Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (16/09/2026)
ACIR DIAS, 72 ano(s). Filiação: JOAO MARIA DIAS e IGINA FLORAO DIAS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ADRIANO DOS SANTOS RAMOS, 48 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: AURELINO FREITAS RAMOS e MARLENE DOS SANTOS RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
AMILTON JOSE DE MELO, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: APARECIDA ROMEROCICONINI DE MELO. Filiação: AFONSO JOSE DE MELO e MARIA DAS DORES DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ANA DE CONTO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGOS BURBELLO e JOSEFINA BURBELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERCINA ROSA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e MARIA ZAFIRA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ANTONIO JOSE VIEIRA, 97 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: JULIANA RALF VIEIRA. Filiação: PEDRO JOSE VIEIRA e JOANA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ARISTEU MARTIN, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: SANTO MARTIN e HERMINIA MARTIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ARLETE MARIA PANACCIONE, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NATALINO PANACCIONE. Filiação: MANOEL ALCENO CASTRO e ANA CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ARNALDO FERNANDES DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: HILDA RIBEIRO DA SILVA DE SOUZA. Filiação: DORIO FERNANDES DE SOUZA e ARACI MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
AUGUSTO DANTAS SILVA, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: VINICIUS LUIZ DOS SANTOS SILVA e NADIA KROESSIN DANTAS. Sepultamento: MUNICIPAL DE CASCAVEL PR, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
CAIO SALLA KRUGER, 1 mes(es). Filiação: ALTAMIRO KRUGER JUNIOR e ISABELLA MENCATTO SALLA KRUGER. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANÁ, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
CARLOS HACK, 52 ano(s). Profissão: ASSISTENTE LOGÍSTICA. Cônjuge: MARCIA ZAGURSKI LORKIEVICE HACK. Filiação: IVO HACK e ANA MARIA HACK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
CARMEN REGINA FABRIS BERTAIOLLI, 64 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: LAURO BERTAIOLLI. Filiação: WALDEMAR FABRIS e MARIA CARMELINA FABRIS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
CLAUDEMIR DOMBROSKI, 49 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA. Filiação: DARCI DOMBROSKI e DEJANIRA DOMBROSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
DANIEL ALVES MAIA, 46 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO ALVES MAIA e PIEDADE MARIA MAIA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
EDGAR EGLE COLTRO, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EGLE COLTRO e TEREZINHA COLTRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
EDITE MARIA DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ENIO HONORATO DA SILVA. Filiação: AUGUSTO CORDEIRO DOS SANTOS e JOSEFA DEOLINDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 16 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ELEONIDA EDITE TAVARES ZERGER, 97 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: EUGENIO ZERGER. Filiação: RAULINO WILDNER e LUDUVINA BECKER TAVARES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ELZA DI SESSA DE CAMARGO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTANISLAU DE CAMARGO FILHO. Filiação: NICOLA DI DESSA e JULIETA DI SESSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
FRANCISCA LURDES RODRIGUES PINHEIRA TREFLIS, 70 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: NATAL ANTONIO TREFLIS. Filiação: EPIFANIO DIAS DE SOUZA e MARIA RODRIGUES PINHEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
FRANCISCO DOS SANTOS LIMA, 83 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Filiação: DORACY BUENO SANTOS LIMA e GABRIELA DE ALMEIDA PINTO LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 16 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ILDEMAR ABELARDINO DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: REGINA CELIA UXXINNIJ. Filiação: ADEMAR ABELARDINO DA SILVA e IRAILDE ABELARDINO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ILTO FARIAS DE CRISTO, 74 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Cônjuge: MARIA DE LOURDES MIRANDA DE CRISTO. Filiação: FLAVIANO FARIAS DE CRISTO e CARLINDA RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL DE ARAUCARIA, quarta-feira, 16 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 15/09/2026.
IZALTINA MARIA DOS SANTOS, 104 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DUNDA SOA SANTOS e AUTA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 16 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 15/09/2026.
