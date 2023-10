Falecimentos em Curitiba; Lista do obituário desta segunda-feira (2)

Adélia Maria dos Santos, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Armando Caetano dos Santos e Maria da Glória Silva e Santos. Sepultamento ontem.

Alessandro Carlos Ferro, 49 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ângelo Francisco Ferro e Teresinha de Jesus Oliveira Ferro. Sepultamento ontem.

Alethea Elizabete Silva Portela, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto da Silva Portela e Cizarina da Silva Portela. Sepultamento ontem.

Álvaro Josué Cordeiro, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adão Álvaro Cordeiro e Ivani de Cristo. Sepultamento ontem.

Ângelo Corsato, 83 anos. Filiação: Ângelo Corsato e Guiomar Oliveira Corsato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Anita Ferreira de Souza, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Diomar Pereira Cardoso e Virgulina Ferreira de Andrade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo de Rua, Francisco Habnovski,.

Antônio Carlos da Costa Santini, 69 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Athis Gualdino Santini e Neida da Costa Santini. Sepultamento terça-feira, 3 de outubro de 2023 às 9hh, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial de Luto //sala Jacaranda.

Antônio Ribeiro dos Santos, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vicente Ribeiro do Vale e Madalena Gonçalves Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Antônio de Oliveira Neto, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Galdino da Silva e Maria Cândida da Silva. Sepultamento ontem.

Arlete Nascimento Ramos, 77 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Daniel Ramos e Malvina Nascimento Ramos. Sepultamento ontem.

Benedito Altair Meira, 70 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Miguel Afonso Meira e Arminda Lourenço Meira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Clayton José Zetola, 67 anos. Filiação: Dinarte Zetola e Elizabeth Cantarelli Zetola. Sepultamento ontem.

Edison Cordeiro Correia, 50 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: José Correia e Ilda Cordeiro Correia. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Sala Memorila de Luto// Sala Cerejeira.

Elfrida Taborda Siqueira, 94 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José dos Santos Taborda e Alvina Alves Taborda. Sepultamento ontem.

Francisca Rodrigues da Silva Santos, 66 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Rodrigues da Silva e Maria Ângela da Conceição. Sepultamento ontem.

Gabriel Oliveira da Rocha, 21 anos. Filiação: Edgar da Rocha e Marta Lúcia de Oliveira Rocha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Homero Fernando Ferreira de Paula, 45 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Arnoldo Ferreira de Paula e Eneris Luíza Miqueletto de Paula. Sepultamento ontem.

Inage de Souza Reis, 61 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Cláudio da Luz Reis e Waldomira de Souza Reis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

João Carlos Levindo Dias Licheski, 90 anos. Filiação: João Licheski e Maria das Gracas Licheski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

João Carlos Lopes, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Lopes Sobrinho e Lúcia Tuvardoviski Lopes. Sepultamento ontem.

Joel Chink, 51 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Reginato Chink e Juvelina Chink. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade – Almirante Tamandaré (PR).

Jorge Gabriel Nascimento Miranda, 35 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Jorge Luiz da Silva Miranda e Nilza Nascimento Miranda. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

José Pinheiro Rodrigues, 99 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Noel Pinheiro Rodrigues e Maria Júlia do Carmo. Sepultamento ontem.

Lourdes Naomi Taquegami, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Taquegami Mituo e Teruko Taquegami. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Luana Santos Lopes, 28 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Carlos Lopes e Solange Aparecida Santos. Sepultamento ontem.

Luciano dos Anjos Freitas, 73 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Feliciano dos Anjos Freitas e Ana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Luís Alberto Vageleski, 54 anos. Profissão: soldador. Filiação: Nilberto Vageleski e Ursola Vageleski. Sepultamento hoje, Capela Bom Pastor Garuva Sc, saindo de Cemitério Luterano, em Garuva.

Luisa Angelica Guayapero, 72 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Petra Elizabeth Guayapero Ortiz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Luiz Mocellin Neto, 74 anos. Filiação: Felipe Mocellin e Joana Tereza Mocelin. Sepultamento ontem.

Luzia de Souza Silva, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Lino de Souza e Josefa Francisca de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Diamante.

Margarete Regina de Souza, 50 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Walter Souza e Maria Nilda Derkoski Souza. Sepultamento ontem.

Maria de Deus Furtado Levandoski, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Vidal Furtado e Maria do Carmo Furtado. Sepultamento ontem.

Mariza Alves de Maia, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bertulino Alves de Maia e Madalena Maria José. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária da Luz.

Myrella Amorim Faustino, 4 anos. Filiação: Marcos de Pina Faustino Júnior e Bianca Priscila Amorim Lacerda. Sepultamento hoje, São Benedito de Paranaguá, saindo da Capela São Benedito Paranaguá.

Neuza Ribeiro Marcolino, 73 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Pedro Benedito Ribeiro e Francisca Goncalina Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela São Leopoldo – Cic – Curitiba (PR).

Octacilio Santos, 86 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel Santos e Cremilda de Souza Santos. Sepultamento ontem.

Odair Pires Correia, 63 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Jahir Correia e Marli Pires Correia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Otília Zgoda, 74 anos. Filiação: José Zgoda e Phelomena Zgoda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches.

Pedro Biczkowski, 85 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: José Biczkowski e Ana Biczkowski. Sepultamento ontem.

Rosângela da Silva, 56 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Wilton Manoel da Silva e Osvalda Henckmaier da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

Tetsuya Naito, 60 anos. Profissão: executivo(a). Filiação: Naoyo Naito e Masashi Naito. Sepultamento ontem.

Vitalina de Paula Silva, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Vidal Martins de Paula e Vitinha Chicoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

