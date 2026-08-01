Falecimentos em Curitiba: confira o obituário deste sábado (1º)

ANA SANTOS DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA SERINA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 1 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
ANTONIO AUGUSTO FERREIRA, 85 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: VICENCIA FERREIRA DUARTE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 1 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
ANTONIO FERREIRA DOS ANJOS, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VANI TEREZINHA PEREIRA. Filiação: JOSE FERREIRA DOS ANJOS e APOLONIA DA SILVA DOS ANJOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 1 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
ARAMIS DA SILVA BARROS, 85 ano(s). Filiação: IPHIGENIA DA SILVA BARROS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 1 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
ARCILIA PIRES BANDEIRA, 79 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: DORACINA BOAVENTURA DA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 1 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
ARTHUR BENJAMIN ALVES LIMA, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: IRAN ALVES SOARES e KENIA TATIANE LIMA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PACUI/ MINAS GERAIS, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
AURORA CAMARGO CHMIK, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAROSLAU CHMIK. Filiação: OLAVO DO NASCIMENTO CAMARGO e MARIA LONDREGUE DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 1 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
CARLOS ALBERTO ROBLES, 80 ano(s). Profissão: DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO. Cônjuge: CARMEN BROCAL ROBLES. Filiação: MANOEL ROBLES MINGORANCE e EMA JOVENE ROBLES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
CARLOS ALBERTOBISLER NETO, 25 ano(s). Filiação: CARLOS ALBERTO BISLER JUNIOR e LETICIA DA SILVA PINTO BISLER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 1 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
CARLOS ROBERTO DAVET, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SIMONE PAGANO DAVET. Filiação: HERMENEGILDO LUIZ DAVET e SILVIA DAVET. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 1 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
CARLOTA COLACO DE SIQUEIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO DE SIQUEIRA. Filiação: RAIMUNDO BALBINO COLACO e FRANCISCA COLACO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sábado, 1 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
CASIMIRO BOCON, 59 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: VICENTE BOCON e EMILIA DUDA BOCON. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SERRINHA, sábado, 1 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
CREUSA TULIO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANIBAL JOSE TULIO. Filiação: ARGEMIRO SILVA e ALAYR SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 1 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
CRISTIANI BETINARDI, 53 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: CELSO BETINARDI e ARLETE DO ROCIO BETINARDI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sábado, 1 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
DEJALMA MIRANDA DE CAMPOS, 81 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: IRANI IUCHSCH DE FRANCA DE CAMPOS. Filiação: LUCAS RIBEIRO DE CAMPOS e NATALIA MIRANDA DE CAMPOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
DILMA DE ROSSI, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SILVESTRO NATALINO DE ROSSI. Filiação: TEODOSIO ROLIM DE MOURA e ABIGAIL AMARAL ROLIM. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
ELIZEU CARLOS MEDEIROS, 59 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: ATIDOR PIRES DE MEDEIROS e SALETE RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO PARAQUIAL CAMPO MAGRO, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
EMYLLI DE OLIVEIRA, 22 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: IVO DE OLIVEIRA e PATRICIA VIEIRA DE FREITAS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CASCAVEL, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
ESTANISLAU AMORIM, 84 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: MANUEL SILVANO DE AMORIN e ANA ALVES DE AMORIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
FERNANDA DOS SANTOS VAZ, 27 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS VAZ e SIRLEI APARECIDA CORREA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO SANTO ANTONIO 2000/ GUARAPUAVA, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
FRANCISCO DA LUZ, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: BRIGIDA MARIA DA LUZ. Filiação: JOAQUIM SOARES FRAGOSO e EMILIA DE MIRANDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 1 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
GABRIEL DE CASTRO MARREIRO, 27 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FERNANDO CARLOS MARREIRO e KELLY CORDEIRO DE CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 1 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
GETULIO MONTEGUTTE CARDOSO, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: FRANCISCO RIBEIRO CARDOSO e JULIA MONTEGUTTE CARDOSO. Sepultamento: CEMITERIO CATANDUVA CONTENDA, sábado, 1 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
HADASSA PEREIRA DE MACEDO, 1 ano(s). Filiação: CALEBE ROLIM DE MACEDO e CAROLINE HELOISY GONCALVES PEREIRA DE MACEDO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 1 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
INES KIZLEK, 63 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: GREGORIO KIZLEK e VANDA DARMORIZ KIZLEK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 1 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
IRENE LOPES DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE LOPES DA SILVA e ROSALINA LOPES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 1 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
JOAO ALVES DE OLIVEIRA, 92 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LEONIZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Filiação: JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA e ELIZIA FERREIRA DE FARIAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 1 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
