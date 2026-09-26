Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (26/09)
ACAIA LHIAR GOES, 55 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: FIRMINO BARBOSA GOES e MARIA LHIAR GOES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 26 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
ALICE DOS SANTOS ANGELO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNALDO QUINTINO ANGELO. Filiação: ANGELO RIBEIRO DOS SANTOS e EBANEZA CESCATO DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL CAMPO LARGO, sábado, 26 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
ALZIRA CREVILARI MADELA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DUVAL MADELA. Filiação: ALBINO CREVILARI e MARIA CONCEICAO ZEQUI CREVILARI. Sepultamento: CEMITERIO MUNIICPAL DE JAPURÁ PR, terça-feira, 29 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 25/09/2026.
ANA MARIA QUINTAS BRIGOLLAS, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MILTON BRIGOLLA. Filiação: VITORINO LOPES QUINTAS e MARIA QUINTAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 26 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
ANALIA ANTONIA MARCHEZINI DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: APOSTOLO MARCHEZINI e SEBASTIANA BENEDITA SILVERIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 26 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
BRUNO DA SILVA, 40 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO DANIEL DE LIZ SILVA e MARIA SALETE ROCHA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
ECLAIR CURIAL BAETA DE FARIA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NEY BAETA DE FARIA. Filiação: CESARIO CURIAL e LYDIA DE CASTRO CURIAL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 26 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
EDEIR NUNES FLORENCE, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA GORETI JUSTIN FLORENCE. Filiação: JOSE RODRIGUES FLORENCE e MANOELA NUNES FLORENCE. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 26 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
EDENILSON FERREIRA DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OTAVIO FERREIRA DA SILVA e MARIA DE FATIMA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
EDINA MARIA BERGAMO ALANO, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MANOEL CUSTODIO ALANO. Filiação: LUIZ PIETRO BERGAMO e OLGA GATTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 26 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
ELIANE CARDOSO DA LUZ, 37 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO EUCLIDES CARDOSO DA LUZ e ANA POLONIA MAINKA DA LUZ. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 26 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 25/09/2026.
EUGENIA NOVAKOVSKI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GREGORIO RETCHESKI e EMILIA RETCHESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 26 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
IDALICE GUIMARAES PILATTI, 61 ano(s). Filiação: LEANDRO PILATTI e EVANILDE TERESINHA GUIMARAES PILATTI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 26 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
JENNY RODRIGUES MEYER, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HEINZ JOACHIM MEYER. Filiação: JUVINA DA CONCEICAO RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 26 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
JOAO ALVES, 81 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: IRENE PRZYDZIMIVSKI ALVES. Filiação: JOAO DOS SANTOS e JULIETA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 26 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
JOSE PEDRO TELMA, 60 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: EUNADIR TELMA e MARIA DA TRINDADE TELMA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, sábado, 26 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
JULIANO DE TOLEDO DA SILVA, 31 ano(s). Filiação: NELSON JOSE SOARES DA SILVA e IRENE DE TOLEDO DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE IRATI, sábado, 26 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 25/09/2026.
KHALIL SILVEIRA ABDEL MAJID, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: KHALIL UTHMAN ABDEL MAJID e SANTA LAUDELINA DA SILVA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, sábado, 26 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
KURT CARLOS LUHM RONNEBURG, 97 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IVONNE FRANCISCA RICCIO LUHM. Filiação: CARLOS RICARDO LUHM JUNIOR e MARTHA HERTHA RONNEBURG LUHM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 26 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
LAERTE RECH RATIER, 70 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ILDEFONSO RATIER e JULITA RECH RATIER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 26 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
LAURINDA FERREIRA ADAO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CANDIDO ADAO. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO e LUIZA BENASSI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 26 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
LAZARO RODRIGUES DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CICERO RODRIGUES DE SOUZA e PETROLINA SOARES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 26 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (26/09)
MANOEL ANIZIO TEODOZIO, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MARIA BELA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 27 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
MARCIANO DO CARMO LIMA, 36 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: REGEOVANA MACEDO LIMA. Filiação: EVANGELISTA SOARES DE LIMA e CECILIA JOSE DO CARMO LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
MARIA APARECIDA DE CASTRO ZANARDINI LOURENCO, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EROLDI ZANARDI. Filiação: GERALDO PIMENTA DE CASTRO e LAURINDA ROSA DE CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 26 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
MARIA COSTA ROSA DE CASTRO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMADEU MEIRA DE CASTRO. Filiação: BRAZ COSTA ROSA e JUVINA COSTA ROSA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, sexta-feira, 25 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 25/09/2026.
MARINA ARCENO GIACOMASSI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO JUNRADIR GIACOMASSI. Filiação: DIMAS ARCENO e CECILIA DELLAGIUSTINA ARCENO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 26 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 25/09/2026.
NAIR DE FRANCA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEZINANDO FLORENCIO DE FRANCA. Filiação: PEDRO PIRES DOS SANTOS e DORVALINA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 26 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
PEDRO WESTFAL FILHO, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA REGINA WESTFAL. Filiação: PEDRO WESTEFAL e MARIA NUNES WESTFAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 26 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
RENATO MILAN ELIAS, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: RENATO MILAN ELIAS e RENATO MILAN ELIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 26 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
RITA D CASSIA MONTEIRO ANTUNES, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDGAR DE OLIVEIRA ANTUNES e LUCILEINE LOUZEIRO MONTEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 26 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
SALMA MARIA FERREIRA, 80 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: JOSE CRISOSTOMO FERREIRA. Filiação: GABRIEL PARTIK SUMES e EDITHE MOTTA SUMES. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 26 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 25/09/2026.
SERGIO JOMAR SAMPAIO PEREIRA, 63 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: JUVENAL STEGUES PEREIRA e MARIA LUIZA SAMPAIO PEREIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 26 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
SUELI DA SILVA PEREIRA, 52 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: PEDRO RANGEL PEREIRA e PETROLINA LOURENCO PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 26 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
TERESINHA DE JESUS MACHADO DA SILVA, 85 ano(s). Filiação: BRAULINO MACHADO DA SILVA e FLORINDA MACHADO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
VICENTE ALMEIDA DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: FRANCISCO NUNES DA SILVA e MARIA ANTUNES DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 26 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 25/09/2026.
WILSON JOSE BATISTA, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ADERBAL BATISTA e ROSA SMOLEK BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 26 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (26/09)