ana Maria Taborda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

José Roberto Pereira, 45 anos. Profissão: economista. Filiação: Raul Pereira e Geni Taborda Pereira. Sepultamento ontem.

Jovem Luiz dos Santos, 59 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Jair Dias dos Santos e Ivanir Oliveira Santos. Sepultamento ontem.

Julita da Cruz Rodrigues, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Horácio da Cruz e Francisca Maria da Luz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Comunitária Bairro Novo / Sitio Cercado.

Lincoln Wellington Ribas, 34 anos. Profissão: estudante. Filiação: Donildo Dalton Blasi Ribas e Liziane Cropolato Ribas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Igreja Evangélica – Curitiba -PR.

Luan Felipe Snoz Tavares, 30 anos. Filiação: Darcy Tavares e Maria Terezinha Snoz. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Laranjeiras do Sul -PR, saindo da Capela Cemitério Municipal de Laranjeiras do Sul -PR.

Marcelo Trindade, 37 anos. Filiação: Maria Trindade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Cmsc.

Margarida da Silva Sade, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: João da Silva Filho e Genilda Bonfilio. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Pereira de Lima, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ortencio Pereira de Lima e Maria Cândida Pereira de Lima. Sepultamento ontem.

Maria Izilda Ribeiro de Oliveira, 71 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Enoque Viveiros Ribeiro e Izabel Teixeira Ribeiro. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Marlene Martins da Costa, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Egídio da Costa Cardoso e Tomásia Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Nivia Maria Ciccarelli, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heitor Ciccarelli e Teresa Ciccarelli. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Ipe Cemitério de São José dos Pinhais -PR.

Olívio Linzmeyer, 65 anos. Profissão: gerente. Filiação: Antônio Roberto Linzmeyer e Bertha Irene Linzmeyer. Sepultamento ontem.

Osvaldina Tizatto Pagot, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Tizatto e Angelina Tizatto. Sepultamento ontem.

Pedro Arthur Sampaio, 94 anos. Filiação: Arthur Praxedes Sampaio e Tiburcia Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Pedro Paulo de Lalor Imbiriba, 82 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Mário Fernandes Imbiriba e Beatriz de Lalor Imbiriba. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Rosnei Eduardo de Andrade Novak, 75 anos. Profissão: militar. Filiação: Eduardo Novak Sobrinho e Alice de Andrade Novak. Sepultamento ontem.

Tiyoko Oikava, 86 anos. Filiação: Shizino Oikava e Kiono Oikava. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Vanderlei Coradel, 70 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Palmiro Coradel e Edimea Bacelar Coradel. Sepultamento ontem.

Wiliam Felipe Scora, 29 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Valnice de Fátima Scora. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Cemitério Municipal Santa Cândida.

Zenir Batista Bottega, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Batista e Doratilia Batista. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Eterno, saindo da Capela Cemitério Jardim Eterno Paranaguá PR.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba De olho no céu! Eclipse solar será visto em Curitiba? Confira dicas para poder observar