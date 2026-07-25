Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (25/07)
ADEMAR SALVADOR LOPES, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELIZABETE MARTINS LOPES. Filiação: OTAVIO SALVADOR e MARIA OLIVEIRA SALVADOR. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 25 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
AFONSO PIRES, 79 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: MAURA VIEIRA PIRES. Filiação: SEBASTIANA MARCELINO DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
ALEXANDRE AMARILIO MEDEIRO, 44 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: AVELINO MEDEIROS e MARIA DE FATIMA AMARILIO MEDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 25 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
ANA DE LOURDES FRANCO GUIMARAES, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JULIO FRANCO FERREIRA e OTELIA FERREIRA GUIMARAES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 25 de julho de 2026. Data do Falecimento: 24/07/2026.
ANA PAULA NASCIMENTO PILAR, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: THIAGO DA SILVA PILAR. Filiação: ANA LUCIA NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 25 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
ARAHY DE OLIVEIRA PINTO, 90 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOVINO DE SOUZA PINTO. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA e MARIA AFONSO RIBEIRO. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, domingo, 26 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
BRUNO FERNANDO GUERINO DE SOUZA, 34 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: LOURIVAL PEREIRA DE SOUZA FILHO e CARLA CASSIANO GUERINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 25 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
CARLOS CAVALI, 72 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ROMERIA SILVEIRA CAVALI. Filiação: PEDRO CAVALI e BENEDITA FAGUNDES DA LUZ. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, sábado, 25 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
CLOTILDES ALVES SILVA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARCIRIO FERREIRA SILVA. Filiação: AMADEU ALVES e MARIA RUFINA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 25 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
DALVA RODRIGUES DE PADUA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL ONORATO DE PADUA. Filiação: ARLINDO RODRIGUES DE PADUA e DIOLINDA IZABEL DA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 25 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
EDISON LOBATO DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ROSIMERI APARECIDA G PEDROSO DE LIMA. Filiação: ABILIO FILENO DOS SANTOS e AVANI LOBATO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 25 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
ESILDA HONORIO DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DERVANDO HONORIO DDA SILVA e HILDA MIRANDA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 25 de julho de 2026. Data do Falecimento: 24/07/2026.
FRIEDRICH KARL JOACHIM FULLGRAF, 76 ano(s). Filiação: WILHELM GEORG ALBERT FULLGRAF e MINNA THEA FULLGRAF. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 25 de julho de 2026. Data do Falecimento: 24/07/2026.
GERREMIAS OVIDIO DE MELLO, 68 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DINAIR LOPES DE MELLO. Filiação: ARMANDO PINTO DE MELLO e BRUNA PINTO DE MELLO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 25 de julho de 2026. Data do Falecimento: 24/07/2026.
HELAINE ZANDONA GOETZKE, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR EDGARD GOETZKE. Filiação: LUIZ ALBERTO ZANDONA e ANNA MARIA ZANDONA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 25 de julho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
IRENE FARIAS DE LIMA, 84 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: MERCHIADES DE LIMA. Filiação: MANOEL DE FARIAS e GERALDINA MARIA DE FARIAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 25 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (25/07)
JOAO CARMO GOMEZ, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE BRAZ GOMES e MARIA DO CARMO GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 25 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA JACIRA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA. Filiação: DOMINGOS PEREIRA DA SILVA e HUMBELINA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 25 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
JORGE BERNARDO NASCHKE, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZINHA MARQUES DE SOUZA NASCHKE. Filiação: BERNHARD NASCHKE e MARIA NASCHKE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 25 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
JOSE DE PAIVA GOMES, 89 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: CLAUDETE RODRIGUES GOMES. Filiação: LUIZ DE PAIVA GOMES e ADELAIDE DE ALMEIDA. Sepultamento: CEMITERIO LOCAL, domingo, 26 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
JOSE EVERTON BATISTA DE SOUZA, 75 ano(s). Profissão: SERIGRAFIA. Filiação: CELSO BATISTA DE SOUZA e ESTHER CECILIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 25 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
JOSE ROBERTO VIEIRA GALO, 72 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: ARGELINO GALO e CLAUDEMIRA VIEIRA GALO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 25 de julho de 2026. Data do Falecimento: 24/07/2026.
