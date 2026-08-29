Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 29/08/2026

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (29/08)
ADALBERTO GERMANO JOHANSEN PAYONKI, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DA LUZ KUSS PAYONKI. Filiação: JOAO PAYONKI e MARILIA JOHANSEN PAYONKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 29 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
ANA SABADIN CAVALLI, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LIBERO CAVALLI. Filiação: FRANCISCO SABADIN SANTOS e TEREZA MOUTIN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 29 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ODETE LEAL DE FREITAS. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS e TEREZA MARIA DOS SANTOS FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 29 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 28/08/2026.
ARNALDO LAPORTE, 89 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: WALDEREZ MARY GOMES LAPORTE. Filiação: PAULINO LAPORTE e MARIA SIGNORINI LAPORTE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 28 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 28/08/2026.
CELIO BENTO DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: VERA APARECIDA DOS SANTOS SILVA. Filiação: ANTONIO BENTO DA SILVA e ANESIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 29 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
DEJANIRA ANGELO DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONARDO FONSECA DE OLIVEIRA e CANDIDA GONCALO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 29 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
DIRMA MARIA AKSENEN, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PLINIO DA LUZ AKSENEN. Filiação: JOAO PREVEDELLO e HERCILIA PREVEDELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 29 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
EDUARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, 16 ano(s). Filiação: ROGERIO GONCALVES DE OLIVEIRA e GISELE DO NASCIMENTO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 29 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 28/08/2026.
ELIAS BIBIANO DA PENHA, 76 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: LOURDES JURACI GUARNIERI. Filiação: MANOEL BIBIANO DA PENHA e ERNESTINA MARIA DA PENHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 29 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
ELIS REGINA PAZINI, 58 ano(s). Profissão: NUTRICIONISTA. Filiação: ARMANDO FRANCISCO PAZINI e HELENA GOLIN PAZINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
ELIZABETH ZAIATS SZATKOVSKI, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO SZATKOVSKI. Filiação: JOAO ZAIATS e EDITH GONCALVES ZAIATS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
ELZA RIEDER, 90 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: OTTO RIEDER e ELFRIDA RIEDER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 29 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
HUMBERTO GUGLIELMI CREDIDIO, 44 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DANIELLE STEFANY DE ASSIS SILVA. Filiação: HENRIQUE GUGLIELMI CREDIDIO e ELIANE GUGLIELMI CREDIDIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 30 de agosto de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
IRACEMA MARIA VABEDO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NICOLAU VABEDO e OLINDA TOME. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 29 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
JANETE LOPES SANT ANA DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LOIDEMAR RAMOS DOS SANTOS. Filiação: DORVALINO LOPES SANT ANA e LODOVINA HOLLS SANT ANA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 29 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
JOAO MAMUS SOBRINHO, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NADIR MARIA FINI MAMUS. Filiação: PEDRO MAMUS e MARIA MAMUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 29 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
JORGE FARIA DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: NELSON FARIA DA SILVA e EUGENIA LOPES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 29 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
JUDITE FERREIRA DA COSTA, 82 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: MANOEL FERREIRA DA COSTA e SEVERINA FERREIRA DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 29 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
KAROLYN LIMA PELUTI, 35 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RONILDO APARECIDO PELUTI e LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA PELUTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 29 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 28/08/2026.
LEOCADIA CAVICHIOLO, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: RAIMUNDO CAVICHIOLO. Filiação: ANDRE RAKSA SOBRINHO e ANNA RAKSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 29 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
LOURDES TRACZ CIONESKI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LADISLAU TRACZ e HELENA WIECZOREK TRACZ. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 29 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
MANOEL ALVES DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: LUCIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 29 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
MANOEL LUIZ DUARTE, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ENI LOURDES DA SILVA DUARTE. Filiação: JOAO LUIZ DUARTE e ETELVINA DA SILVA DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
MANOEL PARDO SIMIONE, 91 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ANISE HAMAM PARDO. Filiação: MANOEL PARDO e CATHARINA SIMIONE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de agosto de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
MARCELY DE LIMA SANTOS DE ARAUJO WENCESLAU, 31 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON LEO WENCESLAU. Filiação: ADEONIL DE ARAUJO e MARCIA DE LIMA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 29 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
MARIA CELINA DO NASCIMENTO CARVALHO, 83 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: LAURINIR DO ROSARIO CARVALHO. Filiação: CLAUDIONOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO e CELESTINA CORREIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 29 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 28/08/2026.