JOÃO ALVES MARCONDES, 79 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ELENIR JESUS MELO MARCONDES. Filiação: SERGIO DE LIMA e GLACIANA ALVES MARCONDES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
JOAO BATISTA LOPES DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: ASSESSOR(A). Filiação: MANOEL CORSINO DOS SANTOS e NASINHA CORSINO LOPES. Sepultamento: CAPELA MUNICIPAL DE MATINHOS, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
JORGE KENJI GUENTA, 76 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: TAKEITI GUENTA e SHIZUKO GUENTA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
JOSE VIANA DE LUCENA, 80 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA ONILDE CERA LUCENA. Filiação: EDILSON VIANA DE LUCENA e EUCLIDES BATISTA DE LUCENA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de agosto de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
LUCIA HELENA MARON TORRES, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: HELCIO DE ANDRADE TORRES e JUNILDE MARON TORRES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 1 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
LUCIA TEREZA DALAZOANA FERRO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FAUSTINO FERRO. Filiação: DOMINGOS DALAZOANA e ROSA DALAZOANA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 1 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
LUIZ AFONSO DE SOUZA MARTINS, 67 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: JAHYR MARTINS e LIA MACHADO MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 1 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
LUIZ ANTONIO BUENO, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MANOEL BUENO e MARIA APARECIDA BUENO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 1 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
LUIZ MIGUEL FERNANDES LOPES, 1 ano(s). Filiação: LUIZ PHILIPE LOPES e REBECA FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 1 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
MANOEL PERES VECEDOR, 78 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: JOAO PERES PARRA e ELVIRA AGUADO PARRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 2 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
MARCELO TEIXEIRA, 43 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ORIEL TEIXEIRA e MARIA OLINDA TEIXEIRA. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM PAZ – GUARAPUAVA / PR, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
MARCIA DE OLIVEIRA COSTA CHUSTAKE, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOSE LEOCADIO CHUSTAKE. Filiação: WALDOMIRO LEONARDO DA COSTA e DELMIRA DE OLIVEIRA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 1 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DO PRADO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ANTONIO DO PRADO. Filiação: JOAO BATISTA DOS SANTOS e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
MARIA JOSE FRANCA BITTENCOURT, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SERAFIM ADAO BITTENCOURT. Filiação: JOSE DE SOUZA FRANCA e MARIA LUIZA PADILHA FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 31 de julho de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
MARISA BRUM TEIXEIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDO LUIZ TEIXEIRA. Filiação: HERMINIO LAUREANO BRUM e STELA PAZ BRUM. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 1 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
MARLI VIEIRA DE MELO SILVA, 82 ano(s). Profissão: TECNÓLOGO. Cônjuge: RENATO JULIAO DA SILVA. Filiação: MANOEL VIEIRA FILHO e BEATRIZ VIEIRA DE MELO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
MATUTINA BERTA FIORAVANTE BELLO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEVERIANO FIORAVANTE e CAROLINA DE ALMEIDA FIORAVANTE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 1 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
MAVILDA CLIMECH DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: RENATO DONIZETI DE OLIVEIRA. Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTO e AMALIA CLIMECH. Sepultamento: CEMITÉRIO DE APIAI, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
NILZA SOARES DA LUZ, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LINDOLFO SOARES e CARMEM FRANCISCA DE OLIVEIRA SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 1 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
ODAIR CHIQUETTO, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO CHIQUETTO FILHO e MARIA DA LUZ CHIQUETTO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 1 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
OLIVIO COSTA, 84 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: RAQUEL DALCOL FINATI. Filiação: FABRICIANO COSTA e ARMINDA NUNES DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
OSMAR MUCHALOVSKI, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARA SUELI DE OLIVEIRA. Filiação: CARLOS MUCHALOVSKI e GENOVEVA KRISAN MUCHALOVSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 1 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
PAULO ROBERTO TEIXEIRA ALVES, 75 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOSE TEIXEIRA ALVES e TEREZA OLIVEIRA TEIXEIRA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
SERGIO SOARES DA CRUZ, 86 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: NEUSA SANT ANNA DA CRUZ. Filiação: ERICO CRUZ e ZENI MARIA DA CRUZ. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.
SIRLENE BARBOSA, 46 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: SILVIO BARBOSA e MARIA APARECIDA ADAO BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
SONIA BEATRIZ DA VEIGA FIGLARZ, 71 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: HELIO FIGLARZ. Filiação: JOAO LUIZ DA VEIGA NETO e MARIA CARLINA DA VEIGA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
TERESA LASKAWISKI DE LIMA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DURVALINO NOGUEIRA DE LIMA. Filiação: VITORIO LASKAWSKI e FRANCISCA PERCIAK LASKAESKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 1 de agosto de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
VUSNELDA LOWEN, 84 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: HENRICH LOWEN. Filiação: ERNESTO SCHARPF e LYDIA SCHARPF. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 1 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
YOLANDA TINELI DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO OSVALDO DOS SANTOS. Filiação: LUIZ TINELI e ANA DE SOUZA TINELI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/07/2026.