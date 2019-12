Informações do serviço obituário da prefeitura de Curitiba

continua depois da publicidade

Adyr Alcídio Moss, 93 anos. Profissão: militar. Filiação: Fortunato Moss e Cláudia Zaniolo Moss.

Afonso José Chukewiski, 89 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: Aleixo Chukewiski e Eudoxia Chukewiski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Altair Correia, 83 anos. Profissão: militar. Filiação: Antônio Félix Correia e Rosalina da Cruz Correia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo de Igreja Assembleia de Deus Ministerio Cidade do Senhor – Bairro Sitio Cercado – CuritibaPR.

Ana Cláudia Siqueira, 51 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: David Petters Siqueira e Laura Furquim Siqueira.

Andrei Leandro, 26 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Maria Leandro e Janete de Freitas Leandro. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal de General CarneiroPR.

Antônio Pereira, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Amadeu Pereira e Ermeliana Pereira.

Aquindina Spak, 88 anos. Profissão: autônomo. Filiação: André Spak e Anastasia Spak.

Aroldo Stelle, 87 anos. Profissão: militar. Filiação: Adão Stelle e Guilhermina Stelle. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela da Avm Associação Vila Militar Curitiba PR.

Cleia Machado, 49 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Jadir Mendes Machado e Edinir Aparecida de Franca. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de residência.

David Pereira de Souza, 59 anos. Profissão: taxista. Filiação: João Pereira de Souza e Maria Auta de Souza. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de Vertical.

Denise de Freitas da Silva, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo de Freitas e Dolores Cardoso de Freitas.

Edison Urban, 68 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Armando Urban e Geny Schinzel Urban.

Eduardo Dybax, 79 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alberto Dybax e Maria Dybax.

Elisabeth Faria de Paula, 68 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José de Paula Filho e Jurandir Faria de Paula.

Ernesto Rodrigues da Silva, 39 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisco Rodrigues da Silva e Margarida Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Etelvina Nunes Vaz, 90 anos. Profissão: servente. Filiação: João Nunes e Hortência Borges Nunes.

Guilherme Proenca Machado, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Daniel da Rocha Machado e Andreia Aparecida Proenca Machado.

Harold Baumgart, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Emílio Baumgart e Emília Baumgart.

Heitor Costa Neto, 65 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Nelson Domingos Costa e Ângela Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Ildo Carlos Tessari, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ângelo Antônio Tessari e Virgínia Choquim Tessari.

Iracema Kloss, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valentim Gasparello e Maria Gasparello.

Jackson de Jesus Simão, 21 anos. Profissão: motorista. Filiação: Edina Aparecida Simão.

Jair Rodrigues, 49 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Osvaldo Rodrigues e Anália Soares dos Santos Rodrigues.

Joaquina Ivulki dos Santos, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Ivulki e Balbina Ivulki. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Mortuária Paroquial do Orleans.

José Alves dos Santos, 76 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Genesio Alves dos Santos e Rosa Evangelista de Oliveira.

José Jorge Soares, 71 anos. Filiação: Zulmira Soares.

Laudimiro Pereira, 58 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Valdomiro Pereira e Maria Moreira Pereira. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Bom Pastor.

Leonardo Souza Vanderlide, 24 anos. Profissão: estoquista. Filiação: Arnaldo Vanderlinde e Elza Souza Vanderlinde. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de Vertical.

Leonildo Fulgencio da Cruz, 65 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Lourenço Fulgencio da Cruz e Iria Alves da Cruz. Sepultamento ontem.

Levino Max, 80 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Alfredo Max e Maria Lang Max.

Lucas Ferreira de Oliveira, 39 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Mário de Oliveira e Elisa de Fátima Ferreira Oliveira. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Rodrigues, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Ferreira Rodrigues e Celina Soares dos Santos Rodrigues. Sepultamento ontem.

Márcio Penhas Ferreira, 48 anos. Profissão: atendente. Filiação: Carlos Alberto Witicoski Penhas e Rute Penhas Ferreira. Sepultamento ontem.

Márcio Pereira de Souza, 40 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Vantuil Pereira de Souza e Alzira Alves de Souza. Sepultamento ontem.

Marlene Marciniak Raclitski Rodrigues, 62 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Cláudio Petralla Raclitski e Filomena Marciniak Raclitski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Bom Pastor.

Orlando Ferreira de Melo Filho, 28 anos. Profissão: frentista. Filiação: Orlando Ferreira de Melo e Alda Costa de Melo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Bom Conselho.

Rogério de Lima, 38 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Rose Vera de Lima. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de Vertical.

Selma Eraci Trindade, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesta Joaquim Trindade. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Acapela 02 do Santa Cândida.

Sofia Lovato Borges, 59 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Marciano Borges de Oliveira e Ana Lovato de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Sumake Velozo Garzuze, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rozala Garzuze e Carmen Morais de Castro Velozo.

Vanda Graczyk Vida, 102 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Pedro Graczyk e Leocadia Graczyk. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 do Cemitério Municipal São Francisco de Paula.