Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 08/08/2026
ALCEU GIACOMAZZI, 83 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA MATUDA. Filiação: HILARIO LIBERATO GIACOMAZZI e ELVIRA MAFFESSONI GIACOMAZZI. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 8 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
ALCIDES PIRES RIBEIRO, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: MARIA DE LOURDES PIRES RIBEIRO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 8 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
ALTEVIR BATISTA, 93 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DAVINA COSTA BATISTA. Filiação: TURIBIO BATISTA e EUGENIA BATISTA. Sepultamento: IRATI/PR, sábado, 8 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/08/2026.
AMALIA MARTINS DE QUEIROZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO MARTINS DEOCES e MARIA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 8 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
ANA CLARA CASTRO DA SERRA, 6 ano(s). Filiação: ELOIR BRUNO DOS SANTOS SERRA e BEATRIZ CASTRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sábado, 8 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
ANITA DE LIMA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO VIEIRA e MARIA FRANCISCA VIEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 8 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
ANTENOR MARCELINO, 89 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: SILVIA CORDEIRO MARCELINO. Filiação: ARZEMIRO MARCELINO e BRAZILIA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
ARNALDO DE ALMEIDA SOBRINHO, 78 ano(s). Profissão: AGENTE SEGURANÇA. Cônjuge: CLARICE DA LUZ PICCININ. Filiação: GENTIL DE ALMEIDA e LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 8 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
CATARINA SUCKOW, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERBERTO GUILHERME SUCKOW. Filiação: JOSE SARTORI e MARIA DA LUZ FRANCO. Sepultamento: CEMITERIO LUTERANO, sábado, 8 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 07/08/2026.
EDGARD POLCHLOPEK, 87 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Cônjuge: CLEA DOROTI POLCHLOPEK. Filiação: WALDOMIRO POLCHLOPEK e IZABEL POLCHLOPEK. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 8 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
ELIZEU DE OLIVEIRA FREITAS, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ZIMARA APARECIDA FREITAS. Filiação: JOAQUIM OLIVEIRA FREITAS e MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 9 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 07/08/2026.
FABIANO TRINTIM PETINI, 43 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: ERNESTO DONIZETE PETINI e VILMA APARECIDA PETINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
FILIPE CABRAL DOS PASSOS, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VILSON DOS PASSOS e ROSELENE CABRAL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
GILDA MARIA DE GRACIA COLLE, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENTO DIAS DE GRACIA e ALICE DE GRACIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
IZAURA SOARES PEREIRA, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: NAO CONSTA e JULIA SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 8 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
JEAN CRISTINE RODRIGUES HELLA, 55 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: JOAO CARLOS HELLO e JAACI RODRIGUES HELLA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 8 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
JOANA GABARDO DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: EURIDES MACHADO DA SILVA. Filiação: JOSE GABARDO e JUVELINA PIRES GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sábado, 8 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 07/08/2026.
JOAQUINA HENRIQUE DA FONSECA, 81 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOAQUIM HENRIQUE DA FONSECA e JOSINA MAIA DA FONSECA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 8 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
JORGE LUIZ BIANQUETE FOLLADOR, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: VILMA BIANQUETE FOLLADOR. Filiação: MILTON BIANQUETE FOLLADOR e NATALIA BIANQUETE FOLLADOR. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 8 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
JOSE ANTONIO PENTEADO, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: NAIR PEREIRA PENTEADO. Filiação: JOAQUIM ANTONIO PENTEADO e JOSEFINA REGASSI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 07/08/2026.
