Anna Nahumes Narloch, 87 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 3 do Municipal do Água Verde.

Aparecido Alves dos Santos, 68 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Jardim Osasco.

Atamir Ramos, 32 anos. Sepultamento hoje, saindo de Igreja Assembleia de Deus.

Denise Maria Schultze, 57 anos. Sepultamento hoje, Comuna Evangélica Luterana, saindo de Protestante.

Diomar Moraes, 91 anos. Sepultamento hoje, saindo da Capela Municipal de Barra Velha Santa Catarina.

Elzi de Souza Leonaldo, 84 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Cemitério Municipal Santa Cândida.

Getúlio Debarbara da Silva, 80 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 do São Francisco de Paula.

João Aparecido da Silva, 57 anos. Sepultamento hoje, saindo da Capela Pedro Fuss em São José dos Pinhais.

Antônio Jorge Mota Medeiros, 66 anos. Sepultamento ontem.

Antônio Leal da Silva, 21 anos. Sepultamento ontem.

Artur Cezar Casagrande, 65 anos. Sepultamento ontem.

Arvelino Rodrigues Malheiro Neto, 62 anos. Sepultamento ontem.

August Jaccues Vanhazebrouck, 97 anos. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Melo Rodrigues, 72 anos. Sepultamento ontem.

Celso Caetano de Agostinho, 66 anos. Sepultamento ontem.

Edimar Pedro Abreu, 40 anos. Sepultamento ontem.

Elias Faria Garcia, 73 anos. Sepultamento ontem.

Erivaldo Domingos de Oliveira, 43 anos. Sepultamento ontem.

Gabriel Moro, 18 anos. Sepultamento ontem.

Gilberto Rodrigues Júnior, 54 anos. Sepultamento ontem.

Iraci Lourenço dos Santos, 83 anos. Sepultamento ontem.

Jandira Maria Andrzejewski Buba, 87 anos. Sepultamento ontem.