Reinaldo José Ramos, 61 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Jair Jarek, 77 anos, sepultamento hoje, no Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Angelo dos Santos Milao, 67 anos, sepultamento hoje, na Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Edson Stephano Abranoski, 62 anos, sepultamento hoje, na Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Tereza de Jesus Oliveira, 74 anos, sepultamento hoje, na Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Rosa Maria Burgel, 74 anos, sepultamento hoje, no Comuna Evangélica Luterana.

Teresinha de Jesus Campos, 67 anos, sepultamento ontem.

Luiz Carlos Barboza, 66 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Balsa Nova.

Diorice Garrido da Silva, 89 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Igor Koltun Rebutini, 36 anos, sepultamento ontem.

Jihad Abdallan Kanso, 75 anos, sepultamento ontem.

Olívia da Glória Pires do Nascimento, 88 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Raulino Rudnick, 83 anos, sepultamento ontem.

Eunice Maria Cortiano Bernett, 91 anos, sepultamento hoje, no Crematório Jardim da Saudade (Pinhais).

Vinícius Zamperon Pereira, 28 anos, sepultamento hoje, na Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Sonia Rocio de Souza Ferreira, 77 anos, sepultamento ontem.

Anair Mateus, 79 anos, sepultamento hoje, no Crematório Jardim da Saudade (Pinhais).

Lindarci Aparecida Torres Nogueira, 57 anos, sepultamento ontem.

Carlota Socar Hajjar, 92 anos, sepultamento hoje, na Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Vera Lúcia dos Santos Guimarães, 66 anos, sepultamento ontem.

Irenice Soares Gonçalves, 83 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Milton Novaes Cruz, 88 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Cláudia Ernestina Melo Ribeiro, 49 anos, sepultamento ontem.

José de Oliveira, 84 anos, sepultamento ontem.

Aparecido Pedroso Ferreira, 71 anos, sepultamento ontem.

Maria Rosa dos Santos, 65 anos, sepultamento ontem.