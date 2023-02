Falecimentos Curitiba; Veja o Obituário desta sexta-feira (03)

Veja abaixo o obituário de Curitiba desta sexta-feira (03/02/23).

Abel Juares Kovalski, 44 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Geraldo Kovalski e Maria Madalena Kovalski. Sepultamento hoje, Cemitério de Rio Claro do Sul -PR, saindo da Capela Cemitério de Rio Claro do Sul -PR.

Adylles Silva da Cunha, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ildefonso Ygnacio Dasilva e Maria da Glória Gonçalves. Sepultamento ontem.

Alceu Luiz Martinowsky, 82 anos. Profissão: marinheiro. Filiação: João Martinowsky e Maria Marina Martinowski. Sepultamento ontem.

Alexandra Selak Vieira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Selak e Maria Selak. Sepultamento ontem.

Benicio José Zelazowski, 7 anos. Filiação: Maurício Zelazowski e Lebrigida Aparecida Mateus Zelazowski. Sepultamento ontem.

Bermiria Dadalt dos Santos, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anizio Dadalt e Laurentina Rodrigues de Almeida. Sepultamento ontem.

Christian Robert Coelho Mendes, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ademir Mendes e Márcia Souza Coelho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo de Rua Emílio Manoel Pereira, 117 Rio Pequeno S.j. dos PinhaisPR.

Emanuel da Silva Teixeira, 25 anos. Profissão: servente. Filiação: Genival Moaraes Teixeira Júnior e Alciane Silva da Silva. Sepultamento domingo, 5 de fevereiro de 2023, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Fernanda Yumi Akiyoshi Eleutério, 27 anos. Profissão: editor(a). Filiação: Antônio Carlos Eleutério e Célia Miyuki Akiyoshi Eleutério. Sepultamento ontem.

Francisco Soares Lorusso, 74 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Francisco Lorusso e Aurora Soares. Sepultamento ontem.

Gilda do Nascimento Villordo, 88 anos. Filiação: Mariano Guerino do Nascimento e Catarina Cavalin do Nascimento. Sepultamento ontem.

Glaucia Pereira Brunato, 43 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Adalino Brunato e Almira Alves Pereira Brunato. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Iraides Bueno de Franca, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oliverio Antônio Bueno e Maria de Jesus Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Isolde Barcelos dos Santos, 76 anos. Filiação: Tercílio Barcelos e Maria Poleza Barcelos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ivone Lessa Pacheco, 96 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Evangelista dos Santos Lessa e Luíza de Oliveira Lessa. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

João Jaciel Boscardin, 65 anos. Profissão: promotor(a). Filiação: Fortunato Boscardin e Izolleth Ferraz de Oliveira Boscardin. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

José Lourenço da Silva, 69 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antenor Francisco da Silva e Conceição Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

José Ricardo da Silva Martins, 57 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Jorge Gonçalves Martins e Vilma Natália da Silva Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Josni Neiverth, 44 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Valdir Neiverth e Maria Alaides Neiverth. Sepultamento ontem.

Juventina Pereira de Paula, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Egídio Pereira de Lima e Maria Josefa da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Leo Neil Canfield, 93 anos. Profissão: gerente. Filiação: Brasileiro Canfield e Lídia Canfield. Sepultamento ontem.

Lídia Quispe de Ovando, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Justina Calle. Sepultamento hoje, A Defnir, saindo de local a ser designado.

Maria Andreollo, 92 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Luiz Batista e Clementina Batista. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Pereira dos Santos, 79 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro Borin e Maria Madalena de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Cristina Madeira, 58 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Sebastião Eloi Madeira e Tereza Rodrigues Madeira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Zulmira Kloss, 86 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Antônio de Souza e Florentina de Souza. Sepultamento ontem.

Maria de Lurdes Rodrigues Nunes, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Rodrigues e Mercedes de Lara Rios. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Mary Sandra Mokwa Barea, 59 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Renato Mokwa e Apolonja Mokwa. Sepultamento ontem.

Mateus Rodrigues, 25 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Reginaldo Rodrigues e Dicinei Rodrigues. Sepultamento ontem.

Oscar Preis Júnior, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Oscar Preis e Helena Paffrath. Sepultamento ontem.

Osmar Zalamena, 79 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aleixo Zalamena e Maria Conceição Zalamena. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Palmira Macan Mussi, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: César Macan e Vitória Fornagero. Sepultamento ontem.

Raquel Michele da Silva Lisboa, 49 anos. Profissão: diarista. Filiação: Roberto Oliveira Lisboa e Regina Lúcia da Silva Lisboa. Sepultamento ontem.

Roberto Weffort, 83 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Weffort e Maria Gimenes Weffort. Sepultamento ontem.

Sandra Maria Graichen, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raul Graichen e Sílvia Paulina Taborda Ribas Graichen. Sepultamento ontem.

Sílvia Maria Toffoli, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marino Toffoli e Olza Antônia Toffoli. Sepultamento ontem.

Sueli Camodeco Santi, 67 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Camodeco e Maria Rosa Pinheiro de Souza Camodeco. Sepultamento ontem.

Tanaly Regina Henke, 56 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Eleutério Luiz Strapazzon e Rosinha Argenta Strapazzon. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Teresa Bernardo Clemente, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Bernardo Sobrinho e Maria Euclides Bernardo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Ortigueira PR, saindo da Capela Municipal de Ortigueira PR.

Terezinha Perini, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Félix Rerini e Dileta Rizzon. Sepultamento ontem.

Vilma Chiarelo da Luz, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Chiarelo e Maria Chiarelo. Sepultamento ontem.