JOZINO MARQUITO ANDRADE, 89 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ADELINA APARECIDA GREGIO ANDRADE. Filiação: GERALDINO GONCALVES DE ANDRADE e MARIA MARQUES DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 25 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
JUREMA DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CIDRO DA SILVA e LIDIA DA SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 25 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
LAURA PARIZE DE LIMA, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: OCTAVIO DE LIMA. Filiação: FREDERICO PARIZE e EUGENIA TULIO PARIZE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 25 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
LEONTINA MERCE DE ALMEIDA, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: CONSTANTE FLANKLIN DE MOURA. Filiação: BASILIO BENTO DE ALMEIDA e SILVIA MERCE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 25 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
LUIZ DYBAX, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CARLOS DYBAX e ROZALIA DYBAX. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 25 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
LUIZ FERNANDO CANEZIN, 61 ano(s). Profissão: TECNÓLOGO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES LAIBIDA CANEZIN. Filiação: DAVID CANEZIN e LENY BICHARA CANEZIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 25 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA, 68 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A) VENDAS. Cônjuge: CARLOS HELENIO FERREIRA. Filiação: JOSE MODESTO DA SILVA e MARIA FRANCISCA LEITE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 25 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
MARIA NELSINA SPIGUEL, 70 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: NELSON SPIGUEL e ANA GOULART SPIGUEL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 25 de julho de 2026. Data do Falecimento: 24/07/2026.
MARIALVA DO ROCIO BEDENE, 61 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: OSMAR BEDENE e OFELIA RECALDE BEDENE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 25 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
MARLENE PERRY GONCALVES, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: LAURA PERRY e LAURA PERRY. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 25 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
MIGUEL SANTANA RAMOS, 73 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Cônjuge: SANDRA APARECIDA MOSQUINI. Filiação: JOSE SANTANA RAMOS e FILOMENA LUZIA DA CONCEICAO ARAUJO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 25 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
NARDINA BATISTA DA CRUZ, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACOB GONCALVES DA CRUZ. Filiação: ROBERTO DIAS BATISTA e REDOLINA LEMES BATISTA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 25 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
NELSON DE GODOY, 84 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: VERONICA KRZYVEY DE GODOY. Filiação: MANOEL JOAQUIM DE GODOY e AMELIA DE ALMEIDA GODOY. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 25 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
NEUSA SILVA FELIZARDO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUSCELINO FERREIRA FELIZARDO. Filiação: MANOEL CORDEIRO DA SILVA e JOSEFA SOCOVIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 25 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
OSCAR TOSI, 96 ano(s). Filiação: AMADEU TOSI e LEONOR TOSI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 25 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
OSVALDO JOSE PROCAILO, 69 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: JAROSLAVA GAVLOVSKI. Filiação: MIGUEL PROCAILO e MARIA PROCAILO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 25 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
PAULO EDUARDO MALHEIROS MANFREDINI, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: IEDA LUIZA MUGGIATI MANFREDINI. Filiação: JULIO MANFREDINI JUNIOR e LELIA MALHEIROS MANFREDINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 25 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
ROGERIO DOS SANTOS FORLIN, 61 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ANTONIO FORLIN e TERESA DOS SANTOS FORLIN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 25 de julho de 2026. Data do Falecimento: 24/07/2026.
ROSIMERI DE FREITAS DA TRINDADE, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CESAR AUGUSTO DA TRINDADE. Filiação: NELSON SEBASTIAO DE FREITAS e DORIDES DE LURDES DE FREITAS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 25 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
SIMONE BRESCANSIN MATTAR, 60 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: JORGE MATTAR NETO. Filiação: FREDY DE JESUS DA SILVA e MARCEDE ANGELINA BRESCANSIN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 25 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (25/07)