Agata Koslowski Souza, 86 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São João Batista (São José dos Pinhais), saindo da Capela São João Batista de São José dos Pinhais PR.

André Petenusso, 61 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Morretes, saindo de Capela Municipal Morretes (PR).

Arlei Gava, 65 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Mortuária Paroquial do Abranches.

Devanir Demarch, 70 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo de Pedro Fuss/sao José dos Pinhais.

Emiko Takita Ferreira, 74 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim da Colina (Colombo), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 do Municipal São Francisco de Paula.

Evilasio da Silva, 74 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara), saindo de Igreja Evangélica Santuário da Fe Sitio Cercado.

Floriano Dombeket, 71 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo de Igreja Ucraniana Santa Ana Pinheirinho Curitiba/PR.

Joanina Rodrigues dos Santos, 77 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Mortuária Paroquial do Orleans.

Julha Boneti Bolgenhagen, 87 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Luciano Bilham, 49 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo de Vertical.

Luíza de Oliveira dos Santos, 86 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de Vertical.

Marlene Pletscher de Oliviera, 78 anos. Sepultamento quarta-feira, 26/02/2020 às 17h, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 do Municipal São Francisco de Paula, Curitiba/PR.

Nilson Bernardes Brum, 54 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 02 Santa Cândida.

Odair Orlando Heinisch, 79 anos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – São Francisco de Paula.

Rozalina Silvério, 81 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo de Rua Roberto Ozório de Almeida 371 – Cic – Igreja Evangélica.

Sandra Cristina Stamm Chagas, 67 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Sebastião Silveira Duarte, 77 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de Vertical.

Thereza Bridaroli, 80 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Blas Antônio Orue Alonso, 71 anos. Sepultamento ontem.

Celso Luiz Cardoso de Souza, 56 anos. Sepultamento ontem.

Donatilia dos Santos, 89 anos. Sepultamento ontem.

Jarbas José da Silva, 55 anos. Sepultamento ontem.

Jonas Barbosa Pereira, 50 anos. Sepultamento ontem.

Leandro Vieira da Silva, 28 anos. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Zandona, 62 anos. Sepultamento ontem.

Maria Madalena de Jesus Casagrande, Sepultamento ontem.

Mirte Deolinda da Silva, 80 anos. Sepultamento ontem.

Patricia Colodel Almeida, 40 anos. Sepultamento ontem.