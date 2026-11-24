Falecimentos em Cascavel; Obituário desta terça-feira (24)

TANIA REGINA AQUINO PEREIRA, 59 anos. Filiação: LUCIDINA KAIBER AQUINO. Sepultamento: Cemitério Municipal, Santa Tereza-PR. Data do Falecimento: 23/11/2026.

FABIANO SEBASTIO STOLARSKI, 80 anos. Filiação: ANA POTULSKI STOLARSKI. Sepultamento: Cemitério Municipal, Toledo-PR. Data do Falecimento: 23/11/2026.

TEREZA APARECIDA ARENA, 74 anos. Filiação: ANTONIO JOSE DE SOUZA e ANA ROSA RIBAS. Sepultamento: Cemitério Municipal, Quedas do Iguaçu-PR, 23/11/2026. Data do Falecimento: 23/11/2026.

Falecimentos em Cascavel; Obituário desta terça-feira (24)

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