JACIRA PEREZ RIBEIRO, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: AMANTINO RIBEIRO. Filiação: WALDOMIRO PEREZ e TEREZA GENTIL DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
JAIR PARADELA, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR TÉCNICO. Filiação: ANTONIO DA SILVA PARADELA e ROSA ALVES PARADELA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
JESUINA ANGELA DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO ANGELO DE OLIVEIRA e MARIA GONCALVES DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
JOAO CARLOS GABARDO, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA DAS GRACAS JURASKI GABARDO. Filiação: JOSE GABARDO e FRANCISCA CORDEIRO GABARDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
JOAO JOSE TIBES MACHADO, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSIMAR PADOVANI MACHADO. Filiação: SEDIVAL MACHADO e MARIA TIBES MACHADO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, quarta-feira, 16 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 15/09/2026.
JOSE MARIA DA SILVA, 100 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FERNANDO ALVES DA SILVA e CARLOTA ALVES DE MELLO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
LANDA FERREIRA DE LARA, 60 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE LARA e MARIA DE LOURDES DE LARA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE REBOUÇAS PR, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
LUCIA MARIA KOZLINSKI PEREIRA DE LIMA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR PEREIRA DE LIMA. Filiação: JOAO KOZLINSKI e TECLA CHEUKZUK KOZLINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 16 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 15/09/2026.
MANUELA RIBEIRO DE AZEVEDO, 81 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: BENEDITO RIBEIRO DE AZEVEDO e DORVALINA MARIA DE AZEVEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
MARCIA ADRIANA RIBEIRO RODRIGUES, 49 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MAX LEANDRO QUEIROZ SANTOS. Filiação: LUIZ RAIMUNDO BATISTA RODRIGUES e ROSALIA RIBEIRO RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
MARIA APARECIDA BUSSULA DE JESUS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE APARECIDO DE JESUS. Filiação: GUERINO BUSSULA e JURACI DE MORAIS BUSSULA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
MARIA BURDA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO CYZ e ANA CYS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quarta-feira, 16 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 15/09/2026.
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LUIZ GONCALVES DOS SANTOS e ANITA PANAITZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
MARIA JULIA FRANCO WALDRIGUES, 12 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: DANIEL VINICIUS ANDRADE WALDRIGUES e ESTELA GLAUCY PEREIRA FRANCO WALDRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
MARIA LINDINALVA DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTO e MARIA ANITA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
MARIA MARINO CLOCK, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAERCIO BORBA MENDES. Filiação: ADOLFO MARIANO CLOCK e ADELINA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
MARIA SAMPAIO DE JESUS, 66 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE LIMA DE JESUS. Filiação: AMAZIL COELHO DA SILVA e CELUTA SAMPAIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
MARIA VALOR MENDES DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL MENDES DA SILVA e ANGELINA MARIA MENDES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
MARILISE SALLUM, 67 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: JOSE BENEDITO SALLUM e NEIDI MOLINARI SALLUM. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
OZORIO DE SOUZA, 83 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: LEONILDA CAVALHEIRO DE SOUZA. Filiação: VICENTE SILVESTRE DE SOUZA e MARIA SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
PAULO ROBERTO FERRAZ DE CAMPOS, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: PRISCILA VIRMOND FERRAZ DE CAMPOS. Filiação: JOAO FERRAZ DE CAMPOS e EDY PEREIRA FERRAZ DE CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
PEDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO, 84 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ZULMIRA CORDEIRO DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM CANDIDO DOS SANTOS e LEONTINA FLORIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
PEDRO LOUZADA APOSTOLICO, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: HUGO RENZI APOSTOLICO e LARISSA LOUZADA APOSTOLICO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ROBERTO GUITTI SHIMANOE, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: KAORU SHIMANOE e ZAURA SHIMANOE. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 16 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ROSA OGATA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ZENYETHIRO OGATA. Filiação: HINORUBU NAKAGIMA e MISSAO NAKAGIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 16 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 15/09/2026.
TAEKO SHIJO, 75 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NORIYOSHI SHIJO. Filiação: SHIGERU NISHIKAWA e TATSU NISHIKAWA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
TANIA MARA MARREIRO PADILHA, 65 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: RENATO PADILH A. Filiação: JOAO LEANDRO MARREIRO e IVANIR CORREIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ZENY MENDES DE MORAES, 82 ano(s). Filiação: LAZARO MENDES DE MORAES e LUIZA VAZ MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 15 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ZORILDA LOPES, 80 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ALTINO LOPES e MARIA WILMA DE LIZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 16 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 15/09/2026.