JOSE AUGUSTO PASSOS NASCIMENTO, 74 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: NEUSA MARIA EVERS PASSOS NASCIMENTO. Filiação: MARIO SOARES DO NASCIMENTO e ZENEIDE PASSOS NASCIMENTO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
JOSEPINA MATHYAS SANTANNA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ORILLES SANTANNA. Filiação: HUGO MATHYAS e MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
JURACY GABARDO, 75 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARIA DAS GRAÇAS AYRES GABARDO. Filiação: NARCISO GABARDO e VITORIA GABARDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 8 de agosto de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
LAURA CARDOSO COLACO, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANTONIO CARDOSO COLACO. Filiação: PAULO PALIVODA e CATARINA ZAPP PALIVODA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 8 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
LEONI MOTTA DA CUNHA, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LEVY MOTTA e MARTHA MOTTA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 8 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
LEONIDA ZENDRON PAMPLONA, 98 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ZBELIO ZENDRON e CECILIA ZENDRON. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 8 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
LUCILENE LEITE DOS SANTOS, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA TEREZA LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
LUIZ CARLOS MARCAL, 79 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Filiação: AGENOR MARCAL e MARIA TEREZA RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 8 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 07/08/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 08/08/2026
MARIA GORETTE MACIEL COUTINHO, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO FÍSICA. Cônjuge: JOSE CARLOS COUTINHO. Filiação: ACIOLE FERREIRA PINTO e ZELIA MACIEL FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 8 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
MARLI CAMPOS DO NASCIMENTO, 57 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: CELIO ROBERTO LUCENA DE SOUZA. Filiação: ADALBERTO EVANGELISTA DO NASCIMENTO e MARGARIDA CAMPOS DO NASCIMENTO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 8 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
MIA ISABELLA GOMEZ ANCINEZ, 8 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JUAN CARLOS GOMEZ VELASQUES e SHIRLIE VANESSA ANCINEZ GUZMAN. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 8 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
NADIR MARIA DE CHAGAS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELICIO RIBAS DE CHAGAS e MARIA GEORGINA DE CENIS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, sábado, 8 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
NEUZA DOS SANTOS DE ANDRADE, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA. Filiação: LUIZ DOS SANTOS e MARIA LUCIA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 8 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
NILCE DOS SANTOS DE SOUZA, 68 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: LEOVINIO DE SOUZA. Filiação: OSVALDINO BATISTA DOS SANTOS e ALZIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 8 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 07/08/2026.
ODELAR GONCALVES DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: AVELINO GONCALVES DE OLIVEIRA e MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 8 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
OSVALDO NOVELI, 84 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: IRENO NOVELI e MARIA COSTA NOVELI. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sábado, 8 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
PLINIO RENATO VEIGA, 69 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: VANILCE ALVARENGA E VEIGA. Filiação: MIGUEL VEIGA e EDITH SABINO VEIGA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
RIVA ERNESTO BATISTA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: NATALIA EVANGELISTA SANTOS. Filiação: JACOB BATISTA DOS SANTOS e IDALINA MARIA DOS SANTIOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
ROSARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GASPARINO GOMES BARBOSA. Filiação: JOSE PAULINO GOMES e FLORINDA BENTO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
SALETE BOBKO CORREA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VALDIR CORREA. Filiação: JOAO BOBKO e SENHORINHA DE JESUS BOBKO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
SILVANA CERVO, 56 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANDERSON DE FREITAS. Filiação: VILSON ROQUE CERVO e NEUSA MARIA VIZZOTTO CERVO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
SIMONE FERRACIOLI, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: APARECIDOFERRACIOLI e EUNICE APARECIDA DO CARMO FERRACIOLI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
TERESA CRISTINA MAGNANI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LOURENCO BIZINELLI MAGNANI e MARIA HELENA MAGNANI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 8 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 07/08/2026.
TEREZA DEPETRIS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBERTO DA PAZ. Filiação: ANDRE DEPETRIS e VITORIA ANDOLFATO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 8 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
TERUO YAMADA, 94 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ISAMA YAMADA e HANACO YAMADA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
VANIA BARBOSA DE OLIVEIRA CASTRO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAMILTON RIBEIRO DE CASTRO. Filiação: JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA e IRACEMA BATISTA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 8 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
ZENILDO DOS PASSOS, 79 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: RUTH PORTELLA DOS PASSOS. Filiação: FIRMINO ANTONIO DOS PASSOS e ROSA MOREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 8 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
ZILARA RIBEIRO DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: VALDOMIRO ANTONIO DE OLIVEIRA. Filiação: ANISIO RIBEIRO e ETELVINA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 8 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 08/08/2026