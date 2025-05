Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba. Lista do obituário das últimas 24h

ADEJANIR SLUSARSKI DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: IMPRESSOR(A). Cônjuge: MARIA HELENA DOS SANTOS. Filiação: JORGE RODRIGUES DOS SANTOS e OLGA SLUSARSKI DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 17:00h.

ADENIL RODRIGUES DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: MIRIAN PINTO DOS SANTOS. Filiação: CARMEM RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – ILHA DOS VALADARES-PARANAGUA/PR, sexta-feira, 30 de maio de 2025.

ADILSON BONATTO, 83 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOSE BONATTO e AMABILE BARONI BONATTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:00h.

ALBINA PEGORARO FORESTI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GIACOMO DOMINGOS FORESTI. Filiação: ALEXANDRE PEGORARO e ITALIA PEGORARO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 18:30h.

ALEXANDRE CARLOS GRUBER, 78 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: MIGUEL GRUBER FILHO e CATARINA LEOS GRUBER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:00h.

ALOISY KLOBUKOSKI, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA PIETROWSKI KLOBUKOSKI. Filiação: ESTANISLAU KLOBUKOSKI e ROSALINA KLOBUKOSKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 17:00h.

ANANIZA DOS ANJOS SOUZA, 85 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOSE SOUZA FERREIRA e LEOPOLDINA DOS ANJOS SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 30 de maio de 2025.

ANIBAL VARELLA DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA CATARINA FARIA DA SILVA. Filiação: PEDRO MARTINS DA SILVA e LILIA VARELLA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 11:00h.

ANISIO LUCIANO TANGERINO, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LOURDES FAUSTINO DA SILVA TANGERINO. Filiação: PEDRO LUCIANO TANGERINO e ARMINDA MARGARIDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 17:00h.

ANNA KOT SVOBODA, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: JOAO SVOBODA FILHO. Filiação: VERONICA KOT e VERONICA KOT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 15:00h.

ANTENOR FANTONI SOBRINHO, 63 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: VITORIO FANTONI e JANDIRA MARIA FANTONI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 15:00h.

AUDENI BARROS DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MARCOS ANTONIO DA SILVA. Filiação: ABERLADO SALES DE BARROS e ALBERTINA DA SILVA BARROS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:30h.

BRUNA CHRYSLAENE PEREIRA, 29 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FERNANDO CESAR PEREIRA e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 30 de maio de 2025.

CARLOS PEDRO KALED, 93 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: SUMAYA GELSA FAYD KALED. Filiação: PEDRO SIMAO KALED e VICTORIA SALIBA KALED. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 11:30h.

CELIA TAMAHE KONDO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ITIO KONDO. Filiação: KISUKE TAMURA e TAKI TAMURA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 30 de maio de 2025.

CLAIR BELAN, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIME BELAN. Filiação: GUERINO PEDRO ALESSI e IRMA TONIAL ALESSI. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:30h.

DALVINA LEOPOLDINO TEODORO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LINO TEODORO e CELMIRA LEOPOLDINO TEODORO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:30h.

EDGAR PEDRO DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVONE GARGANTINI DE SOUZA. Filiação: PEDRO AMNOEL DE SOUZA e TOMAZIA TEREZA SILVEIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de maio de 2025.

EDSON DE OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: DELCIO CHAVES DE OLIVEIRA e IRACEMA ALFANIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:30h.

EDVIN JACOB ARENDT, 66 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JACOB ARENDT e ERIKA ARENDT. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 10:30h.

ELCIO PERIN ARRUDA, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: CIRENE DO ROCIO NICOLACK PEREIRA. Filiação: SALVIO RAMOS ARRUDA e VALENTINA PERIN ARRUDA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 09:00h.

ESMERALDINA MENDES QUEIROZ, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMILDO DA SILVA QUEIROZ. Filiação: JOSE RIBEIRO MENDES FILHO e FRANCISCA ARTIGAS MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 17:00h.

GABRIEL EDUARDO FAGUNDES, 11 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: MILENE APARECIDA FAGUNDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 30 de maio de 2025.

GILBERTO AZEVEDO HIRSH, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: TANIA MARA ARAUJO HIRSH. Filiação: ERNESTO GILBERT HIRSH e VANITA DE AZEVEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:00h.

HILARIO DIONISIO PERAZZOLI, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VILMA DE ANDRADE PERAZZOLI. Filiação: EUGENIO PERAZZOLI e VICTORIA PERAZZOLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 11:00h.

INASILDA CUSTODIO DE MELLO, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: AGENOR CUSTODIO DE MELLO e MARIANA FRANCISCA DE MELLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 15:00h.

JANI JOSE DA SILVA, 99 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: OSVALDINA NEVES PEREIRA DA SILVA. Filiação: JOSE SEBASTIAO DA SILVA e LIDIA PETRONILHA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 14:00h.

