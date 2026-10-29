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Falecimentos em Cascavel; Obituário desta quinta-feira (29)

AMELIA CHIARETI CELIO, 95 anos. Filiação: Giocondo Chiareti e Rosa Cazali Chiareti. Sepultamento: Cemitério Municipal, Dom Mauro Aparecido dos Santos, Cascavel -PR, 29/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.

LUIZ BOCHNIA SILVERIO, 58 anos. Filiação: Josino Silverio Sobrinho e Bronha Bochnia Silverio. Sepultamento: Cemitério Municipal, Pq. São Luiz, Cascavel -PR, 29/10/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 28/10/2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO ACUNHA, 87 anos. Filiação: Quintino Ferreira de França e Maria da Gloria Ferreira. Sepultamento: Cemitério Municipal, Cristo Redentor, Cascavel -PR, 29/10/2026 às 08:30. Data do Falecimento: 28/10/2026.

ANGELO TORETA, 93 anos. Filiação: Vergilio Toreta e Maria Marcon. Sepultamento: Cemitério Municipal, Toledo -PR, 29/10/2026. Data do Falecimento: 28/10/2026.

Falecimentos em Cascavel; Obituário desta quinta-feira (29)

MARCOS EMANUEL GROSCOPP DA SILVA, 45 anos. Filiação: Jose da Silva e Maria de Lourdes Groscopp da Silva. Sepultamento: Cemitério Municipal, Dom Mauro Aparecido dos Santos, Cascavel -PR, 29/10/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 28/10/2026.

FRANCISCO FELIX, 87 anos. Filiação: Antonio Augusto Felix e Maria De Jesus. Sepultamento: Cemitério Municipal, Cristo Redentor, Cascavel -PR, 29/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.

LEONI AIRES SANTANA ANTONIETTI, 56 anos. Filiação: Rosa Cordeiro. Sepultamento: Cemitério Municipal, Diamante do Sul -PR. Data do Falecimento: 28/10/2026.

Falecimentos em Cascavel; Obituário desta quinta-feira (29)