Falecimentos Curitiba; Veja o obituário deste sábado (21)

Andressa Aparecida Costa Vieira, 34 anos. Filiação: Maurício Vieira e Ivanir da Conceição Costa. Sepultamento ontem.

Beatriz Félix da Silva, 45 anos. Filiação: Alvicio Félix da Silva e Maria Aparecida Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida Curitiba – Parana.

Bianca Bassinelli, 44 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Aparecido Bassinelli e Maria Luisa Rosas Bassinelli. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Camila Gonçalves da Silva, 33 anos. Profissão: gerente. Filiação: Lenir Gonçalves da Silva. Sepultamento ontem.

Carlos da Silva Santos, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel José dos Santos e Angelina da Silva Santos. Sepultamento ontem.

Carmen Lúcia Alves da Silva, 64 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Juvino da Silva e Maria Luíza Alves da Silva. Sepultamento ontem.

Celio Antunes dos Santos, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marcílio dos Santos e Maria Antunes. Sepultamento hoje, Colônia Dona Luíza – Ponta Grossa – Parana, saindo da Capela São José – Ponta Grossa – Parana.

Clovis Cordeiro, 63 anos. Profissão: inspetor técnico. Filiação: Osvaldo Cordeiro e Sarita Batista Cordeiro. Sepultamento ontem.

Deir Miguel Pinheiro, 64 anos. Profissão: contra-mestre. Filiação: José Manoel Pinheiro e Darci Mupcias Pinheiro. Sepultamento ontem.

Edson Barros Garcia, 54 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Darci Kowalczyk Barros Garcia e Tereza Barros Garcia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Frei Miguel Cic.

Erica Wink, 74 anos. Filiação: José Heisler e Irma Valter Heisler. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Francisco Vipiesk, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Estefano Vipiesk e Tecla Vipiesk. Sepultamento ontem.

Gece Niederauer de Menezes, 77 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Aldorindo Fagundes de Menezes e Horacinha Niederauer de Menezes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Gilsea Matilde Furman, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Olímpio Wust e Elvira Wust. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hederaldo Pires, 54 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Hugo Valpir Pires e Zulmira D Aparecida Carneiro Pires. Sepultamento ontem.

Hermínia Rosy Marinoni Mourão, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Plinio Marinoni e Célia de Oliveira Marinoni. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Idelfoncio Lourenço do Nascimento, 89 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Miguel Lourenço do Nascimento e Maria Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Jandira Mafini Reis, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Verginio Eugênio Manfini e Francisca Mafini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Carlos Martins de Oliveira, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Martins de Oliveira e Luciria Vieira de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Boqueirão – 02 Boqueirão.

José Anoir de Oliveira, 98 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Fidencio de Oliveira Vaz e Edelvira Aires Vaz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Vaticano / Jade.

José Luiz da Silva, 64 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Deoquecio da Sialva e Maria de Deus Farias da Silva. Sepultamento ontem.

José Maria Cardoso, 74 anos. Filiação: Aristides Cardoso e Carolina Lemes Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Municipal Água Verde – 03 Água Verde.

José Maria da Silva Filho, 70 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Maria da Silva e Vergilina Gonçalves. Sepultamento ontem.

José da Silva Prado, 62 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Emidio Prado e Dorvalina da Silva Prado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 01 Santa Cândida.

Júlio João Smachelo, 63 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Mariano João Smachelo e Wanda Wozniack Smachelo. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Colônia Cristina, saindo da Capela Santa Crisitna.

Karla Cristina Santos, 39 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Carlos Santos e Leoni Maria de Jesus Santos. Sepultamento ontem.

Leony Celho Jung, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lindolfo Lopes Coelho e Idalina Alves Coelho. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Lincoln Cardoso Guimarães Ribas, 61 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Florêncio Guimarães Ribas e Nair Lima Cardoso Guimarães Ribas. Sepultamento ontem.

Madalena Chechelaki, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Demétrio e Josefa Dumaski. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela do Binga (Pinhais).

Maria Aparecida Guerra, 74 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Martins Guerra e Antônia da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Florismar Toneli, 70 anos. Filiação: Elison Augusto dos Santos e Aurora Casusa da Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Maria Juracy Maciel, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Ferreira e Ana Correa Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Cemitério Municipal do Boqueirão – Curitiba – Parana.

Maria Pontes da Silva, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Percilio de Pontes da Silva e Severina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Luto Curitiba.

Marina Gonçalves da Silva, 85 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Benedito Ramos Gonçalves e Maria Laura Gonçalves. Sepultamento ontem.

Micael Rian Nascimento Brandt, 19 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Alcides Agostinho Brandt e Edicleia do Nascimento. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo de Residencia Sebastaiao Camargos dos Santos 112 – Almirante Tamandaré – Parana.

Michel de Assis Riberio, 41 anos. Profissão: mecanico montador. Filiação: Domingos Arlei Riberio e Helenice de Lourdes Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal.

Ofelia Arminda da Silva, 87 anos. Profissão: tecelão(ã). Filiação: João Luiz Bruno e Arminda Maria. Sepultamento ontem.

Paulo Ricardo de Oliveira, 32 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dilma Francisca de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Rafael Antônio dos Santos Moura, 84 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Rubens Pinheiro de Moura e Zélia dos Santos Moura. Sepultamento ontem.

Ryszard Stanicki, 76 anos. Filiação: Grzegorz Stanicki e Maria Stanicki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Santinor Ferreira da Silveira, 82 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Manoel Pedro da Silveira e Luíza Ferreira da Silveira. Sepultamento ontem.

Terezinha Fagundes Sampaio, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Melciades Sampaio e Ana Fagundes Sampaio. Sepultamento ontem.

Terezinha Marconi Nogueira, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Batista Marconi e Angelina Beraldo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

