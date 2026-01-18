Falecimentos em Curitiba: confira o obituário deste domingo

ALVARO FACHIM, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ROQUE CIPRIANO FACHIM e OLANDIA FERREGUTI FACHIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
ANTIDES JOAO LUCIANO, 82 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: ARACI LUCIANO. Filiação: LAURO MANOEL LUCIANO e CONCEICAO FREITAS LUCIANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
ARI GONCALVES DE JESUS, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA DE JESUS. Filiação: ANTONIO GONCALVES DE JESUS e AMALIA CORDEIRO DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
ARI RIBEIRO DA COSTA, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARLI GONCALVES DA COSTA. Filiação: ANTONIO THIAGO DA COSTA e ANTONIA RIBEIRO DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
BERNADETE DA GRACA DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DOS SANTOS e ADELAIDE FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
CLAUDECIR TEIXEIRA, 58 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: INEZ ROSSA. Filiação: LIVINO TEIXEIRA e LINDAURA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
ETELVINA FOGGIATTO DE CARVALHO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DORLI MARIANTE DE CARVALHO. Filiação: JOAO FOGGIATTO e CARLOTA SETIM PICUSSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
IDINEY DE JESUS KOMAR, 60 ano(s). Profissão: GERENTE COMPRAS. Cônjuge: ANA MARIA DE RAMOS KOMAR. Filiação: FELICIO KOMAR e MARIA ROZA FONTOURA KOMAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
IRONEIA SANTIAGO FONSECA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROMAO SANTIAGO e DAMAZIA SANTIAGO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 18 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
IVO SAUER, 59 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: OSVALDINA RIBEIRO SAUER. Filiação: MAX SAUER e ERNA DEFRAIN SAUER. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
JOSE CAETANO DO NASCIMENTO FILHO, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IOLANDA DOS SANTOS NASCIMENTO. Filiação: JOSE CAETANO DO NASCIMENTO e MARIA CLARA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
LEONARDO APARECIDO LEITE CHUVES, 28 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: GILMAR CHUVES e IVONICE LEITE CHUVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 18 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 17/01/2026.
LUIZ ANTONIO KIENEN, 64 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALBINO KIENEN e ELAINE WEBER KIENEN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
LUIZ MIGUEL LISSA, 55 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO LISSA e MARIA TEREZA BROCHONSKI LISSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
MARIA GOMES, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROGERIO GOMES. Filiação: ALOIS KAMINSKI e ROSALIA NIEPSNI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
MARIA VITORIA CARNEIRO, 3 ano(s). Filiação: PAMELLA CARNEIRO NUNES DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 18 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 17/01/2026.
ODIR FERREIRA GALVAO, 44 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ESTACILIO LEITE GALVAO e GEORGINA FERREIRA GALVAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
OLINDO RODRIGUES MARQUES, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: SUELI DOS SANTOS ZIELINSKI MARQUES. Filiação: JOSEFINO RODRIGUES MARQUES e ROSALINA FERREIRA MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 18 de janeiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
ROMEU AFONSO SCHUTZ, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIA TERESA BARROS SCHUTZ. Filiação: OSCAR SCHUTS e IRMA SCHUTZ. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
ROVENILSON APARECIDO SILVERIO, 55 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARTA DE ANDRADE SILVERIO. Filiação: JOSE APARECIDO SILVERIO e NILZA LUCAS DE FREITAS SILVERIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
SUELI CORREIA DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDI DOS SANTOS. Filiação: ANTONIA REGINA CORREIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
TADEU ALMEIDA FERNANDES, 74 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: MARIA IRONI ALMEIDA FERNANDES. Filiação: ESTANISLAU RIBEIRO FERNANDES e ZELIA ALMEIDA FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
TATIANE CRISTINA TERRA, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERNANI. Filiação: VALTER TERRA e FATIMA LOPES ALONSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
TEREZINHA BORGES DA ROCHA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APPARECIDO SILVESTRE DA ROCHA. Filiação: MINERVINO BORGES DE CARVALHO e GERMANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
TEREZINHA CARLOS DO NASCIMENTO, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO e ESCOLASTICA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
TEREZINHA FERRAZ TERRES, 66 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: LINO ALMEIDA TERRES e NEUZA FERRAZ TERRES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.