MARIA GARCIA MOCATTO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO MOCATTO. Filiação: JOAO QUINTANILHA GARCIA e RAYMUNDA GEMENES GARCIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 29 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 28/08/2026.
MARIA IVONI DA SILVA MACENA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CEZARINO APARECIDO MACENA. Filiação: LAZARO ANANIAS DA SILVA e DIRCE DE ARRUDA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
MARIO KAJIWARA, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: OLINDA ALVES DA LUZ. Filiação: YOSIJI KAJIWARA e HANAKO KAJIWARA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 29 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 28/08/2026.
MASSAO FUGITA, 71 ano(s). Cônjuge: LEONOR SUME INAGAKI FUGITA. Filiação: SIGINEYCHI FUGITA e TERUKO FUGITA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 28 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 28/08/2026.
MATTEO NOHAN ALBINO MOTA, 10 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: THIAGO HENRIQUE SPENA MOTA e MARIA LUIZA ALBINO SCOTTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de agosto de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
MILTON ANTONIO PIRES RAMOS, 72 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Filiação: DEOMAR RAMOS e APARECIDA PIRES RAMOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU PR, sábado, 29 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
MOZART ROSSETTO JUNIOR, 71 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARIA SUELY WOBETO DIDYK ROSSETTO. Filiação: MOZART ROSSETTO e ITALIA FUCCIL ROSSETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (29/08)
NAILOR ALVES, 75 ano(s). Profissão: PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Cônjuge: ROSALBA NUNES ALVES. Filiação: OTILIA ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 29 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
NEYMAR BRENNER PIRES, 96 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: MARIA LUCY BAGGIOTO PIRES. Filiação: CLAUDIO PONTES PIRES e IDA BRENNER PIRES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
OLIVIA TUCZEK DE OLIVEIRA WOINARSKI, 11 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: FABIO DE FREITAS WOINARSKI e ALINE TUCZEK DE OLIVEIRA WOINARSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 29 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 28/08/2026.
OTILIA GIONGO SCHEFFER, 73 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: ERON CARLOS SCHEFFER. Filiação: ROSALINO SEVERINO GIONGO e FORTUNA GIACOBBO GIONGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 29 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 28/08/2026.
RENATO LABOR, 77 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOSE LABOR e YOLANDA DA HORA LABOR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 29 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
ROSILDA DE MELLO, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE LUIZ DE MELLO e LEONY DA SILVA DE MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 29 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
SEBASTIANA LEAL DONAT, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDIO AURAS DONAT. Filiação: HIPOLITO GONCALVES LEAL e SANTALINA CAMARGO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 29 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
SERGIO CARLOS BHER, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: TERESA CRISTINA AMORIM BHER. Filiação: JUCIR BHER e JULIETA DA SILVA BHER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 29 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
SILVANA NAVARRO DE CAMPOS, 44 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: VITOR PEREIRA DE CAMPOS e DIVARCI APARECIDA NAVARRO DE CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 30 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
SUELEN MEDEIROS PADILHA, 34 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JUSELINO PADILHA e SANDRA MARA MEDEIROS PADILHA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sábado, 29 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 28/08/2026.
SUZANA APARECIDA IANZ DE LACERDA, 53 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ADILSON CASTURINO DE LACERDA. Filiação: AUGUSTO DIAS IANZ e LEONILDA ALVES CORREIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 29 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 28/08/2026.
THEREZA PILON TIBURCIO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO DAMIANI. Filiação: DOMINGOS PILON e VERGINIA RITA PILON. Sepultamento: CEMITÉRIO BELA VISTA EM OSASCO SP, sábado, 29 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
VERA LICIA DE SOUSA TEIXEIRA, 55 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: MARIA CALISTA DOMINGOS e MARIA CALISTA DOMINGOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 29 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
VICENTE DE ARAUJO, 88 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: IRENE RIBEIRO DE ARAUJO. Filiação: AUGUSTO LUIZ DE ARAUJO e MARIA CONCEICAO RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 29 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
VILCEU FERREIRA, 58 ano(s). Profissão: PESCADOR. Filiação: ANTONIO TIBURCIO FERREIRA FILHO e VAILDE AMBROSIO FERREIRA. Sepultamento: ILHA DO ALMEIDA – GUARAQUECABA/PR, sábado, 29 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 28/08/2026.
WALTER DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: VALVITE DE SOUZA e MARIA BOICO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 29 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
ZENAIDE PIRES DA ROCHA STRYK, 63 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Filiação: MAURO PIRES DA ROCHA e PERCILIA BRAGA DA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 29 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (29/08)