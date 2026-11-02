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Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (02/11)

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 02/11/26 07h07
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Imagem mostra uma cruz eu um anjo em cima de um túmulo
Lista dos Falecimentos do dia de Curitiba e região. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (02/11)

AIRTON TADEU DE PAULA, 58 ano(s). Profissão: ESTOQUISTA. Filiação: JOAQUIM NEVES DE PAULA e MARIA DA LUZ DE PAULA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

ALBA DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ADERBAL METON DA SILVA e RITA PAULINO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

ANA MARIA BARRETO MUNHOZ DA ROCHA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MARIA BRAGA MUNHOZ DA ROCHA. Filiação: JOAQUIM DE MATOS BARRETO e ALICE FRANCO BARRETO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

ANTONIA RAMOS HENRIQUES, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZAIAS HENRIQUES. Filiação: JOAO RAMOS DA SILV A e MARIA MARGARIDA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

ARLETE MARLEI FURLAN, 89 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LUIZ TULLIO e MARIA MERCEDES TULLIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

CARLOS ALBERTO DE JESUS, 66 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: NAO CONSTA e LAURENTINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 2 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 01/11/2026.

CARMEN SILVIA CARNEIRO MENARIM, 63 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Filiação: NEI MILTON MENERIM e MARIA DA LUZ CARNEIRO MENERIM. Sepultamento: CASTRO, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

CECILIA TALAMINI RODRIGUES DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RGINALDO TALAMINI e AGATA TALAMINI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

CELIO ALBERTO FRESCHA, 57 ano(s). Filiação: WILFRID BERNARDO FRESCHA e MARIA CARMEN FRESCHA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, segunda-feira, 2 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 01/11/2026.

CELMIRO DE OLIVEIRA CARDOSO, 82 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: GILKA MILICIO CARDOSO. Filiação: ANTONIO ALVES CARDOSO e AURORA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM ETERNO., segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

CLEUSA MARTINS GARCIA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NEMESIO MARTINS DE OLIVEIRA e GEORGINA SILVA MARTINS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 2 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 01/11/2026.

CONCEICAO NUNES FARIA, 89 ano(s). Filiação: GABRIEL NUNES DE FARIA e ANGELINA BARCOTA FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

DARCI VOOS, 74 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: IVONI VOOS. Filiação: RUDI VOOS e ELVIRA VOOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

DOMITILLA AMELIA BEXIGA MENDES, 88 ano(s). Profissão: ANALISTA RECURSOS HUMANOS. Cônjuge: ALUISIO EDISON MENDES. Filiação: LUIZ CANDIDO BEXIGA e SOLANGE CORDEIRA BEXIGA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

ELOIZA STARON KRUPA, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO KRUPA. Filiação: FELIX STARON e BALBINA STARON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

ELZIE MARI DA COSTA CHAPAVAL, 84 ano(s). Cônjuge: RAUL MAIA CHAPAVAL. Filiação: ROGE DA COSTA e OREA SONYA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA SANTA CÂNDIDA, domingo, 1 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (02/11)

GENEROSA DOS SANTOS, 93 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: PEDRO CUSTODIO DOS SANTOS e MARGARIDA IGNACIA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

INES DOS SANTOS DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APARECIDO LAURIANO DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS e OLIMPIA TEODORA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

JOAO BALLES CORDEIRO, 76 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: IRACEMA PEREIRA DE PAULA CORDEIRO. Filiação: GERCILIO CORDEIRO DOS SANTOS e CONCEICAO DA COSTA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

JOSE LEVANDOSKI SOBRINHO, 80 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: EVA DA LUZ LEVANDOSKI. Filiação: JOAO LEVANDOSKI e VERONICA LEVANDOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

JOSIANE EMILIA RAMOS, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL PINTO RAMOS e ANGELINA MOREIRA RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

JULIETA AMARA DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE LEANDRO SANTANA e MARIA AMARA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

LEANDERSON DOTTI KAPASI, 51 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: LOURIVAL DOTTI KAPASI e OLIVIA APARECIDA DOTTI KAPASI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

LEONILDA KOERBEL, 95 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: RUDOLFO KOERBEL e BERTHA KOERBEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.

LUCIANO DE ANDRADE, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DE ANDRADE e ROSI GALVAO DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

MARCELO CESAR TEIXEIRA, 56 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: LEONEL TEIXEIRA e CLEIDE LINDANIR TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

MARCILIA ROSA DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANTONIO TEODORO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO HONORIO DE LIMA e BENEDITA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

MARGARETE SKROK, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELZI SKROK e SANDRA MARA DA SILVA SKROK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

MARIA AROMILDA BISCOUTO WALL, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELIX WALL. Filiação: JOSE BISCOUTO e MONICA BISCOUTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

MARIA LUIZA DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELIAS MOYSES e ANUIDADE DE CHRISTO MOYSES. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

MARIA MADALENA NOVAK, 74 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: LUDOVICO NOVAK e IADVIGA NOVAK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 2 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 01/11/2026.

MARIA ORAIDE ROCHA RAMOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NAIR DE ALMEIDA RAMOS. Filiação: OSCAR ROCHA e LAURINDA DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

NATALINA DA CONCEICAO DE SOUZA DA CUNHA, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: SERGIO MARTINS CUNHA. Filiação: ANTONIO FERNANDES DE SOUZA e ANA CONCEICAO DE FREITAS. Sepultamento: CEMITERIO EM ITAMBE, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

NATHALIA FRANCO MARINHO, 96 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ANTONIO ALVES MARINHO. Filiação: EMILI FRANCO e ANA CANTARIN FRANCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 2 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 01/11/2026.

NEIVA FERNANDES DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: GERACINO FERNANDES SIQUEIRA e GELIONITA DORNELAS MENDES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

NELCI ANA KURUDZ, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AROLDO KURUDZ. Filiação: ANTONIO VOLOSCHEN e SOFIA VOLOSCHEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

NELSON PEREIRA, 72 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: SALVINA LUIZA PEREIRA. Filiação: JOSE PEREIRA e MARIA FERNANDES PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

NILZA RIBEIRO CELLI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AYRTON VICTORIO CELLI. Filiação: GEORGINO PIOLI RIBEIRO e NOEMIA CHAURAIS RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

RICARDO PEIXOTO, 36 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: NAO CONSTA e TEREZINHA APARECIDA PEIXOTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

ROSALINA PEZZETTI, 94 ano(s). Filiação: JOAO PEDRO e EUGENIA PIAGIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 2 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 01/11/2026.

ROZY MARY PEREIRA PESCH, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MIGUEL ZACARIAS PESCH e JACYRA PEREIRA PESCH. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

TOSHIAKI IIDA, 95 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: AKEMI IIDA. Filiação: TOMIJIRO LIDA e MIKIE IIDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.

VALDECI DA SILVA ALVES, 60 ano(s). Profissão: MICRO-EMPRESÁRIO. Filiação: OLAVIO DA SILVA ALVES e LUZIA ROSA DE JESUS ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

VANUSA CORREIA LEITE, 54 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOAO LOPES MARTINS. Filiação: ARLINDO CORREIA LEITE e JOSEFA GOMES LEITE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

WALTERMIR DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARCIA TELLES PASCHOAL. Filiação: WALTER DOS SANTOS e IZAURA LOUREIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

WILSON JACINTO SOARES, 67 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ELIEZER SOARES e PALMIRA JACINTO SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (02/11)

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