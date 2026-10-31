Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (31/10)
ALCEU GABRIEL SLOMPO, 77 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Cônjuge: GILDA REINI PARIZ DE OLIVEIRA. Filiação: NAO CONSTA e IRENE SLOMPO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 31 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
AMALIA ZANATA TORRES, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: FLORENTINO TORRES. Filiação: OCTAVIANO ZANATTA e LUCIA KACARO ZANATA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 1 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ANGELO JESUS GIRALDELI, 80 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ZENILDA ALVES GIRALDELI. Filiação: ALBERTO GIRALDELI e ANGELA FELTRIN GIRALDELI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 1 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
APARECIDA BALREZ DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VIEIRA DE SOUZA. Filiação: SEBASTIAO BALREZ e PALMIRA SANTARROSA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sábado, 31 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
BERENICE BUCHELE REICHMANN, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO CARLOS RIBEIRO. Filiação: FERNANDO ARTHUR REICHMANN e RUTH BUCHELE REICHMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR., sábado, 31 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/10/2026.
CARLOS EDUARDO MARQUEZ LUGO, 43 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: BOANAERGES OCDULIO MARQUEZ CONTRERAS e TITA ARMANDA LUGO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 31 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
CARLOS EDUARDO WOGNSKI, 43 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: ELISANGELA BUENO WOGNSKI. Filiação: ANTONIO CARLOS WOGNSKI e JACIRA DOS SANTOS WOGNSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 31 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
CLAUDETE DOS REIS FERREIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEVERINO DOS REIS FERREIRA e JUB LUCAS DOS REIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 31 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
CLAUDIO DOTTO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTINE DOTTO e HELENA PEDROZO DOTTO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 30 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/10/2026.
DARCI DONIZETE PEREIRA DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: DONILDA PEREIRA DA SILVA. Filiação: JOAO PERERIA DA SILVA e DURVALINA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 31 de outubro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
DEOMIRA ROSA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FLORENTINO ROSA e GERMINA CELESTINA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 31 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
EDUARDO GARCIA, 74 ano(s). Profissão: GESTOR(A). Cônjuge: AUREA ANTONIA BERTON GARCIA. Filiação: ALVARO GARCIA e BELMIRA GARCIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 31 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
EVERTON ARAUJO DE SOUZA, 1 mes(es). Filiação: ELTON DE ARAUJO SILVA e NATALIA ANDRE DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 1 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
FABIANO SAPORITI CAMPELO, 87 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: TERESINHA NICLEWICZ CAMPELO. Filiação: CID CAMPELO e FULVIA SAPORITI CAMPELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 31 de outubro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
FERNANDO AUGUSTO SESTERI ALVES, 48 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ELLEN PATRICIA SILVERIO ALVES. Filiação: JOSE GERALDO ALVES e TEREZINHA APARECIDA SESTARI ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 31 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
FILOMENA AFFANIO MAZETTO, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: GILBERTO LUIZ. Filiação: FRANCISCO AFFANIO e MARIA MARTINS AFFANIO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 31 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
FLORA MORO DEL SECCHI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO MORO RIOS e JOAQUINA MARTINS MORO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BARRO PRETO, sábado, 31 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO DA SILVA. Filiação: JOAO BECKER CORDEIRO e ERNESTINA LEAL CORDEIRO. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, sábado, 31 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/10/2026.
GEDEAO CARDOSO DE LIMA, 66 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: VILMA CAVALHEIRO DE LIMA. Filiação: LEONIDES ROBERTO DE LIMA e EDILENA CARDOSO DE LIMA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, sábado, 31 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
GILIO ERNESTO POSSELT, 77 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ANA MARIA DIAS POSSELT. Filiação: ADOLFO POSSELT e IRENE BORSATO POSSELT. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 31 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
GILSON ANTONIO NEUWIRTH, 65 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: HELMUT NEUWIRTH e JANDIRA NEUWIRTH. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 31 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/10/2026.
