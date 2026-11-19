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GENY GUEDES MORAES, 69 anos. Filiação: Marcelino Guedes da Silva e Suelio Moraes da Silva. Sepultamento: Cemitério Municipal Jardim da Saudade, Cascavel-PR, 18/11/2026 às 15:30. Data do Falecimento: 18/11/2026.

PAULO KUZNIEWSKI, 63 anos. Filiação: Eugenia Kuzniewski. Sepultamento: Cemitério Municipal Jardim da Saudade, Cascavel-PR, 18/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 18/11/2026.

EDSON PALACIO, 69 anos. Filiação: Santina Barbato Palacio. Sepultamento: Cemitério Municipal Dom Mauro Aparecido dos Santos, Cascavel-PR, 18/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

Falecimentos em Cascavel; Obituário desta quinta-feira (19)