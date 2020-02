Anita Rosália Freire, 81 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Antônio Pereira, 89 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Aulina Rocha Carneiro Neves, 100 anos. Sepultamento hoje, em local a definir.

Deneval de Andrade Ferreira, 65 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo Largo.

Denilson Ferreira, 61 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Dolores Piratello Menegon, 60 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Quatigua.

Elnor Bento Correa, 84 anos. Sepultamento hoje, em local a definir.

Francisco Marin, 89 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Genice Viana, 60 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Ilson Ribeiro da Luz, 43 anos. Sepultamento hoje, Colônia Faria (Colombo).

João Roberto de Oliveira Júnior, 39 anos. Sepultamento hoje, em local a definir.

José Maria Baggio, 84 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

José Verbanek, 56 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande.

Judite de Carvalho Drapeynski, 76 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Losane da Costa, 55 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Luciano Fonseca, 49 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Luíza Bottega, 2 dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Maria Alves Nogueira, 69 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Morretes.

Maria Elisabeth Reinerte de Oliveira, 25 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Marlene Chaurais, 82 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Moyses de Matos, 81 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu.

Neri Munhoz Sanches, 53 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Nilce Emiko Yamamoto, 65 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Registro (SP).

Odile Peters, 80 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Oliane do Rocio Haiduski, 57 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Olivir Servelo, 85 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Rosana Thomasi Fernandes Luís, 61 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Tereza Aparecida Mendes, 70 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Tomie Abe Quintanilha da Fonseca, 62 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Angelina Siqueira, 73 anos. Sepultamento ontem.

Hiran José Vieira dos Anjos, 43 anos.. Sepultamento ontem.

José Carlos Cunha, 75 anos. Sepultamento ontem.

Lilian Mary dos Santos Rebello, 91 anos. Sepultamento ontem.

Maique Alves Fagundes, 46 anos. Sepultamento ontem.

Maria de Fátima Batista Ribeiro, 59 anos. Sepultamento ontem.

Otalivia Moreira Paim, 92 anos. Sepultamento ontem.

Otávio Joaquim Calixto, 22 anos. Sepultamento ontem.

Tiago Matias do Prado, 30 anos. Sepultamento ontem.