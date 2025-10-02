Falecimentos em Curitiba: confira o obituário desta quinta-feira (02)

ALICE APARECIDA BINHARA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IIDORO BINHARA e EDITH BINHARA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 15:00h.
AMADEO GRANDE, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ADAIR STRAPASSON GRANDE. Filiação: BERNARDO GRANDE e ANA MALINOSKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 17:00h.
ANGELA GUIOMAR LIBRELON MARTINS, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO CARLOS CHAVES MARTINS. Filiação: ARISTIDES LIBRELON e ELZA DELLARETTI LIBRELON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 16:30h.
ANTONIO CARLOS ANTUNES, 51 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: HONORIO ANTUNES e MARIA GARBOCA ANTUNES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 2 de outubro de 2025.
BRUNA STEPHANY DE ANDRADE, 31 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: HENRIQUE ALVES PEREIRA. Filiação: ROSANGELA APARECIDA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 11:00h.
CARLOS ALBERTO ALVES, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA LABERTINA ALVES. Filiação: AVELINO ALVES e ANNA EIRAS LAVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 17:00h.
CARMEN REJANE DA SILVA CRUZ, 64 ano(s). Profissão: BORDADOR(A). Cônjuge: CLAUDIMIR SANTOS DA CRUZ. Filiação: MARINA KADAESCKI DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 17:00h.
DANIELE CRISTINE SCHINEMANN, 36 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BENTO. Filiação: JOSE LUIZ SCHINEMANN e MARLY SCHINEMANN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 17:00h.
DIRCE DE OLIVEIRA MAZIN, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO MAZIN FILHO. Filiação: JOAQUIM MARCELINO DE OLIVEIRA e BENEDITA HOMEM DE JESUS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 16:30h.
EDI MACEDO, 86 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: ALMA CONSELVAN MACEDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 2 de outubro de 2025.
EMILIA COSTA FERRI, 65 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE PAULO DA COSTA e DURVILHA NUNES CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 2 de outubro de 2025.
FELIPE RODRIGUES MOREIRA, 31 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: LENY RODRIGUES MOREIRA. Sepultamento: CEMITERIO JACUI CAMPO LARGO, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 15:00h.
GABRIEL DA SILVA PINTO, 25 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Filiação: ORIVAL SOARES PINTO e SILVANA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 16:30h.
GABRIEL MACCAGNANI CARAZZAI, 95 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ANGELO MACCAGNANI e ESTELITA DA ROCHA MACCAGNANI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PALMEIRA PR, quinta-feira, 2 de outubro de 2025.
GERALDO BUSS, 82 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: PEDRO BUSS e ELIZABETH ECKERMAN BUSS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 15:00h.
GILCA CORREIA, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FLORENCIO CORREIA e AUGUSTA ALZIRA CORREIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 11:30h.
HELLMUT HANS FLOTER, 85 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: MARIA SOLANGE FLOTER. Filiação: JORGE FLOTER e HELENA JOANA FLOTER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 11:30h.
ISABELLE NAPOMUCENA DE OLIVEIRA, 21 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: EDVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e HELIEUZA DA SILVA NAPOMUCENA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 09:00h.
JOAO SANCHES, 98 ano(s). Filiação: INACIO SANCHES e JOANA DE ASSUNCAO SANCHES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 10:00h.
JOAO VIRGILIO, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: BEATRIZ DA SILVA VIRGILIO. Filiação: GABRIEL JOAO VIRGILIO e ROSA VIRGILIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 16:30h.
JOSE NAKONESNY, 73 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: ALZIRA NAKONESNY. Filiação: MIGUEL NAKONESNY e MARIA NAKONESNY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 14:00h.
LUCIA BORDUN, 85 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: PEDRO JOAO BORDUN. Filiação: ANDRE BARON e BALBINA BARON. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 14:00h.
LUIZ CARLOS ALBRECHT, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: HENRIQUE ALBRECHT e CORACAO ALBRECHT. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 10:00h.
LUIZ VERES, 79 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAO VERES e SELVINA VERES. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 17:00h.
LUTHERO MARTINS, 80 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: ANA LUCIA SANTIAGO CARDOSO. Filiação: JOSE MARTINS e ROMILDA VESPA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 16:30h.
MARCOS CARLOS DE QUADROS, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MABEL CATARINA FOGGIATTO DE QUADROS. Filiação: SEBASTIAO MARIANO DE QUADROS e ROSA CLAIR SOUZA DE QUADROS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 14:00h.
