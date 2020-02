Adalto Barreto Júnior, 23 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de Vertical.

Antônio Lesnioski, 86 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Quitandinha, saindo de residência.

Antônio Paulo dos Santos, 75 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss.

Claudinei Antero da Silva, 50 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 2 do Cemitério Municipal do Boqueirão.

Dalvina Nunes Torquato, 73 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela do Cemitério Memorial da Vida Sjp (PR).

Durvalina Ramos Silva, 81 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais.

Esther de Araújo Kuss, 99 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara), saindo da Capela São Camilo Piraquara.

Gislaine Deise de Paula, 37 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo de residência.

Ione Maria de Freitas, 70 anos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade Pinhais – PR , saindo de local a ser designado.

Janete Fátima Dias da Silva, 43 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de residência.

Jorge Hideo Inatomi, 71 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque das Araucárias (Colombo), saindo da Capela do Cemitério Parque das Araucárias Colombo – PR.

José Maria Rodrigues, 58 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo de Cristo Vive Campo Santana.

José Roque Gregorovicz, 75 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de residência.

Josefa da Silva Martines, 72 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque das Araucárias (Colombo), saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 2 do Municipal do Água Verde.

Lennilda Leandro Rocha da Costa, 52 anos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério de Açailandia Ma.

Louri dos Santos, 75 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de Vertical.

Lúcia Nozykowski Cordeiro, 72 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de Vertical.

Maria Oreanil Guimarães, 88 anos. Sepultamento quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020 às 17h, Crematório Vaticano em Almirante Tamandaré -PR, saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Maria Otica Toaldo, 81 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo de Igreja Evangélica Campo Novo e Campo Magro -PR.

Maria Vanelli Tomio, 94 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Maria da Silva de Jezus, 89 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 1 do Cemitério Municipal do Água Verde.

Maria das Dores Eulalio Souza, 77 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Quadrangular no Bairro Cachoeira Curitiba (PR).

Neusa Aparecida dos Santos Souza, 53 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de Igreja Voz Que Clama no Deserto – Tatuquara.

Nilva Oliveira da Silva, 74 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo de Vertical.

Olivia Maria da Silva, 70 anos. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Salão da Igreja da Cidade de Flor da Serra (PR).

Pedro Afonso Martins, 18 anos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Santa Rita em Irati -PR.

Ramonn Henrique Purificação, 24 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo de Parque Senhor do Bonfim.

Valdemir Luiz Piva, 59 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Natalina Berti São José dos Pinhais.

Ângela Maria Costa, 65 anos. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos da Silva Cordeiro, 52 anos. Sepultamento ontem.

Antônio Divonzir da Silva, 72 anos. Sepultamento ontem.

Athilio Elias, 93 anos. Sepultamento ontem.

Cleide Domingos Dallagnhol, 61 anos. Sepultamento ontem.

Enedina Deminski, 78 anos. Sepultamento ontem.

Francisco de Paula Ramos, 81 anos. Sepultamento ontem.

Izaira Carrara de Souza, 80 anos. Sepultamento ontem.

Luís César Sluzala, 51 anos. Sepultamento ontem.

Marlene Sabatini Vaz, 83 anos. Sepultamento ontem.

Natalina de Carvalho Ferreira, 85 anos. Sepultamento ontem.

Nilton Luís Nauck, 67 anos. Sepultamento ontem.

Sebastião Alves Pereira, 65 anos. Sepultamento ontem.

Soeli Terezinha Cardoso de Andrade, 62 anos. Sepultamento ontem.

Suely do Rocio Vello de Andrade, 66 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu.

Tadeu Kendzierski, 66 anos. Sepultamento ontem.

Wellingthon Cavalheiro, 31 anos. Sepultamento ontem.