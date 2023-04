Falecimentos do dia; Veja o obituário desta terça-feira (25)

Alcídio Lemes dos Santos, 52 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Itaciano Lemes dos Santos e Júlia de Paula Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Sede ColomboPR.

Alice Colin, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manfredo Carlos von Buettner e Hedy Edla von Buettner. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Luterano.

Alisson Gonçalves Nogueira, 22 anos. Profissão: servente. Filiação: Rodolfo Luiz Gonçalves Nogueira e Angelita Morais da Silveira Nogueira. Sepultamento ontem.

Anastácia Suhr, 100 anos. Filiação: Demétrio Truch e Ana Truch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Anthony Davy Bonetta dos Santos, 2 anos. Filiação: Claudemir Bonetta dos Santos e Suzana Aparecida dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério do Assentamento Cruzeiro do Sul – Palmas -PR, saindo da Capela Comunitária Assentamento Cruzeiro do Sul – Palmas -PR.

Antônio Paulino, 74 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João Paulino e Maria Cecília. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Memorial Luto Curitiba- Sala Manaca.

Célia Márcia Correia Basílio, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nataniel Gomes Correia e Ana Iareck Correia. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo.

Elza Bernadelli de Rezende, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Heitor Bernardelli e Santina Longhi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Everson José Kulik, 55 anos. Profissão: orçamentista. Filiação: Ignácio Paulo Kulik e Sirlene Ferreira Kulik. Sepultamento ontem.

Jadir Raimundo, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jair Raimundo e Arlete de Paula Raimundo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

José Antônio Pedroso, 45 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carlito Soares Pedroso e Iracema de Matos Pedroso. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

José Moacir de Lima, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Lustoza de Lima e Maria de Jesus Lima. Sepultamento ontem.

José Sboinski, 92 anos. Filiação: Constante Sboinski e Florentina Sboinski. Sepultamento hoje, (Balsa Nova) Cemitério Municipal de Balsa Nova -PR, saindo da Capela Municipal de Balsa Nova.

Josilene do Carmo de Oliveira, 58 anos. Filiação: Brásílio Lemes Gonçalves e Tereza Lemes Gonçalves. Sepultamento ontem.

Juliana Pimentel de Oliveira, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aníbal Gonçalves de Oliveira e Inêz Wendler Pimentel. Sepultamento ontem.

Katia Kalil, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amur Kalil e Vera Lúcia Kalil. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Luciane Azim, 51 anos. Profissão: economista. Filiação: Dirceu Azim e Maria Lourdes Azim. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Luciano Geraldo Ramos, 53 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Valdir Lúcio Ramos e Jessise Pires Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luís Louri Gonçalves, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aristides Lourival Gonçalves e Argentina Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Trindade Ferreira Milla, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ferreira dos Santos e Salustiana Ferreira Pinto. Sepultamento ontem.

Maria Vitória de Souza, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Bernardo e Maria José do Carmo. Sepultamento ontem.

Maria de Jesus Santos, 78 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Theodorico dos Santos e Sebastiana de Oliveira Santos. Sepultamento ontem.

Marla Gava Pelizzari Soares, 24 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nivaldo Pelizzari e Miriam Gava. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Miriam Sílvia Raumph da Costa, 73 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Venâncio da Costa e Maria Raumph da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Nilton César da Silva Júnior, 25 anos. Profissão: atendente. Filiação: Nilton César da Silva e Márcia de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Olinda do Carmo Oliveira, 60 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Valdomiro Rodrigues Oliveira e Maria do Carmo Pereira Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela Municipal 02 Boqueirão CuritibaPR.

Pedro Vidal, 67 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Leocádio Vidal e Maria Vidal. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Rosângela Silva de Paula, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arnaldo Borges de Paula e Maria Auxiliadora Silva de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Simão Furtuoso dos Santos, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Espiridiao Furtuoso dos Santos e Joana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Teodoro Ricardo Backschat, 86 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Francisco Backschat e Wilhelmina Nara Krebs. Sepultamento ontem.

Tereza de Almeida, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lopes Santana e Maria Lopes Santana. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Jardim Paraíso- Ponta GrossaPR.

Terezinha Arlete de Carvalho Silvério, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Leite de Carvalho Filho e Alzira Marques de Carvalho. Sepultamento ontem.

Thiago Harold Lordani, 26 anos. Profissão: servente. Filiação: Aroldo Lordani e Ranilda Vaz de Alves. Sepultamento ontem.

Valter Cardoso de Barros, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Cardoso de Barros e Maria Rosa Guedes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Vicente Rocha dos Santos, 58 anos. Filiação: Manoel Rocha dos Santos e Dalila Rodrigues da Rocha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Vitória Araújo do Nascimento, 13 horas. Filiação: Jamal Araújo dos Santos e Angelica Rodrigues do Nascimento de Oliveira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Unilutus.

Waldemar Secco, 91 anos. Filiação: Antônio Secco e Linda Pezzo Secco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

