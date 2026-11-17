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JUAN GONZALES AMIGO, 72 anos. Filiação: Juan e Alicia. Sepultamento: Cemitério Municipal Jardim da Saudade, Cascavel-PR, 17/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.

DELOURDES DE MARIA DE ROSSATO, 69 anos. Filiação: Setembrino e Servina. Sepultamento: Cemitério Municipal Jesuitas -PR, 17/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.

Falecimentos em Cascavel; Obituário desta terça-feira (17)

MIRALENE MARIA CRAVEIRO PEREIRA, 66 anos. Filiação: Fernando e Ilda. Sepultamento: Cemitério Municipal Guaira -PR, 17/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.

TEREZA DOS SANTOS, 88 anos. Filiação: Raimundo e Maria. Sepultamento: Cemitério Municipal Jardim da Saudade, Cascavel-PR, 16/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.