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Falecimentos em Cascavel; Obituário desta quarta-feira (28)

MATILDE AUGUSTIN, 81 anos. Filiação: Maria Sureck Augustin. Sepultamento: Cemitério Distrital Sede Alvorada -PR, 28/10/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.

WILMA GIACOMINI, 77 anos. Filiação: Matilde Panazzollo. Sepultamento: Cemitério Municipal, Quedas do Iguaçu -PR. Data do Falecimento: 27/10/2026.

ELIS REGINA REICHARDT, 48 anos. Filiação: Geralda e Luci. Sepultamento: Cemitério Municipal, Corbelia -PR, 28/10/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.

MICHELE CURY MURARI, 33 anos. Filiação: Gilberto e Marilene. Sepultamento: Cemitério Municipal, Londrina -PR, 27/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

MIGUEL MARIANO DE MEDEIROS, 76 anos. Filiação: Enedina. Sepultamento: Cemitério Municipal, Cristo Redentor, Cascavel -PR, 27/10/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

OLIVEIRA GLORIA, 73 anos. Filiação: Angelo e Hilda. Sepultamento: Cemitério Municipal, Cafelandia -PR, 27/10/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

WILSON CAETANO PINHEIRO, 67 anos. Filiação: Andreza. Sepultamento: Cemitério Municipal, Jardim da Saudade, Cascavel -PR, 27/10/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

MARINEI DO AMARAL LISBOA, 48 anos. Filiação: João e Elvira. Sepultamento: Cemitério Municipal, Jardim da Saudade, Cascavel -PR, 26/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

Falecimentos em Cascavel; Obituário desta quarta-feira (28)