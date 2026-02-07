Falecimentos em Curitiba: confira o obituário deste sábado

BEATRIZ ROCHA, 64 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: FRANCISCO TARCISO ROCHA e MARIA APARECIDA ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
DIRCE ANDRADE BARRETO, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CORIOLANO MENEZES BARRETO. Filiação: WALDEVINO ANDRADE e MARIA HAUCK ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
ELENI PEREIRA FELIX, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ROQUE FELIX e ROSA MARIA FELIX. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
FRANCISCO LUIZ DE LIMA, 72 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: IOLANDA DA SILVA LIMA. Filiação: BENJAMIM LOPES DE LIMA e ANA FRANCO DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
GERMANO CORREIA, 75 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: EVA DE OLIVEIRA. Filiação: JOAQUINA CORREIA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
GERMANO VITORIO DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: EVA ANTUNES DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS QUEIROZ e HENRIQUETA DIONISIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 8 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
HIBRA SIMIONI DE CAMARGO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OCTAVIO ADAO DE CAMARGO. Filiação: PRIMO SIMIONI e JOANA MOCELIN SIMIONI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 8 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
JOAO MARIA VAZ, 84 ano(s). Cônjuge: ANA CANDIDA VAZ. Filiação: ARGEMIRO VAZ e MARIA VAZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 8 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/02/2026.
JOAO ROMANZINI NETO, 74 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARIA SALETE ROMANZINI. Filiação: HILDO ROMANZINI e HILDA MENDES ROMANZINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
LUIZ CARLOS SCHMIDT, 67 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: REINALDO SCHMIDT e AMANDA SCHMIDT. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
MANOEL CORREA, 97 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LAZARA DA SILVA CORREA. Filiação: JOSE CORREA DE SOUZA e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CALIXTO DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: AMAURI CALIXTO DOS SANTOS. Filiação: BENEDITO VAZ DOS SANTOS e OLIVIA SANTOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
MARIA ELISA BARBOSA SOARES, 1 ano(s). Filiação: MARCO ANTONIO SOARES e MARIA ANDREA CARNEIRO BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 7 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 06/02/2026.
MARIA TRINDADE MACHADO, 85 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: CANDIDO CORDEIRO MACHADO e PALMIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
NILO SERGIO DIAS, 71 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: IDA DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 7 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 06/02/2026.
ROGERIO SIQUEIRA OSGA, 43 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: GILBERTO CARLOS OSGA e TEREZINHA SIQUEIRA OSGA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
RUDI WITT, 86 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: LILIAN WEIDMANN WITT. Filiação: GUSTAVO WITT e FRIDA WITT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 8 de fevereiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 07/02/2026.
SONIA MARIA DE SOUZA PRESTES, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALTINO DE SOUZA PRESTES e SEBASTIANA GONCALVES PRESTES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/02/2026.
TEREZINHA DE JESUS ROSA SANT ANA, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANGELO ROBERTO SANT ANA. Filiação: ANDRELINA DE PAULA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
WALKYRIA KLINGELFUSS DE AMURIM, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALFRIDO KLINGELFUSS e HERCILIA GIOVANI KLINGELFUSS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 8 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
WILSON MARCELINO FILHO, 72 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARCIA DE ARAUJO VALLE MARCELINO. Filiação: WILSON MARCELINO e NORMA AMELIA VALENTE MARCELINO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 06/02/2026.