GREGORIO SIZANOSKI, 92 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LILA VICTORIA SIZANOSKI. Filiação: MIGUEL SIZANOSKI e VERONICA SIZANOSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 1 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
JOSUE PAVELSKI, 35 ano(s). Filiação: LUCIA DE FATIMA PAVELSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 31 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/10/2026.
JOVINO PIECZARKA, 80 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: ANASTACIA PIECZARKA. Filiação: FRANCISCO PIECZARKA e ROZALIA POLASKI PIECZARKA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 31 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
LORI SUPPETITZ, 70 ano(s). Profissão: MECÂNICO MANUTENÇÃO. Filiação: BERTHOLDO T SUPPTITZ e SIBILLA ADELAIDE SUPPTITZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 31 de outubro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
LUCI DE BORBA CAMARGO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENTO JOAO JOSE DA BORBA e ELIZIA WESRPHAL. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 31 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
LUCI GILLER, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CASEMIRO JOAO GILLER. Filiação: ANGELO STIVAL e ANA STIVAL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 31 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
LUCIANA VERA DE SOUZA, 41 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RIVALDO DE SOUZA e LIDIA FATIMA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 31 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
LUIS FERNANDO FRENZEL OTTMANN, 80 ano(s). Profissão: TÉCNICO MANUTENÇÃO. Filiação: EMILIO OTTMANN e LUCIA FRENZEL OTTMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 31 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (31/10)
MANOEL CANDIDO CUNHA LOPES, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: RAIMUNDO MARTINS LOPES e RICARDINA NAZARE CUNHA LOPES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 31 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/10/2026.
MARIA APARECIDA MAINARDES, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO LEANDRO MAINARDES e JOAQUINA FELIX MAINARDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 31 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
MARIA DO ROCIO RIBEIRO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS RIBEIRO. Filiação: OLAVO FRANCISCO REBELLO e ALEXINA SANTA RABELLO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 31 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
MARIA LIDIA DE PINHO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARGEU PASKE DE PINHO. Filiação: MIGUEL GABARCHEVISKI e PARASKEVIA ZOLA GABARCHEVISKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
NOELI COSTA DE LIMA BORBA, 69 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE VALDEMIRO BORBA. Filiação: BENTO COSTA DE LIMA e DIRCE COSTA DE LIMA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sábado, 31 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ORLANDO DE ALMEIDA, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DIAS. Filiação: JOAQUIM LOURENCO DIAS e DEOLINDA DE ALMEIDA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 31 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
PAULO FRANCISCO MACHADO DA COSTA, 77 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: SONIA MARIA MACHADO DA COSTA. Filiação: ALIONEL MACHADO DA COSTA e ENY MACHADO DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 31 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: MARLENE MONTEIRO DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE GOMES DE OLIVEIRA e MARIA JOSE DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 31 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
RAFAEL ROSSO, 43 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: JAMILLA TABATA DE SOUZA. Filiação: ALCIR ROSSO e TEREZINHA SALETE ROSSO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 1 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
RAMILHA CORREA DA SILVA DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: SOLANO DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL ALVES e MATILDE CORREA DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 31 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
RONALDE FERNANDES LIMA REGO, 72 ano(s). Profissão: ARTISTA. Filiação: HELIO DUARTE REGO e NEIDE FERNANDES LIMA DUARTE REGO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 31 de outubro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
ROSELI TEIXEIRA BONDARUK, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERSON LUIZ BONDARUK. Filiação: LEVI TEIXEIRA e NAIR MOURA TEIXEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 31 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
TERESA DE JESUS DE PAULA ROCHA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GARCES DE PAULA e CASTORINA PIRES DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 31 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/10/2026.
VALDETE OLIVEIRA MATALON, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DAVID MATALON e NOEMIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
VOLGA OLEK SESZYN DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TOMAZ OLEK SESZYN e CATARINA OLEK SESZYN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 31 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/10/2026.
ZENILDA TRUPPEL, 64 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: ACIR HENRIQUE TRUPPEL. Filiação: ANTONIO DE MATTOS e VERONICA MATTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 31 de outubro de 2026 às 13:20h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (31/10)