MARIA ALMEIDA DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIS CARLOS DOS SANTOS. Filiação: GERALDO PAULO DA SILVA e DELMIRA ALVES DE ALMEIDA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 10:00h.
MARIA ELENITA MICHNA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEVI LOURENCO MICHNA. Filiação: ANTONIO KAVISKI e VITALINA MAGANHOTTO KAVISKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 20:30h.
MARIA RODRIGUES CARNEIRO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VICENTE RODRIGUES CARNEIRO e MARIA CELESTINA ANAIA CARNEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 16:30h.
MARTA DOS SANTOS KUDREK PICHEKI, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO KUDREK e RITA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de outubro de 2025.
MIGUEL TECHY VELOSO, 1 mes(es). Filiação: ANTONIO HENRIQUE VELOSO DE MELO e RITA TECHY. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 2 de outubro de 2025.
NOEMI FERREIRA DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: VIRGILIO FERREIRA DA SILVA e MARIA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 16:00h.
OLINDA MARIANA ANTUNES FERNADES, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DILAIR DO PRADO e OLINDA ANTUNES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 2 de outubro de 2025.
ORLANDINA DE OLIVEIRA DA LUZ, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALENTIN FERREIRA DA LUZ. Filiação: JOAO SEBASTIAO DE OLIVEIRA e BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 17:00h.
OSNI TEODORO DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOSE TEODORO DA SILVA e MARIA ELIZA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 11:00h.
OSVALDO FERNANDES, 82 ano(s). Profissão: BIOQUÍMICO(A). Filiação: LIBERTINO FERNANDES DA COSTA e CONCEICAO DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 17:00h.
PELAGUIA JARECK REZLER, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELESTYN REZLER. Filiação: LEONARDO JARECK e ANA IGERSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 09:30h.
ROBSON OTTO DE MELLO, 46 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: KATHIA ROMUALDO CASTILHO. Filiação: VILMAR GILBERTO OTTO DE MELLO e RITA OTTO DE MELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 17:00h.
ROMULO MEYER FILHO, 70 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: ROMULO MAYER e MARIA RENEE MEYER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 16:30h.
ROSE ANDREA DOS SANTOS FELIX, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUIZ CARLOS FELIX. Filiação: JOSE DOS SANTOS e VALDINEZ ABREU COSTA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 17:00h.
ROSICLER SCHWARTZ, 65 ano(s). Filiação: ANIBAL SCHWARTZ e IGNES VERONEZI SCHWARTZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 2 de outubro de 2025.
RUTE ORLI DE LIMA FERREIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM CARDOSO DE LIMA e DEVAIR RIOS DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 2 de outubro de 2025.
SALETE DO ROCIO DE SOUZA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NELSON DE SOUZA e MARILENA BAPTISTA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 16:30h.
SAULO MAGALHAES ABOU CHAMI, 40 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: IBRAHIM ABOU CHAMI e MARIA CECILIA MAGALHAES ABOU CHAMI. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 17:00h.
SERGIO LUIZ ALVES DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IARA REGINA RIBEIRO DA SILVA. Filiação: ALCIDES CABRAL DA SILVA e VERONICA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 16:30h.
SERGIO SEBASTIAO CAMPOS, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCIA LANE GUIMARAES CAMPOS. Filiação: IVO CAMPOS e IVETE CAMPOS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 17:00h.
SEVERINO MATIAS DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ZENEIDE LIMA DA SILVA. Filiação: MANOEL MATIAS DA SILVA e QUITERIA DONARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 09:00h.
SILVALINA DE CASTILHO VERGO POLAN, 86 ano(s). Filiação: DOMINGOS PAZ DE CASTILHO e FRANICSCA FERREIRA VERGO POLAN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de outubro de 2025.
THEREZA DE JESUS ALVES CARNEIRO, 93 ano(s). Cônjuge: ALAOR LOBO CARNEIRO. Filiação: BENEDITO ALVES JANEIRO e MARIA NTONIETA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 10:00h.
VALDECIR CUNEN, 55 ano(s). Profissão: TÉCNICO REFRIGERAÇÃO. Filiação: HILARIO CUNEN e CLAIRA CUNEN. Sepultamento: CEMITERIO CHAPADA – PONTA GROSSA, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 16:00h.