JONATHAN FELIPPE DA ROCHA GOMES, 33 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VANDERLEI GOMES e MARI INES DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 30 de maio de 2025.

JURACI ANTONIA PAWTEL, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICTOR JOSE PAWTEL. Filiação: DIOGO VICENTINE e GABRIELA VICENTINE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 10:00h.

JUVELINA FARIA DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MANOEL CARVALHO PINTO. Filiação: EMILIO FARIA DOS SANTOS e FRANCISCA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 17:00h.

LUCAS MURARI PAULIN, 33 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: MARCELO JOSE PAULIN e JOSIANE APARECIDA MURARI PAULIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 13:00h.

LUCIANA CELERINA DA FONSECA MOREIRA, 50 ano(s). Profissão: SALGADEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO MOREIRA. Filiação: ORLANDO CELERINO DA FONSECA e FRANCISCA CELERINA FONSECA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:30h.

LUIZ CASARIN, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANTONIA ROSA CASARIN. Filiação: ZEFERINO CASARIN e PIERINA BERTUCI CASARIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 29 de maio de 2025 às 16:30h.

LUZARDO DOLBERTH, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SALVELINA BARCELLO DELBERTH. Filiação: SEBASTIAO DELBERTH e IZULINA MATTOS FARIAS DOLBERTH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 29 de maio de 2025.

MARCIA JANETE ROSA VALCZAK, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VANDERLEI CARLOS VALCZAK. Filiação: CARLOS ROSA e MARIA SEBASTIANA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 09:00h.

MARIA DIRCE ALVES SILVERIO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGENOR BENVINDO SILVERIO. Filiação: EGYDIO JOSE LVES e OTTACILIA ALVES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 10:00h.

MARIA SCHILIPAK BASSAN, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BASSAN. Filiação: GUILHERME SCHILIPAK e MARIA RIBEIRO SCHILIPAK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 13:00h.

MARIA SUELI JURKEVYTHZ, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA IZOLINA DE OLIVEIRA KURKEVYTHZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:00h.

NAIR DE JESUS DUARTE DE QUEIROZ, 92 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO ALBERTO DE QUEIROZ COELHO. Filiação: ANTONIO FRANKLIN DUARTE e MARIA DE NASARE GALVAO DUARTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:30h.

NAIR MARTINS DE OLIVEIRA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGOS MARTINS e AURORA DA ROCHA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 10:00h.

NEIVA MARIA OBERST, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AIRTO HIRAM OBERST. Filiação: MANOEL SOARES DE LIMA e DALGIZA GONCALVES DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 29 de maio de 2025 às 17:00h.

NEUZA RIGONATO, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: LAURINDO RIGONATO e ZOE SOUZA RIGONATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 13:00h.

NOEL DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: APARECIDA DA SILVA SANTOS(FALECIDA). Filiação: NICOLAU MARCELINO DOS SANTOS e MARIA SILVA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:30h.

PAULO JOSE DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALCIDES JOSE DA SILVA e MARIA HELENA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:30h.

RITA APARECIDA SANTOS DO PRADO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEVINO JORGE DO PRADO. Filiação: JULIO DOS SANTOS e MARIA LIDIA CALIXTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 10:00h.

ROSANE DE FATIMA RIBAS, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAURO RIBAS e MARIA THEREZA D OLIVEIRA RIBAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 13:30h.

SALVADOR COSTA ROSA, 69 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: HELIA MARIA MOREIRA ROSA. Filiação: RUFINO MIGUEL DA COSTA ROSA e ANA ROSA PEDROSO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:00h.

SEBASTIAO AFONSO COSTA, 97 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TEREZA DE ANDARDE COSTA. Filiação: ANTONIO AFONSO COSTA e ANA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:00h.

TEREZINHA KALED MAIA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE TEOFILO DA MAIA. Filiação: JOSE KALED e AMELIA KALED. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 30 de maio de 2025.

VERA LUCIA VENANCIO DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDRE LUIS SILVA DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE OLDILON VENANCIO e ARMERINDA DA SILVA VENANCIO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 30 de maio de 2025.

VITORIA CEZARIO, 19 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: OILSON CESAR DE OLIVEIRA CEZARIO e ANDREIA CLARISSE CEZARIO. Sepultamento: CEMITÉRIO DO TAMANDUÁ (BALSA NOVA), sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:00h.

WANDA SAMY PINTO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO LINO PINTO. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA SAMY e PHILOMENA DA SILVA SAMY. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 11:00h.

ZILDO FRANCISCO DO CARMO, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LENIR XAVIER DOS REIS CARMO. Filiação: FRANCISCO DOS SANTOS REIS e LINA PEREIRA DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 17:00h.

